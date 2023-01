Mujeres y jóvenes, el rostro de la depresión en Aragón

Cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de la lucha contra la depresión, pero desde la Asociación de Trastornos depresivos de Aragón (Afda) luchan contra esta patología «los 365 días del año», asegura Claudia García, psicóloga sanitaria. Este día hay más visibilidad pero todo el año realizan talleres, charlas sobre gestión emocional, intervención individual, grupos de rumia (proceso de pensamiento circular), etc.

De hecho, a lo largo de 2022 realizaron un total de 21.500 sesiones de terapia frente a las 18.000 de 2021 y es que, aunque no es como al inicio, «la pandemia sigue trayendo cola». Quizá «no por cuestiones agudas, pero sí ha cambiado la forma de vida» y ha sacado a flote esta otra pandemia que es el de la salud mental, que es «un problema a nivel mundial y que seguimos sin poder frenarlo», señala la psicóloga clínica.

García tiene la percepción de que quizá «se va antes al psicólogo», aunque siguen llegando a la consulta «crónicos y es entonces cuando el pronóstico es peor», asevera. La sociedad quizá nos obliga a ser felices, aunque García puntualiza que más a «estar contentos» y a no expresar que uno no lo está. Diferencia también entre depresión y tristeza. La primera es «una patología, un trastorno», mientras que la segunda es «una emoción normal del ser humano». La depresión supone que la persona «está alejada de las cosas que son importantes para ella, es a nivel conductual, no emocional, no se levanta de la cama, no cuida de las cosas que le importan... esté triste o no»

Más mujeres y jóvenes

Un estudio finlandés acaba de señalar que la depresión afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres, una situación en la que también coincide la psicóloga, que asegura que se trata de una patología que «tiene sesgo de género». Esto tiene diferentes explicaciones teóricas; «las mujeres pedimos más ayuda y nos cuenta menos hacerlo»; y además, señala, que existe una «tendencia a diagnosticar más depresión en mujeres»; porque es cierto que los hombres, en muchas ocasiones «abusan en la toma de sustancias como las drogas y el alcohol como forma de sedación» y su diagnóstico lleva a otra patología.

Cada vez también acude a la consulta más gente joven y también «por voluntad propia porque quiere trabajar aspectos que le pueden pasar factura en un futuro y apuestan por la prevención». Y también menores. Preguntada por qué puede llevar a un niño a tener un trastorno depresivo, la especialista señala que «no hay diferencia con el adulto»: existe una «sensación de inutilidad, de que nadie los quiere, de que no son suficientemente buenos...» es un sentimiento que se tiene aunque no siempre es real.

Afda cuenta con unos cuarenta profesionales, entre psicólogos sanitarios, fisioterapeutas, neuropsiquiatra, trabajadores sociales, etc, y 2.200 socios. Tienen en marcha 11 grupos de terapia, y programas en discapacidad, inclusión, infancia y juventud, mujer, innovación o tercera edad. El trastorno «se puede curar», dice, y hay «buenos tratamientos basados en la evidencia, aunque a veces debe ser combinado con tratamientos farmacológicos». El objetivo es que «nadie se quede en casa sufriendo cuando sabemos que se puede tratar y mejorar su calidad de vida».