Una profesora, un alumno de ingeniería y la representante de los padres aragoneses dan su opinión sobre ChatGPT y la llegada de la inteligencia artificial a las aulas. La revolución que se viene, el trabajo que se debe hacer y la importancia de que pase lo que pase el alumno siga estando en el centro de todo.

María blasco - Responsable de tecnología del IES Ramón y Cajal de Zaragoza

María Blasco siempre ha sido aficionada a la ciencia ficción y al maestro de la misma, Isaac Asimov. Inmediatamente piensa en él cuando se le pregunta por el ChatGPT: «La máquina ya habla, es la aplicación parlante que decía Asimov en sus ensayos».

La llegada de este programa de inteligencia artificial lleva a Blasco hasta sus lecturas de juventud, pero también a observar a los adolescentes a los que da clase en el IES Ramón y Cajal, recientemente premiado como la Mejor Escuela de 2021. «Los alumnos la conocen pero creo que todavía no la utilizan», comenta esta profesora, que ve que el potencial se podrá extraer más en la universidad, «en carreras técnicas relacionadas con la ingeniería».

«No es la primera vez que tenemos aplicaciones para facilitar las tareas dentro de clase», cuenta Blasco, que recuerda «una aplicación para móvil que te resolvía una ecuación cuando la enfocabas con la cámara del teléfono móvil». Y otra cosa que no falla y que seguirá para siempre: «El cortar y pegar de Wikipedia o portales similares sigue siendo la estrategia favorita de mucha gente para elaborar trabajos».

Lo importante con ChatGPT es el paso al frente que toma: «Es ir más allá, porque crea toda una respuesta, argumentada, no es como dar el resultado de una operación matemática». Esos argumentos que pueda dar la aplicación no son un impedimento y, de hecho, esta profesora especializada en tecnología considera que lo mejor es «adaptarse a lo nuevo que llega desde fuera de los colegios». «Es la última evolución de internet», completa.

Porque los profesores también podrán encontrar muchas ventajas. «Yo lo veo como todo un filón para mis clases», explica emocionada Blasco, que pide «mucho análisis» para que el destino final sea positivo.

«Siempre consultamos nuevas ideas, nos apoyamos en compañeros, miramos en internet... esto es una herramienta más para hacer nuestro trabajo», resume la profesora del Ramón y Cajal, que considera que este nuevo elemento puede ser «muy atractivo» para los alumnos: «Lo importante para todos no es el saco de conocimientos que tienen los alumnos, sino cómo se superan los retos y ver cómo se desarrollan las capacidades de todos».

Jorge Aranda - Representante de EDU (Estudiantes en Defensa de la Universidad)

Jorge Aranda es estudiante de ingeniería y, como muchos compañeros, lleva un tiempo interesado en la evolución de ChatGPT y de las aplicaciones que la inteligencia artificial puede traer a la educación. «Como toda tecnología, se puede utilizar para el bien y para el mal».

Es cierto que ya pulula esta innovación por la facultad zaragozana de ingeniería, con un trabajo centrado en «tareas tediosas que se pueden acelerar gracias a este tipo de programas, tareas en las que no merece la pena perder mucho tiempo». Aranda pone como ejemplo la repetición de código o la elaboración de algunos problemas.

«Creo que es algo que nos puede venir bien para corregir nuestros errores y a mejorar en nuestros trabajos», detalla un Aranda que se ha dado cuenta de qué la aplicación no es perfecta y tiene sus preferencias: «En historia va muy bien, pero en literatura sigue siendo un programa bastante limitado».

El dilema principal que nace con esta herramienta es aprender a distinguir cuando el texto ha sido escrito por ChatGPT o ha surgido de la mente de un alumno. Este representante de EDU (Estudiantes en Defensa de la Universidad) cree que es «una tarea muy difícil», sobre todo en el texto, «porque con las imágenes siempre deja alguna marca de agua o repite algunos patrones».

«Creo que podríamos hablar del siguiente paso de internet, de una fuente de información con respuestas personalizada que tiene infinitas aplicaciones y puede servir casi a cualquiera», resume Aranda, que se muestra contrario a la prohibición de este tipo de innovaciones: «Lo que hay que hacer es educar al alumno para que vea en los trabajos el desarrollo de las competencias y no como una tarea que solo sirve para conseguir una nota al final del curso».

La lección, esta vez, también va para los profesores, que se podrían aprovechar, según Aranda, de este software para «profundizar en las investigaciones, hacer mejores análisis de tareas o resolver grandes problemas que llevaban mucho tiempo parados».

Nieves Burón - Secretaria técnica de Fapar

«Los avances tecnológicos que tenemos cada día son incuestionables», resume Nieves Burón, secretaría técnica de Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), pero que mantiene que «la tecnología nunca podrá sustituir al pensamiento humano».

El debate para Burón no es la utilización o no de herramientas como ChatGPT, sino el eterno duelo entre aprender o aprobar: «Lo que de verdad nos preocupa es que los niños solo quieran aprobar y no tengan motivación para aprender y adquirir sus competencias». Un aprendizaje continuado que los padres saben que está ligado a las tecnologías, «porque la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana y también va a estarlo en la educación».

Las dudas, como en todos los apartados de la educación, van más dirigidas hacia la aplicación que va a tener esta tecnología. «Aún no tenemos muy claro cómo se va a alojar y qué funciones va a poder tener», explica Burón, que considera que el salto cualitativo podrá venir «en la universidad, porque son tareas más complejas en las que seguro se pueden aplicar las labores de este tipo de programas».

Lo que sí que dejan claro desde Fapar es que no es un tema solo del sector educativo, sino de toda la sociedad: «El crecimiento tan rápido de estas herramientas hace que todos tengamos que aprender, y no dejarlo en manos del profesor y de los alumnos».

Por ello, Burón pide «calma» y apuesta por «la reflexión», único camino para conseguir llegar a buen puerto: «Tenemos que conseguir que las inteligencias artificiales entren en las aulas con un buen uso, y que no se perviertan por el camino». Y, por supuesto, dejar un poco de lado a las calificaciones: «Lo verdaderamente importante es el aprendizaje». Insiste la secretaria de Fapar que el objetivo de todos, tanto padres, como alumnos, como el profesorado, es conseguir que los más pequeños vean en la escuela «el lugar para formarse y para aprender, un sitio en el que sentirse motivados».