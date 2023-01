Los díscolos de la Ejecutiva de Aliaga presentarán el recurso en nombre del PAR

Pese a que Arturo Aliaga considera que no tendrá validez la presentación del recurso a la sentencia que anuló el Congreso del PAR «al no haber sido aprobado en órgano colegiado», los 18 miembros de su Ejecutiva que se reunieron el jueves sin su presidente insistieron ayer en que el próximo lunes presentarán la apelación y lo harán en nombre del Partido Aragonés.

«A quien corresponde presentar el recurso no es a la Comisión Ejecutiva sino a la permanente, pero Aliaga no ha querido formarla. Y vamos a presentar el recurso como partido porque el secretario general (Alberto Izquierdo) está facultado para hacerlo. Podemos y debemos hacerlo si queremos generar certidumbre. Está en riesgo que el PAR no se pueda presentar a las elecciones de mayo», explican desde este grupo insubordinado.

«Lo único que queremos es ayudarlo (a Aliaga) y no se da cuenta. Le solicitamos que convocara la Ejecutiva antes de que finalizara el plazo de apelación (el día 16)» de la sentencia. «Este lunes se hizo una carta que le remitimos el martes al presidente para que nos convocara y poder debatir la solución. En ese escrito solo le pedíamos una reunión, nada más, no atacábamos a nadie y le habíamos informado de todo después de no tener noticias de él» hasta el WhatsApp que les llegó a los 18 díscolos que estaban reunidos en la sede del partido el jueves por la tarde en el que les informaba de que ni era «legal» esa reunión «ni los acuerdos serían menos vinculantes y carecerían de cualquier eficacia».

Aliaga afirma que el 2 de diciembre se decidió por unanimidad no presentar un recurso. No lo ven así los nuevos insubordinados, que aseguran que se habló de esa opción. En el acta de la Ejecutiva de principios del pasado mes no aparece, sin embargo, pese a que algunos de los miembros insisten en asegurar que así fue.

Ahora esperan que el presidente «cumpla con su obligación de convocar una Ejecutiva en 7 días (a contar desde el martes, día que se le envió la carta) como dicen los estatutos», aunque no parece muy factible que lo haga Aliaga, al que ven «encastillado».