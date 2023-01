La revolución de la inteligencia artificial llega a las aulas de Aragón

De los esquemas, los resúmenes y los subrayados a las búsquedas en internet. De la Wikipedia y de los trabajos ya hechos en El Rincón del Vago, ese portal que tenía contenido terminado por antiguos alumnos de cualquier materia, a la última revolución: ChatGPT, un bot que responde instantáneamente a cualquier pregunta sobre cualquier tema.

Trivialidades, curiosidades e incluso información contrastada salen de un chat que, con las preguntas adecuadas, resuelve cualquier duda en un parpadeo. Y de todas las formas: con un click, el usuario puede pedir otra respuesta, cambiando la estructura y la forma, pero no el fondo ni la información. ¿El futuro? ¿El fin de las tareas para los alumnos?

Los estudiantes más avispados se apoyan en ella para ahorrarse el rato frente al ordenador pensando en una redacción con la que completar sus deberes. Tal es la precisión de ChatGPT que cuesta distinguir si el texto ha sido hecho por una máquina o por un humano. En Nueva York, por ejemplo, han decidido cortar por lo sano: las escuelas públicas de esta localidad estadounidense han prohibido el uso de esta herramienta, para evitar que sus alumnos puedan hacer trampas.

Y mientras ChatGPT se renueva casi a diario, mejorando sus funciones y actualizando sus prestaciones, su uso se empieza a extender por todo el mundo. Y los centros aragoneses ya se preparan para los cambios educativos que llegan cada día.

Es el caso del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir. Este colegio, reconocido por las constantes innovaciones que incluye en su programa educativo, ya se plantea las múltiples aplicaciones que pueden llegar a las aulas de la mano de la inteligencia artificial. «En la cena de Navidad, antes de las vacaciones, ya empezamos a hablar de qué era esta nueva herramienta y los más curiosos ya miraban cómo incluirla en clase y explicarla bien a los alumnos», cuenta Juan Antonio Rodríguez, director del centro, que ya ha recogido la opinión de sus compañeros de claustro.

«Lo primero que hemos concluido es que debemos enseñar a los alumnos qué es esta herramienta y los usos que puede tener», resume Rodríguez, que adelanta que en las edades más jóvenes tendrá una aplicación menor, por el tipo de alumno y los deberes que tienen que realizar.

«Nuestra línea siempre es la formación y el objetivo es dar a conocer el potencial que tiene ChatGPT», cuenta Rodríguez, que advierte que también es importante conocer «los sesgos» que condicionan a la herramienta. Como ejemplo, la diferencia de precisión en algunas materias: «En Historia funciona muy bien, porque bebe de todas las fuentes de internet, pero en lengua falla, porque la creatividad humana es clave para construir los textos».

El director del colegio de Alpartir no comprende del todo la acción tomada en Nueva York, pero sí considera «normal» que la primera reacción frente a fenómenos tecnológicos como este sea «asustarse, pero no podemos olvidar que lo importante es adaptarse a las novedades».

Porque los cambios en el uso de la tecnología no traen como novedad las trampas a los colegios: «Los compañeros hablamos de que muchas veces no podemos saber si parte de los deberes los han hecho los padres, así que con esto no va a cambiar mucho la historia».

El futuro en las aulas

Con la invasión de la tecnología en todos los sectores de la sociedad, no queda más remedio que confirmar esa adaptación. Por ejemplo, cada vez son más los profesores que se apoyan en youtubers educativos para ser más cercanos a sus alumnos. Por ello, no resultará extraño que la inteligencia artificial sea otro complemento en muy poco tiempo: «Los profesores ya lo hemos utilizado para crear enunciados o hacer algunas pruebas de cara al futuro».

«No creo que vaya a ser un problema porque el alumno tiene que defender y aportar criterio», explica el director del CEIP Ramón y Cajal, que confía en que lo más importante es «motivar a todos los alumnos y que asuman sus competencias». Y, sobre todo, que sean conscientes del potencial que tienen: «Todas las tareas repetitivas que puedan hacer las máquinas, las harán, pero siempre se necesita un aporte humano, la creatividad y lo diferente, que es lo que solo podemos aportar nosotros».

La evidencia es que ChatGPT es la última novedad de una inteligencia artificial que cada vez será más habitual en nuestro día a día. La velocidad de crucero con la que avanzan las tecnologías ha creado disputas entre los propios desarrolladores de software como este: ya se están creando programas que estudian los textos para saber si han sido creados por un ser humano o por esta página web.

Y el rizo sigue: ya hay programas en desarrollo para evitar, mediante pequeños cambios, que el software examinador llegue a una buena conclusión. El cuento de nunca acabar. La tecnología ya corre tanto como los humanos.