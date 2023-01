Laura sufre depresión: «Todos los días busco un motivo por el que levantarme de la cama»

A Laura la depresión a veces le dice que no puede hacer algo, «pero, ¿cómo que no puedo? ¿Quién es la depresión para decirme que no puedo?». Esta aragonesa, de 41 años, convive con el trastorno desde hace 17 años, y hace un tiempo pensaba que «gobernaba mi cabeza, pero ahora me he dado cuenta de que no», afirma con contundencia.

El camino hasta llegar aquí no ha sido siempre fácil, aunque asegura que «te terminas acostumbrando»; es «una compañera de viaje, que no me gusta, pero es la que hay». Para ella, lo más dificultoso es «afirmar que la tienes» y dar ese primer paso para pedir ayuda, señala Laura, quien hace hincapié en que «una vez que lo aceptas igual molesta menos».

Ella tenía veintipocos años cuando a principios de año empezó a notar que no tenía las mismas ganas de hacer las cosas que antes, que «me cansaba mucho» y que actividades que antes le gustaban y deseaba hacer, ya no, o por lo menos no «con la misma asiduidad». Tras una fase en la que «no entendía nada», ni siquiera por qué estaba llorando todo el día y «por qué me sentía así», decidió hablar con su familia y, a continuación, «buscar ayuda profesional». El principal síntoma era que sentía muy cansada y su visita al médico de cabecera fue, sobre todo, para solicitar una analítica porqué quizá estaba baja de alguna vitamina; pero la profesional le envió al centro de promoción de la salud mental para menos de 30 años y fue allí donde fue consciente de lo que le pasaba.

El trastorno depresivo puede «afectara a cualquiera, por suerte o por desgracia no soy un bicho raro», asevera. Siempre tiene presente el apoyo que para ella ha sido su familia.

Ahora, «dentro de que tengo el ánimo bajito muchos días, tengo más ganas que antes», reconoce. La época de la pandemia y el confinamiento fue uno de los más complicados… «pero para quién no». Es un logro que haya pasado de «no querer salir de casa en una semana a ahora quizá un día, pero yo misma me obligo» o por lo menos a escribir, ver una película, leer para tener la mente ocupada y «no pensar tanto en que estoy baja de ánimo». Es por eso que «todos los días busco un motivo por el que levantarme de la cama», a pesar de que cada vez son menos los días en los que no tiene fuerzas para hacerlo; pero es consciente de su fuerza personal y de que «hoy tengo menos días duros que hace diez años».

Eso le impulsa también a darse cuenta de que es capaz de hacer las cosas, algo que antes no creía; y de hecho ahora realiza cursos de formación y es voluntaria en tres oenegés. Es consciente de que «he aprendido a convivir con la depresión. Creo que se puede salir, no será de hoy para mañana pero se puede», lanza como mensaje optimista. E insiste en que «hay que tirar para adelante» y en el apoyo y comprensión de la familia, que debe entender que aunque no lo parezca «tú sientes que algo te falta y esa infelicidad proviene de lo que te falta, que no tiene por qué ser material». A ella le han ayudado mucho, también desde la Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón (Afda), que para Laura ha sido «un descubrimiento». Allí acude a un taller de escritura, hace terapia de grupo, individual, etc; y «yo he notado mejoría. Quizá otros me digan que no, pero yo sí». Pese a todo es consciente de que sigue teniendo días mejores y peores, pero «hay que vivir con ello».