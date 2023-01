Cambio climático en Aragón: La temperatura subió en 2022 aún más que en España

La estadística de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón lo ha acabado confirmando: 2022 fue el año más cálido en la comunidad autónoma desde que hay registros. Es decir, la comunidad registró la mayor temperatura media de las últimas seis décadas. Con la mayoría de meses del año por encima de los registros habituales, los datos de un diciembre también más cálido de lo normal terminaron arrojando una anomalía positiva de 1,9ºC en Aragón.

El pasado ejercicio fue también el más cálido de la serie histórica también en España, con 15,3º C de media, pero aquí el salto fue algo menor. La anomalía positiva en la media del país fue de 1,6º C, tres décimas por debajo que en Aragón. La falta de precipitaciones también ha dejado registros históricos, y 2022 está entre los diez más secos de los últimos sesenta años.

"El año 2022 ha sido espectacular, el más caluroso de toda la serie, con todos los meses salvo marzo con unas anomalías positivas de temperatura de entre 2 y 3ºC", explicó el delegado de la Aemet en Aragón, Rafael Requena. Con el balance meteorológico de final de año, 2022 tuvo una temperatura media de 14,4º C en Aragón y entra en la clasificación de los meteorólogos como "extremadamente cálido".

Un grado más

Además, el salto de temperatura fue un grado superior a los siguientes años que marcaron un récord. Los ejercicios de 2020, 2014 y 2011 son los siguientes más cálidos de la serie histórica con 13,4º C de temperatura media. En los tres casos, la anomalía positiva fue de 0,9º C, un grado menos que la anomalía registrada en 2022. Ocho de los diez años más cálidos de la serie histórica se han registrado en este siglo, con temperaturas medias de más de 13.

Pese a la anomalía en diciembre, Requena explica que no se han producido "récords" por temperaturas elevadas en la comunidad. Lo que sí que ha ocurrido es que las temperaturas mínimas han sido más altas que nunca, lo que ha provocado que no se hayan producido heladas durante prácticamente todo el mes de diciembre. Ello también ha provocado que no haya nevado y que las precipitaciones hayan llegado en forma de lluvia.

En relación a la pluviometría, 2022 también entra en la lista de "los más secos" de la serie histórica. En concreto, según el balance de la Aemet, se queda en el puesto número 9, al haber registrado el 82% de las precipitaciones habituales.

Las lluvias registradas principalmente en diciembre han hecho que finalmente el ejercicio recupere alguna posición en esta lista que mide la sequía. Con los registros acumulados hasta noviembre, 2022 era el quinto año más seco desde la década de los 60. Finalmente, ocupa el noveno lugar y supera en seis puntos porcentuales a los años de peores sequías (1985 y 1998), donde apenas llovió el 76% de lo normal en Aragón.

Para lo que queda de estación invernal, Requena avanza que las temperaturas seguirán siendo más altas de lo normal. "En toda la zona del Mediterráneo las temperaturas superarán a la media, y no se atisba ni por asomo que venga un episodio como Filomena", explicó.