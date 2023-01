Casi 500 afiliados de Cs Aragón, llamados a votar sobre su futuro

Casi 500 afiliados de Ciudadanos en Aragón están llamados a votar entre hoy y mañana en la asamblea extraordinaria del partido, la llamada de la refundación, que definirá el futuro de una formación que lleva dos años encadenando debacles electorales y fugas de líderes hacia otros partidos.

La formación naranja en Aragón afronta las votaciones casi más dividida que nunca, con familias que no se reconocen entre sí y con gran parte del partido, tanto del sector oficial como del crítico, que no se ha posicionado abiertamente por ninguna de las tres candidaturas en liza.

La presencia aragonesa en las primarias ha sido limitada, salvo por el teniente de alcalde de Teruel, Ramón Fuertes, que estará en la ejecutiva de Adrián Vázquez, el líder de la candidatura Renace tu partido, la lista que apoya Inés Arrimadas y que parte de una posición ganadora tras duplicar en avales a la de Edmundo Bal, que tiene el apoyo de la oscense diputada por Madrid Sara Giménez.

La presencia preeminente de Ramón Fuertes como posible hombre fuerte del partido en Aragón si gana la lista de Vázquez ha despertado no pocas discrepancias y tensiones en el partido en Aragón.

Círculos próximos a la dirección no ocultan su sorpresa porque se haya considerado que Fuertes contaba con el respaldo del actual coordinador del partido y portavoz en las Cortes, Daniel Pérez, para dar un paso al frente en las primarias a liderar la lista de Cs en Aragón.

Cabe recordar que el actual coordinador y miembro de la ejecutiva del partido en funciones se ha mantenido al margen de la campaña de las primarias y ni siquiera asistió al acto de Vázquez en Zaragoza. Aunque sí ha mostrado su apoyo a esta lista que cierra Inés Arrimadas, tampoco se ha pronunciado por el momento sobre su futuro y, según fuentes cercanas, no ha decidido si optaría seguir liderando el partido en Aragón.

De ahí la sorpresa en algunos círculos tras interpretarse que Fuertes pudiera optar a ese puesto con su bendición. Ahora toca, de momento, votar en las primarias para decidir el rumbo del partido.

En estas fechas tan señaladas para la formación, hay silencios que son atronadores. Los rostros más representativos del movimiento crítico Somos Cs en la comunidad autónoma, como la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, o la expresidenta del partido, Susana Gaspar, no han hecho campaña por ninguna de las opciones en juego. De hecho, Gaspar confesó ayer que no tiene decidido "si votar o no votar" en un proceso que, insistió, llega "muy tarde".

También reprocha la tardanza Sara Fernández, que sí que votará en el proceso. "Votaré como Sara Fernández, como afiliada, pero no voy a decir a quién. Que salga quien elijan los afiliados", comentó.

"Como Somos Cs lo que pedíamos es que se celebrara esta asamblea y eso lo hemos conseguido, pero obviamente creemos que llega muy tarde", añadió. Ninguna confirma cuáles serán sus pasos una vez pase la asamblea, y condicionan su futuro al proyecto que surja de esta refundación. La ansiada unión de Cs parece, a día de hoy, más lejos que nunca.