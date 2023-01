El primer gran temporal del año, la la borrasca Fien, ha hecho que el norte de Aragón amanezca cubierto de nieve. Una situación que ha afectado directamente al tráfico y, además, a la educación en la provincia de Huesca. Más de 250 escolares, según ha informado el Gobierno de Aragón, no han podido asistir esta mañana a sus colegios, ya que las rutas de autobuses han sufrido severas afecciones, con interrupciones y cancelaciones completas.

La comarca más afectada ha sido la Jacetania, donde se han suspendido once rutas y diez de ellas han visto su recorrido limitado. En total, unos 200 alumnos de esta comarca no han podido ir a clase. En la Comarca del Sobrarbe, las rutas suspendidas total o parcialmente, han sido 13, lo que ha hecho que casi un centenar de alumnos no hayan podido acudir a su centro educativa. Especialmente, los estudiantes del IES Sobrarbe, de Aínsa, y algunos centros de Educación Infantil y Primaria.

En la Comarca de la Ribagorza En Ribagorza, las rutas de ambos valles se han prestado en su totalidad, pero 9 alumnos del IES y el CEIP de Graus no han podido llegar a su centro educativo, por afecciones en las rutas de Aldea Puy de Cinca, Panillo y Caneto. En el Alto Gállego, el transporte escolar no ha podido recoger a 19 alumnos del colegio e instituto de Sabiñánigo en las rutas de la Guarguera, Caldearenas e Ibor. También se han visto afectadas las rutas de Educación infantil y primaria de Ainteto y Caldearenas, con más de 20 alumnos. En la Hoya de Huesca, se ha suspendido la ruta de La Peña con destino Ayerbe, afectando a 6 alumnos.

Los colegios ya buscan soluciones

Y mientras la nieve no deja de caer por toda la provincia oscense, los centros escolares de Huesca ya trabajan en un plan para conseguir que los alumnos no sufran las consecuencias del temporal. "Han suspendido varias rutas, sobre todo las que afectan a pueblos que están a cierta altura", explica Javier Lozano, director del IES Sobrarbe de Aínsa. Una situación que considera "lógica" porque la nieve sigue cayendo por toda la provincia.

"Estamos en contacto con los chicos y ya hemos informado a los profesores de que todo lo que se haga hoy pueda ser resuelto desde casa", detalla Lozano, que cree que el funcionamiento con la plataforma digital "es bueno, porque ya estamos acostumbrados a él". De cara a los próximos días, cuando seguirá la nieve, el trabajo "seguirá siendo el mismo, a la espera de que la situación meteorológica mejore". El miércoles, según las primeras previsiones, volverá la cierta normalidad a toda la provincia.

En el caso del colegio Ramón y Cajal de Ayerbe, hasta seis alumnos no han podido llegar hasta sus aulas, "porque la ruta del autobús no ha podido llegar a los dos últimos pueblos, por la nieve". Una situación que confían en que mejore "a partir del martes", pero que no mermará la educación de los niños: "Seguimos en contacto con ellos y con las autoridades y ya estamos buscando la mejor manera para que no pierdan el ritmo".

En otros casos, como en el colegio Joaquín Costa de Graus, la situación sigue más o menos controlada. "Solo nos ha fallado el bus de Panillo", informan desde el centro, donde admiten no tener demasiada información sobre el funcionamiento del operativo. "Por lo menos el resto de las rutas se han podido completar perfectamente", añaden.