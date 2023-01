Los díscolos de la Ejecutiva del PAR amenazan a Aliaga con una moción de censura

La crisis del PAR va camino de acabar en crack, en una ruina total del partido que ya tenía dos facciones --el sector crítico liderado por Elena Allué está fuera de la Ejecutiva pero muy pendiente de todo-- y que ahora se ha encontrado con una oposición abierta a Arturo Aliaga de algunos de sus miembros más cercanos, que este sábado han remitido un documento en el que amenazan al presidente de la formación con presentarle una moción de censura si no convoca de forma inmediata la Comisión Ejecutiva. O lo que es lo mismo, con destituir a su líder, que también es el vicepresidente de la comunidad y que ha decidido presentar unilateralmente un recurso de apelación a la suspensión del congreso exprés dictada por el juez alegando que tal acuerdo para convocar esa cita no existió.

"Más del 60% de los que integramos la Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés no entendemos la decisión unilateral de interponer recurso de apelación, u oposición, tomada por el presidente, Arturo Aliaga, contra el AUTO 556/2022, de 12 de diciembre, del Juzgado de Primera Instancia 18 de los de Zaragoza, que estima parcialmente la solicitud de medida cautelar presentada por la representación procesal de Xavier de Pedro", comienza el comunicado pactado en un grupo de WhatsApp y firmado por el senador Clemente Sánchez-Garnica, que ha afirmado a este diario que hay situaciones "que no se pueden soportar".

Los díscolos aseguran que "sí se adoptó el acuerdo de convocar Congreso Extraordinario para enero de 2023, con la única finalidad de cumplir la sentencia dictada, restableciendo, con ello, los derechos fundamentales del demandante". Además, critican que la decisión de recurrir no se haya puesto en conocimiento de los miembros de la Ejecutiva, "que se han tenido que enterar por la prensa".

Aseguran, además, que se basa "en el borrador de un acta sin firmar y sin aprobar, cuyo contenido no responde al desarrollo de la sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2022. No tiene validez jurídica alguna", mantienen, al tiempo que "no es coherente" que el presidente del partido haya manifestado públicamente "que corresponde a la Comisión Ejecutiva la facultad de recurrir y luego haya decidido, de manera unilateral, presentar un recurso con datos y documentos que no responden a la verdad de lo realmente sucedido".

La decisión de recurrir el auto, garantizan, "no la ha adoptado el PAR sino, única y exclusivamente, el presidente, sin acuerdo alguno y sin contar con los miembros de la Comisión Ejecutiva, eludiendo el más básico funcionamiento democrático de esta formación política".

Ante la gravedad de los hechos, las manifestaciones y actuaciones de los últimos días, prosigue el texto de los insubordinados, "y la negativa del presidente del partido a cumplir con sus obligaciones democráticas relacionadas con la constitución y convocatoria de los órganos del partido, así como la imposibilidad de cualquier tipo de interlocución, solicitamos, una vez más, que convoque inmediatamente una reunión de la Comisión Ejecutiva.

En caso contrario, concluye el comunicado, "estudiaremos las fórmulas necesarias para salvaguardar las siglas del Partido Aragonés y su legado histórico, entre ellas los mecanismos de control democráticos previstos en el vigente Reglamento del PAR". Es decir, amenazan con presentarle una moción de censura, un hecho que nunca antes se ha producido en este partido, y que serviría para forzar la destitución de Aliaga.

"Esto no es nada agradable, pero él se niega a tener cualquier interlocución", afirma Sánchez-Garnica, que asegura que siguen muy unidos los 18 miembros que el pasado jueves decidieron presentar un recurso a la sentencia que anuló el último Congreso del PAR, cuyo plazo de apelación termina este lunes.

Aun así, todavía dicen confiar en que el presidente «cumpla con su obligación de convocar una Ejecutiva en 7 días (a contar desde el martes, día que se le envió la carta), por lo que le dan de plazo hasta el jueves 19 para que reaccione. Si no lo hace, le plantearán esa moción de censura.