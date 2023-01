La venta 'online' y los nuevos hábitos de consumo deslucen el inicio de las rebajas

Menos colas, menos ambiente y muy poca expectación. Las rebajas ya no son lo que eran, ni en las grandes superficies ni en las tiendas de ropa del centro de las ciudades. Los aragoneses se suman a una tendencia que busca en las ofertas completar el armario o cambiar los regalos fallidos, y que no deja de confiar en el comercio online.

Por eso, cuando El Corte Inglés ha levantado este sábado su persiana a las 10.00 horas, el número de expectantes en la puerta no se acercaba a aquellas históricas imágenes de archivo que mostraban carreras, empujones y algún que otro grito.

La firma por excelencia, que marca el inicio oficioso de las rebajas, sigue pensando que este período «será muy positivo y muchas personas llegarán hasta nuestros locales para comprar mucho». Así ha defendido Isabel Paricio, directora de comunicación y relaciones institucionales de El Corte Inglés en Aragón, el concepto de unas rebajas «que siguen funcionando, como hemos podido ver en la web o en la app, y que demuestra que el cliente utiliza todos los canales para comprar».

Sin embargo, lo que es una evidencia es el cambio de interpretación de las ofertas por parte de los clientes. Con la reforma legislativa, cualquier comercio, en cualquier momento del año, puede establecer sus propias rebajas o descuentos, siempre y cuando lo notifique. Un hecho que lleva a consumidores, pero también a vendedores, a vivir en una situación constante de ofertas.

«Es innegable que las rebajas de invierno generan mucha facturación, pero ya no es como antes», detalla Antonio Tornos, presidente de Ecos, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. «El mercado evoluciona, pero es que hoy estos períodos se solapan, porque salimos de unas ofertas y entramos en otras», cuenta Tornos, que considera que «las costumbres en el consumo han cambiado mucho y la espera ya es inconcebible».

La tecnología y las grandes compras del hogar son el ejemplo que utiliza Tornos: «Antes muchas familias esperaban a la Navidad o a las rebajas para comprar una televisión nueva. Hoy, si se te rompe por la mañana, por la tarde tienes una mejor en tu salón». Un año más, estos aparatos serán los más buscados, junto a la ropa de abrigo, los complementos y el calzado.

En la capital aragonesa, los más madrugadores en las tiendas físicas se olvidaron de las páginas web, o sufrieron al ver cómo todos sus carritos volaban en minutos, e intentaron que los productos no se les escapasen. Aunque más que aprovechar los descuentos, muchos iban para tapar las carencias de sus armarios.

Era el caso de Jesús y María José, que andaban a la caza de un abrigo para ella: «Venimos porque es algo en concreto, pero no somos aficionados a las rebajas. Cuando me acerco es porque busco una cosa».

Alba no ha buscado un nuevo abrigo sino cambiar una chaqueta que le habían traído los Reyes Magos. «No me planteo comprar nada más, a menos que algo me llame mucho la atención», ha explicado esta joven zaragozana, que como muchos «no pensamos en la inflación, pero las rebajas vienen bien para gastar un poco menos».

Las ropas de invierno son las estrellas de unas rebajas en las que Isabel buscaba «algo que abrigue mucho». Aunque la magia del período ha desaparecido, porque «ya no las esperamos como antes, que eran una cosa especial. Hoy, entre días sin IVA, semanas con promociones o el Black Friday, las rebajas son algo más».

¿Y qué opinan desde las asociaciones de consumidores? «Las rebajas están obsoletas, porque nacieron para que el comercio se quitará el stock que sobraba de la anterior temporada», resume José Antonio Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA): «Hoy las temporadas han desaparecido, todo está mezclado y el modelo anterior es una costumbre; esta apertura se hace por tradición».

Lo que no cambia, con el paso del tiempo, son las recomendaciones para estas compras. La lista de UCA para no fallar es: «Ir con unas ideas fijas, atender a que la rebaja sea solo en el precio y no en la calidad, atender a la mezcla en las estanterías de productos de temporada y de los rebajados y fijarse mucho en las etiquetas». Papel, boli y a las rebajas. Pero sin prisa, porque vendrán más.