Los díscolos de la Ejecutiva del PAR recurren la sentencia y Aliaga insiste en que la cumplirá

Los díscolos de la Ejecutiva del PAR han presentado un recurso a la sentencia que invalidaba el congreso del pasado octubre de 2021 por el que fue reelegido presidente Arturo Aliaga y que obligaba al partido a convocar un nuevo congreso tras constatar "irregularidades" en la aprobación del censo y en la inclusión de 311 militantes en el cónclave en el que el presidente del partido se impuso a su contrincante, Elena Allué, por una veintena de votos.

Este lunes, al filo del final del plazo para presentar recursos a la sentencia que invalidaba el congreso, el secretario general del PAR y militante, Alberto Izquierdo, ha presentado el recurso en nombre del 72% de la Ejecutiva, los 18 miembros (del total de 25) que el pasado jueves se reunieron en la sede, sin Aliaga, en una cita en la que decidieron recurrir la sentencia.

El recurso incide, según fuentes consultadas por este diario, en dos asuntos principales, como la presentación de las fichas de los afiliados, en lo que recuerdan que el juez ve "defecto formal" por no seguirse el procedimiento adecuado. "Por encima de los fallos formales, creemos que no hay una condición invalidante del congreso", señalan estas fuentes.

Por otro lado, respecto a la proporcionalidad de los militantes de la ciudad de Zaragoza, consideran los díscolos de la Ejecutiva que elegir el peso de la militancia forma parte de la "autoorganización del partido".

"El congreso fue democrático, aunque con errores que nos han traído hasta aquí", ha defendido el senador Clemente Sánchez Garnica.

Aliaga: "Digo, dije y diré que esa sentencia se va a cumplir"

Mientras, el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha dicho ante los medios de comunicación que cumplirá la sentencia. "Digo, dije y diré que esa sentencia se va a cumplir. Y si me quieren echar de presidente del partido, que valoren lo que están anunciando. No sé si será fácil que echen a un presidente que ha sido elegido en un congreso con el 80% de los votos y en otro con el 51,2%, pero elegido democráticamente. Y si el juez en la sentencia ha tumbado ese congreso, pues se repite, porque aquí si algo se ha hecho mal, hay que corregirlo", ha insistido Aliaga.

"Esto es un lío jurídico. Me ven como estoy: estoy seriamente afectado, incluso en mi salud, pero no voy a doblar la rodilla ante los que quieren manchar la imagen del partido y no cumplir una sentencia que condena porque algo se hizo mal. Así lo digo de claro", ha incidido.

Además, fuentes próximas al presidente del partido, el núcleo dura que continúa fiel a Aliaga, han emitido un comunicado en el que anuncian que "miembros de la Ejecutiva del Partido Aragonés y un grupo representativo de las tres provincias de Aragón" han impugnado ante el Secretario General del Partido "el acuerdo adoptado por él mismo a nivel personal y otros miembros de la Ejecutiva – que no la Ejecutiva legalmente convocada- de recurrir la Sentencia que anula el XV Congreso, por carecer de legitimación para ello".

Señalan en su escrito que "cualquier acción o recurso que se haga de forma unilateral por estos militantes en virtud de dicho acuerdo tomado en una reunión oficiosa, es nulo de pleno derecho y no tiene ningún tipo de validez ni potestad legal".

En consecuencia, solicitan al presidente "que se cumpla la sentencia judicial al objeto de poder abordar ya el Congreso con plenas garantías y seguridad".

Así, recalcan que refrendan la gestión realizada por "quien tiene la potestad de representación legal del partido, su presidente Arturo Aliaga".