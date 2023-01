El líder del Partido Aragonés y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, se enfrenta a otro incendio en el seno de su partido, con una mayoría suficiente en su equipo directivo, 17 de los 25 que lo componen, a favor de recurrir la sentencia que supuso anular el Congreso que supuso la reelección de Aliaga como máximo dirigente de la formación.

Estos miembros de la cúpula se han reunido esta tarde en la sede del partido, sin Aliaga, para tomar una decisión sobre cómo actuar con el fallo judicial, y la respuesta del presidente del partido ha sido contundente a esta afrenta: "No me opondré a lo que decidáis. Trasladádmelo y se lo comunicaré a nuestros servicios jurídicos para que procedan en consecuencia. Tened en cuenta sin embargo que si alguien impugna el acuerdo por las irregularidades que os he expuesto no seré yo quien lo defienda públicamente".

Su mensaje, directo a este nuevo foco de insurrección contra sus decisiones al respecto del fallo judicial, no ha estado exento de tensión, en un comunicado en el que les recuerda que este encuentro en la sede del partido motiva que se estudie una decisión, la de recurrir la sentencia, que se haría contra su voluntad en cualquier caso. Y que está dispuesto "vistas vuestras demandas y dada la premura y falta de previsión con la que las planteáis, con mi ausencia por supuesto".

Esta ha sido este jueves la respuesta de Arturo Aliaga al correo electrónico en el que los 17 miembros de su Ejecutiva exigían recurrir la sentencia y le solicitaban la convocatoria extraordinaria del máximo órgano de dirección de la formación. La petición la recibía "el pasado día 10 de enero via registro de la sede del PAR". Esta, recuerda el presidente del PAR, "está mal planteada al remitirse a los artículos 51.2 y 51.3 de los Estatutos", ya que "el primero trata de las funciones del secretario general y el segundo no existe. Supongo que queríais referiros al 45", les responde.

"Como Presidente tendría hasta el día 19 de enero de 2023 para convocar y celebrar reunión de la Comisión Ejecutiva que solicitáis. No es mi problema que vayáis tarde y mal", les recrimina en su escrito Aliaga. "Si bien la Comisión Ejecutiva podría, de reunirse, tratar y debatir sobre los puntos solicitados, los acuerdos alcanzados no serían vinculantes por haber sido tomados por un órgano manifiestamente incompetente pues corresponden a la Comisión Permanente (arts. 37.2.g y f)", ha apostillado el presidente del PAR.

Aunque no es su intención ser un obstáculo a las pretensiones de una manifiesta mayoría en el seno de la Ejecutiva. "Dicho esto, y considerando que esta tarde ni siquiera vais a reuniros en legal forma, aún si cabe los acuerdos que alcancéis serían menos vinculantes y carecerían de cualquier eficacia". Así les ha reprochado que se dieran cita esta tarde a las 19.00 horas en la sede del partido en Zaragoza.

"No obstante, sabéis que no seré yo el obstáculo, ni quien perjudique en nada a este partido. Las siglas las he defendido y defenderé hasta el final. Ahora bien, soy un hombre de palabra y me reitero en lo que dije el pasado 2 de diciembre de 2022. Que no es mi voluntad recurrir la Sentencia sino acatarla y cumplir la ley. Con este posicionamiento os mostrasteis todos conformes ese día (consta en toda la prensa) y ahora parece que vuestros intereses particulares vuelan hacia otro posicionamiento cual gaviotas".

El mensaje no puede ser más claro. Será casualidad pero el hecho de que escoja el ave que simboliza las siglas del PP avista el evidente temor a la fuga de militantes a las filas del partido conservador, con el que está enfrentado desde hace años Aliaga. Un trasvase de afiliados, y al parecer de dirigentes del PAR actual, que se sumarían ahora a los descontentos que representaban el llamado sector crítico de Aliaga. Los mismos que le exigen que se vaya, que alertaron de la división interna en la Ejecutiva y que ahora son espectadores desde fuera del pulso entre quienes piden recurrir la sentencia y el líder, en minoría, que mantiene su opinión de acatar el fallo judicial.

El grupo de críticos está encabezado por primeros espadas de la formación años atrás, como Elena Allué, Marina Sevilla o Xavier de Pedro, que fue quien interpuso la demanda que al final invalidó la reelección de Aliaga. Son, insisten ellos, una representación amplia en el partido. ¿Mayoritaria? Según el congreso de 2021 en el que Aliaga salió reelegido, no. Una reelección que los tribunales anulaban en el mismo momento en el que declaraba nula la celebración de ese congreso y los acuerdos que en él se adoptaron.

Ahora Aliaga se enfrenta a un doble pulso: con quienes piden que se marche del partido para rehacer su futuro a tiempo de presentarse a las elecciones de mayo de este año y los que, desde dentro de la Ejecutiva, le fuerzan, contra su voluntad, a recurrir la sentencia.