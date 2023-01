El sindicato Stepa ha denunciado este lunes que el nuevo centro de salud del Barrio Jesús de Zaragoza no mejorará la atención sanitaria en la margen izquierda de la ciudad porque su personal se quita a otros centros ya saturados y para cubrir la plantilla se ha convocado un proceso de traslados. De esta manera, seguirá, señalan el mismo número de profesionales para atender a la misma población , cuando actualmente se sufren esperas de hasta tres semanas para tener una cita médica .

Apuntan que este lunes el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica una resolución firmada por el director gerente del Salud en la que se explica que la plantilla del centro Barrio Jesús se compondrá, entre los turnos de mañana y tarde, de 6 médicos de Atención Primaria, 3 pediatras, 9 enfermeras, 2 enfermeras especializadas, 1 fisioterapeuta y 2 auxiliares administrativos, en total, 21 sanitarios y 2 administrativos.

El sindicato ha criticado en un comunicado que para cubrirlas se haya convocado un procedimiento de traslados, primero voluntario y forzoso si quedan vacantes, entre “los profesionales pertenecientes a las categorías convocadas con destino en los Equipos de La Jota y Arrabal, solicitando las plazas originadas por su mismo centro y turno de trabajo”.

Se trata de un "mero reparto de la plantilla actual de una consulta a otra, que no va a suponer para los ciudadanos más ventaja que un camino más corto cuando visiten al médico, pero no una mejor atención sanitaria porque un simple edificio nuevo no es una nueva zona de salud”, inciden.

Desde el sindicato critican además que este 9 de enero haya comenzado en Sanidad el plazo de inscripción para la Oferta Pública de Empleo de Estabilización, convocada a consecuencia de la Ley 20/21 para la reducción de la temporalidad, dado que considera que el Gobierno de Aragón incumple el mandato legal de dar la oportunidad de consolidar su plaza en esta convocatoria especial a todos los trabajadores en abuso de temporalidad.

Recuerda que las plazas convocadas por esta vía no llegan al 15% de las que obliga la norma (unas 17.000 en toda la administración autonómica), por lo que el sindicato presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra los decretos del Ejecutivo por los que se aprobó la oferta.

Stepa afirma que según los datos del último boletín estadístico del Gobierno de Aragón del pasado junio, la plantilla en la Sanidad aragonesa es de 27.079 trabajadores, de los que algo más de la mitad, 13.677 (50,51%), tienen contrato temporal y que igualmente las condiciones laborales provocan que los profesionales busquen alternativas en territorios cercanos que valoren la experiencia profesional.