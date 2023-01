La patronal de los empresarios CEOE vuelve a denunciar que los ansiados fondos europeos no llegan a la economía real, es decir, a las pymes y autónomos que confiaban en el maná de las subvenciones de Bruselas para afrontar un cambio en el modelo económico de la Comunidad Europea. Tan solo "tres de cada diez euros" se han ejecutado en España, y por ende en Aragón, según ha advertido Luis Socías, el jefe de la Oficina de Proyectos de la CEOE nacional, este lunes en una jornada sobre la materia, donde ha reconocido las "ideas diferentes" sobre la concepción de los fondos entre la patronal y el Ejecutivo de Sánchez.

La cifra que maneja la patronal muestra que tan solo "el 30%" de las ayudas poscovid para la transformación se han ejecutado, lo que provoca que "el dinero no está llegando a la economía real". "Creemos que ha llegado mucho más dinero al sector público que al sector privado. Lo importantes es nutrir al sector productivo y a la economía real y que ese dinero sea capaz de arrastrar otras inversiones", ha apuntado Miguel Marzo, el presidente de la CEOE Aragón.

"Creemos que el sector público, con el chute de millones que viene desde Bruselas, debería ser capaz de articular convocatorias donde el 90 o el 95% de la financiación pública"

El Gobierno de Aragón ha hecho gala en varias ocasiones de una alta ejecución en lo que a su parte de responsabilidad se refiere, algo que la ministra Nadia Calviño ratificó en su última visita a Zaragoza en el mes de noviembre. Sin embargo, desde la patronal han puesto en barbecho esa alegría. "Hay una cierta homogeneidad a nivel de ejecución autonómico porque la clave está en desbloquear lo que llega del Estado a las comunidades autónomas. Lo que urge es que la transferencia de fondos del Estado a las autonomías sea mucho más agil. No podemos confundir transferencias de fondos a las CCAA con convocatorias que reviertan en la economía real", ha dicho Luis Socías en declaraciones a los medios de comunicación, ahondando en que lo relevante es agilizar la burocracia, algo que es "la asignatura pendiente en la que Aragón también debería acelerar la marcha".

De hecho, Socías ha reclamado que los fondos Next Generation, como el paquete de medidas extraordinarias para la transformación que son en esencia, contribuyan a que la cofinanciación de las empresas sea "mínima". "Creemos que el sector público, con el chute de millones que viene desde Bruselas, debería ser capaz de articular convocatorias donde el 90 o el 95% de la financiación pública", ha remarcado Socías.

Según el último informe sobre el cumplimiento de los fondos europeos en Aragón, que presentó el pasado noviembre la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la comunidad ha recibido 1.234 millones de euros, casi el 4% del dinero consignado a España hasta la fecha, un porcentaje similar al peso económico y poblacional que tiene la comunidad en el conjunto del Estado. De la cuantía concedida, el mayor importe corresponde a los fondos gestionados por el Ejecutivo autonómico, con 660 millones, mientras que 307 millones son administrados por el Gobierno central y 267 provienen de ayudas adicionales de los fondos React.

El principal riesgo de la baja ejecución de los fondos Next Gen, como tantas veces se ha alertado, es el no desembolso del 100% de las subvenciones si no se cumplen los hitos semestrales que marca la Unión Europea. Según ha confirmado Socías, una delegación de la comisión de control presupuestario de la UE visitará España la próxima semana para evaluar la ejecución de los fondos hasta el 31 de diciembre. "Corremos el riesgo de que los desembolsos no sean totales. Uno de los hitos a los que España se había comprometido era la reforma de las pensiones y el Gobierno ha pedido posponerla un mes", ha advertido el jefe de la Oficina de Proyectos de la CEOE nacional

De este modo, la patronal de los empresarios ha reclamado ante un nutrido grupo de asistentes al evento celebrado en la sede de la CEOE Aragón en Zaragoza un refuerzo del papel del sector financiero en los fondos, que la adenda que España debe presentar al Plan de Recuperación "cuente con la participación real de comunidades autónomas y empresas", y que se apueste por líneas específicas en sectores estratégicos como el agroalimentario.