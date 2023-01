Aragón continúa siendo la tierra del cerdo y parece que no hay freno para el disparado crecimiento del subsector. Uno de cada tres tocinos producidos en España ya se cría en la comunidad, lo que ahonda en la apuesta por una macroganadería intensiva que las organizaciones agrarias no comparten. El porcino representa ya el 66% del sector ganadero aragonés con 4.577 explotaciones para constituir una cabaña porcina que roza las 10 millones de cabezas.

El dato supone un incremento del 11% respecto a 2021, impulsada por las concentraciones ganaderas de La Litera, el Bajo Aragón y Ejea. Pero se da la situación de que la mayoría de las explotaciones pertenecen a integradoras como Vall Companys, Grupo Costa o Grupo Pini.

A escala europea, España es el primer país productor de porcino con un censo de 23,6% (34,4 millones de cabezas y un incremento con respecto al año anterior del 5%), le siguen Alemania con 23,6 millones de cabezas (16,2%), Dinamarca con 13 millones de cabezas (9 %) y Holanda y Polonia. La comunidad congrega el 28% de la cabaña porcina total, y junto a Cataluña y Castilla y León engloba el 71% de la producción nacionalde carne de porcino en España, la tercera más voluminosa del mundo, solo superada por China y EEUU.

En cuanto a los precios fijados de la carne de porcino este año, durante este año 2022 se han marcado precios por encima del año pasado, sobre todo a partir del mes de junio donde durante el año 2021 los precios disminuyeron considerablemente, pero este año 2022 el precio de la carne de porcino ha seguido incrementándose considerablemente alcanzándose los máximos a finales del verano en torno a 1,75 euros por kilo. La media de precios con respecto al año 2021 se ha incrementado en un 23,5%.

Por tanto, la ganadería familiar queda en manos de otros subsectores cuyas cifras no son tan boyantes como la del porcino. Según se recoge en el balance agrario de UAGA, el ovino y el caprino crecieron levemente, pero su incidencia es muy reducida al ser una actividad muy envejecida, con explotaciones que se cierran y no vuelven a abrir, y que no se ha visto apoyado en la nueva PAC. Del mismo modo, en 2022 se produjo un incremento muy leve en la producción de vacuno de carne, mientras que el apícola es «minoritario» en Aragón y sufre mucho intrusismo.

En cuanto al avícola de carne, Aragón ha registado un caída de la producción del 15%, mayormente por el sobrecoste energético que sufren estas explotaciones.