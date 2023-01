Ramón Fuertes: "Cs se presentará con sus siglas en las tres capitales de Aragón"

¿Qué conclusiones saca tras el resultado de las primarias que ha ganado la lista en la que está integrado y que encabezan Adrián Vázquez y Patricia Guasp?

Los afiliados pueden estar contentos porque, al final, ganamos todos porque es un ejercicio de democracia. En la asamblea escucharemos a los afiliados, ratificaremos los estatutos y a partir del lunes ponernos a trabajar, primero haciendo un partido más transversal donde los territorios tengamos más poder de decisión. Otra de las cosas que nos han pedido los afiliados es que no haya socios preferentes antes de las elecciones y así será. Iremos con nuestro programa.

¿Le preocupa que haya salido el voto tan dividido en las primarias (53% frente a 39% de la lista de Edmundo Bal?

Hay 14 puntos de diferencia, es una diferencia importante, una victoria inapelable. Es el mismo porcentaje que le sacó Pedro Sánchez a Susana Díaz cuando ganó las primarias del PSOE y nadie lo cuestionó. Esto no va de ganar por más o por menos, es llevar adelante una candidatura de unidad en la que se cuenta con todo el mundo.

¿Cómo queda la situación en Aragón?

Yo pasaré a formar parte de la Ejecutiva permanente y el primer cambio que se prevé será a principios de febrero, cuando nos gustaría realizar las primarias, a las que se puede presentar cualquiera.

¿Cree que hay fuerza e ilusión suficiente en Aragón como para que se presente más de una lista a las primarias autonómicas?

No he llegado a ese momento, no sé cuántas puede haber.

¿En Zaragoza también habrá primarias?

Si no recuerdo mal, porque no tengo aún acceso a la base de datos, con los nuevos estatutos bastaría con más de 200 afiliados. Por las cifras que me dicen, debería haber primarias.

Es decir, habrá candidatura de Cs en la capital.

Estoy convencido de que Ciudadanos va a tener presencia en las tres capitales, donde nos vamos a presentar con nuestras propias siglas. Va a haber una lista sí o sí, sin pactos preelectorales.

