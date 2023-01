Incendios forestales: un gran problema ¿y una gran oportunidad?

Dice Felipe González, el expresidente de España que inaugurará el día 25 en Zaragoza el foro llamado 'El desafío de los grandes incendios forestales', que la causa de la tragedias crecientes la tienen los llamados incendios de sexta generación, que se producen por las altas temperaturas y la baja humedad que provoca el calentamiento global. "Son tormentas de fuego, crean su propio clima, sus propias corrientes de aire, a veces recorren cientos o miles de hectáreas en dos o tres horas".

Se sabe bien Aragón, donde el pasado verano se vivió uno de los peores de la historia registrados en materia de incendios. Se quemaron 20.236,97 hectáreas forestales, una cifra muy superior a la media histórica (2.987,84), fundamentalmente a causa de cuatro Grandes Incendios Forestales (GIF).

El mayor de ellos, el de Ateca, calcinó más de 10.000 hectáreas de superficie forestal, seguido por el de Añón de Moncayo. Con este panorama, y tras alcanzar cifras máximas en términos de eficacia e inversión en medios de extinción, se ha puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo paradigma en la prevención.

PLANTEL DE EXPERTOS El foro contará con un plantel de expertos de primer nivel que debatirán las cuestiones relativas a la prevención, la extinción de los incendios forestales y sus repercusiones en el territorio. La inauguración correrá a cargo de la mesa ‘Megaincendios. Entre el caos y la oportunidad. El caso de Aragón’, en la que participarán el expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y el presidente de Aragón, Javier Lambán. Estará moderada por la directora de la fundación, Rocío Martínez-Sampere. A esta le seguirá otra mesa técnica en la que participarán el jefe de los GRAF de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou; el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero; y el profesor de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida (UdL), Víctor Resco. Todos ellos, moderados por el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, Paco Castañares.

Según los expertos, el año 2022 representa un punto de inflexión: la era de los incendios que no se pueden apagar ha llegado. Lo que este verano ha sido una anomalía, en 2035 podría ser la norma si el enfoque no cambia y se insiste en políticas públicas encaminadas a la prevención.

De todos los ingredientes con los que se cocinan los incendios, como son la temperatura, la humedad y la cantidad del combustible disponible o las condiciones meteorológicas entre otras, es necesario incidir en uno: la acumulación del combustible en nuestros territorios.

Nunca se habían registrado incendios tan grandes como los de este verano, ni habían existido tantos recursos para atajarlos. Sin embargo, la realidad está dejando claro que si no se gestiona el paisaje y se sigue renunciando a un aprovechamiento sostenible, los incendios no tienen límite.

Los Grandes Incendios Forestales son uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad actual. Pero son una catástrofe evitable, con el aliciente añadido de que su solución nos abastece de una energía necesaria, crea empleo y contribuye a fijar población en el medio rural. "Estamos ante un grave problema, pero también ante una gran oportunidad", dicen los expertos.

En Aragón, los cinco incendios de gran extensión obligaron a evacuar 13 núcleos urbanos y a 3.363 personas. "Lo primero que hay que proteger es la vida", ha dicho Mayte Pérez.

Por su parte, el consejero Olona ha subrayado que éste no es solo un problema en el que se vean afectados los recursos forestales y naturales, que en sí ya es "grave", sino que el "desafío" va "más allá" puesto que se pone en peligro a la población. "Los incendios trascienden a la gestión del medio natural. No hay que pensar solo en extinción, pero tampoco hablar de limpiar".

"Esto no es un jardín. Aragón tiene más de 2 millones de hectáreas forestales", ha explicado el el titular de Agricultura antes de que cerrara Mayte Pérez. "No queremos decir que no haya cosas que se deban seguir haciendo, sino que hay que ampliar el horizonte".