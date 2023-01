Stellantis ‘aparca’ 21.000 coches en Figueruelas por el atasco logístico

El inédito atasco logístico que sufren fábricas de coches como la de Stellantis Figueruelas sigue sin resolverse. El colapso en los puertos marítimos y la falta de conductores y camiones portavehículos han provocado una total saturación en la factoría aragonesa, que presenta estampas nunca vistas de miles de automóviles aparcados en todo su entorno. El pico se alcanzó el pasado mes de diciembre, cuando llegó a haber unas 21.000 unidades estacionadas en los alrededores de la planta, que ha tenido que habilitar espacios fuera de sus instalaciones para almacenar el abultado estoc.

El colapso del transporte ha obligado a la empresa a tomar soluciones excepcionales para hacer frente al problema. El fabricante automovilístico aprovechó el cierre de la fábrica durante las fechas navideñas para aliviar la situación y ordenar el aluvión de coches en los diferentes espacios que ha habilitado dentro y fuera de sus instalaciones. Para ello, contó con la ayuda de 350 trabajadores voluntarios que se encargaron de mover los vehículos de un punto a otro.

A la vuelta de las vacaciones invernales, el estoc se había reducido hasta 17.000 unidades gracias al parón productivo. No obstante, la solución del tapón logístico parece que tardará en llegar, según señalan fuentes de la empresa.

La campa de Stellantis Figueruelas para almacenar el producto acabado tiene capacidad para cerca de 10.000 coches, un volumen que se ha rebasado ampliamente en los últimos meses de 2022 ante las dificultades para transportar la producción a los puertos marítimos para su exportación, que es el destino de más del 90% de los tres modelos que se fabrican en la planta –dos de la marca Opel (Corsa y Crossland) y uno de Citroën (C3 Aircross)–. Ante esta situación, la empresa ha tenido que echar mano a diferentes espacios para albergar tal cantidad de vehículos.

Además de rellenar huecos dentro del perímetro del complejo industrial, ya sean naves sin uso, zonas de aparcamiento y hasta algún espacio verde, se ha habilitado cuatro explanadas en terrenos adyacentes que han sido adecentados para tal fin.

La situación preocupa a la empresa y a los sindicatos, que no se vislumbran que pueda recuperarse la normalidad de los flujos logísticos a corto plazo. A pesar de todo, no temen que este atasco llegue a provocar aficiones en la producción ya que planta no tiene problemas de espacio al no estar encajonada como ocurre con otras factorías como la de Stellantis en Vigo.

Faltan camiones portacoches

Una de las razones fundamentales del tapón logístico es la grave crisis que atraviesa el transporte de portacohces, donde faltan conductores y vehículos para atender la actual demanda, un problema que no tiene una fácil solución y que podría enquistarse. En dos años han desaparecido entre el 25% y el 30% de los efectivos de este subsector, según la Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Portavehículos (Transportave).

Esta organización de microempresas y autónomos estima que en España hay ahora en torno a 2.500 camiones con esta especificación, en torno a mil menos de los que había hace dos años, un número insuficiente para atender las necesidades actuales de los fabricantes y los concesionarios de vehículos en los últimos meses tras haberse normalizado la producción por la menor incidencia de la crisis de los microchips.