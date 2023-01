La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclama más personal y medios a todas las unidades de la Guardia Civil de Aragón ante el incremento del 30,6 % de la criminalidad en el territorio con el fin de dar respuesta al problema de seguridad. De hecho, en los últimos días, la oleada de robos registrados en explotaciones agrícolas y ganaderas de la comarca de Valdejalón ha servido para poner el foco en la desprotección al medio rural que, según los propios agentes, es consecuencia de la falta de efectivos, destinados a unidades de nueva creación.

Tal y como aseguró la asociación a través de un comunicado, la Benemérita lleva «el mayor peso de la seguridad de nuestra comunidad» como responsables «del 99,32 % del territorio» a pesar de contar con una plantilla «de poco más de 3.700 efectivos, tráfico incluido, personal a todas luces, insuficientes para dar respuesta a los datos de criminalidad de las 3 provincias».

Según este sindicato, basado en cifras del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2022 la criminalidad ha subido un 30’6 %, un dato, a su juicio «alarmante y se incrementará cuando se contabilicen los últimos tres meses del año».

Entre los delitos que más han crecido en Aragón, se encuentran los delitos graves y menos graves y los robos con violencia e intimidación, en ambos casos más del 113 %, mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 55,7% y las agresiones sexuales con penetración el 57%.

Ante estas cifras, la AEGC se pregunta cómo van a afrontar el reto demográfico «si no sé garantiza desde el Ejecutivo la seguridad de los ciudadanos que apuestan por la España rural», una zona que sí eligen los miembros de la Guardia Civil y que, al no poner el foco sobre ella, «se traduce en más tiempo de demora de respuesta para la inseguridad en el campo».

Desde la AEGC reclaman al Ejecutivo que «se dejen de inventos y parches que solo sirven para el ahora pero no solucionan el problema de seguridad de la España rural, como crear equipos sin vacantes que se rellenan detrayendo personal de Seguridad Ciudadana».

Además, la asociación admitió que las políticas de oferta de plazas datan del 2008, la reposición del personal perdido es lenta y son necesarias promociones más grandes para que se completen y se amplíen al menos en un 30 % las plantillas de las provincias de Zaragoza, Teruel y Huesca.