Lambán responde al acto del PP en Zaragoza: "¿Qué sería del señor Azcón sin mí?"

Javier Lambán ha regresado a Ejea de los Caballeros para participar en la entrega de los títulos honoríficos de la localidad zaragozana. El presidente autonómico ha participado en un acto "entrañable" pero ha vuelto a dirigir sus declaraciones hacia el Partido Popular, que celebraba esta mañana el acto de presentación de sus candidatos a las elecciones autonómicas en Zaragoza.

Si lo que sucedía en Ejea le parecía a Lambán emotivo, lo del PP era para el líder sociales "decepcionante": "El señor Azcón Azcón ha demostrado una vez más carecer de criterio y de voz propia y se ha revelado como la voz de su amo: de Casado unas veces, de Feijóo otras, o del que venga". Primer dardo para un Azcón al que ha acusado de tener "una obsesión enfermiza" con el presidente aragonés: "Se ha referido a mí en torno a 20 veces, ¿qué sería del señor Azcón sin mí?".

Lambán no ha dejado de criticar a un Partido Popular al que sigue considerando "fundamental para España y Aragón", pero al que le exige "un proyecto de país y unas ideas". Ahora bien, el líder del PSOE en la comunidad no ve rastro de ello, ni en Azcón ni en su partido: "No les interesa ni Aragón ni los municipios, porque han convertido las elecciones municipales y autonómicas como un simple paso para derrotar a Sánchez en las generales". En el caso del alcalde de Zaragoza, Lambán ha señalado que "no ha aprendido nada" desde que tomase la presidencia popular de la comunidad, algo que le lleva "a que no se vea por ningún lado su proyecto".

En defensa de sus actuaciones

El presidente del Ejecutivo autonómico ha aprovechado la ocasión para responder las críticas realizadas por Azcón y el PP horas antes, centradas sobre todo en la fiscalidad y en la situación sanitaria de Aragón. "Tienen incorporado como latiguillos a sus discursos y son reiteradas acusaciones de que miento, pero los propios datos y cifras que presentamos en las Cortes los desmienten, lo que hace que los señores del Partido Popular queden siempre en evidencia".

Si el llamado "infierno fiscal" que sufre Aragón, según los populares, es un problema para los ciudadanos de la comunidad, para Lambán es parte de sus éxitos: "El PP me acusa de que he hecho de Aragón un infierno fiscal, pero en estos ocho años he producido dos rebajas del impuesto de sucesiones y recientemente hemos impulsado una reforma fiscal que permitirá que la mayoría de los aragoneses paguen menos por el IRPF". El presidente aragonés ha citado que la expresión "infierno" no tiene lugar, ya que ha asegurado que Aragón "está situada en la media de las comunidades de España en el IRPF".

"Las críticas sobre sanidad y servicios sociales son sonrojantes, hablan de un deterioro de la sanidad pública aragonesa cuando desde que estoy en el gobierno hemos incrementado en mil millones de euros el gasto, somos la comunidad con más médicos y los aragoneses son los que mejor valoran el servicio de toda España", ha zanjado un Lambán que ha señalado que a muchos de los presidentes autonómicos del PP presentes hoy en Zaragoza "les gustaría tener una sanidad como la aragonesa". Para concluir, una advertencia a Azcón y al Partido Popular: "Se equivoca profundamente en su discurso sobre la fiscalidad y la sanidad, porque todo lo que dice se puede volver contra él y su partido, como un bumerán".