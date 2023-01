El Salud y los sindicatos médicos se emplazan a los próximos días para intentar frenar la huelga de los sanitarios en Aragón

La huelga convocada por los sindicatos médicos de Aragón sigue en pie porque continúa abierta también la negociación entre el Salud y los convocantes (Fasamet y CesmAragón); sin embargo esta semana es clave ya que de realizarse los paros serían los días 23 y 24 de enero. Esta mañana ha tenido lugar una nueva reunión que terminó sin acuerdo definitivo pero con algunos avances. «Seguimos negociando», ha asegurado la delegada de CesmAragón, Merche Ortín; mientras que para Asun Gracia, de Fasamet, discrepan en «matices». Hasta la fecha han realizado «aportaciones cruzadas» y será la redacción definitiva que el Salud hará llegar a los sindicatos en «24 o 48 horas» cuando tendrán que valorar «si lo que recoge es aceptable». De hecho, el próximo miércoles hay convocada una asamblea abierta a los médicos de Atención Primaria y Pediatras para darles a conocer las propuestas y «si damos el visto bueno, se paralizará la convocatoria de huelga», ha señalado Ortín.

Este documento recoge «parte de las reivindicaciones» como la racionalización de agendas «para no llegar a la extenuación», en la línea de otras comunidades, como puede ser 35 pacientes en Primaria y 28 en pediatría. En cuanto al ámbito rural, «garantizar el descanso» de los profesionales y «armonizar» la forma que afecta a los compañeros el descanso después de la guardia. También se incluyen «mejoras» en las condiciones de los Médicos de Atención Continuada, entre otras, pero insisten en que «hay que mirar cómo queda el documento» definitivo.

La próxima reunión, sin fecha

De momento, los sindicatos no tienen fecha concreta para una próxima reunión, quizá la definitiva; ya que primero tiene que llegar ese documento definitivo y después analizarlo. Preguntada Ortín por qué estaba costando más negociar, asegura que «todo, nos está costando todo», ya que, según la delegada de CesmAragón, el Salud era «muy reacio» a restringir las agendas. Desde los sindicatos han querido introducir mejoras también para «cubrir puestos de difícil cobertura» porque, según señaló, buscan «incentivar los puestos para hacerlos atractivos, tanto los de medicina rural como el 061», señaló. En este sentido, ha reconocido Ortín que hay aspectos que «quedan en la gatera».

Más movilizaciones

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, ha afirmado que "las reivindicaciones son legítimas y ante la posibilidad de movilizaciones nunca nos hemos negado a negociar". Por eso hizo un llamamiento a "la serenidad y a la tranquilidad porque no se puede hacer un discurso de que todo está mal. La sanidad aragonesa funcionan bien, está bien valorada y sufrimos problemas comunes que están pasando en otras comunidades. Las demoras y las sobrecargas son puntuales en algunos centros de salud. No podemos generalizar".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que Sira Repollés está empeñándose a fondo para evitar esa huelga y confío en poder evitarla. "El sistema sanitario aragonés no se ha recuperado aun de la crisis de la pandemia, arrastraba crisis anteriores y el lunes que viene empezaremos a poner en marcha esa iniciativa para la sostenibilidad de la sanidad", ya que dará a conocer una batería de medidas a todos los actores relacionados con la sanidad.

Lambán reconoció que "la sanidad tiene problemas en Primaria, en las listas de espera, pero no son mayores estos problemas en Aragón, sino que son menores que en el resto de comunidades autónomas" e insistió en que "no es un problema sectorial sino fundamental del Estado español". Por eso, ha reiterado que «una huelga no sería lo mejor para encaminar una solución para la sanidad» y ha apelado a la responsabilidad por ambas partes.

Sin embargo, los sindicatos médicos no son los únicos que amenazan con huelga; ya que sindicatos como CCOO, UGT y CSIF también anuncian posibles paros y critican que el Salud solo se reúna con quien «amenaza con una huelga». CCOO califica la situación de la Sanidad de «insostenible» con un «colapso sin precedentes» en la Atención Primaria; y por eso no descartan convocar una huelga si, tras el acuerdo para paralizar los paros con los sindicatos profesionales no se aborda de forma integral «la Atención Primaria», así como si en el anuncio de medidas que realizará el próximo lunes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se modifican las «condiciones laborales de los profesionales». De momento, «nos cuesta convocarla» por el «efecto negativo que tiene para la ciudadanía» y porque de llevarse a cabo debería ser para «todos los profesionales sanitarios».

Desde UGT, para mejorar la Atención Primaria proponen «incorporar a médicos y enfermeras de Atención Continuada a los equipos de Primaria en igualdad de derechos», así como «respetar los descansos», incrementar profesionales y señalan que el sindicato «no aprobará ningún acuerdo que no contemple una partida económica destinada a la carrera profesional».

Por su parte, CSIF, tampoco apoyará, si tiene lugar la huelga convocada por los sindicatos médicos pero no descarta convocar otra más adelante si la situación «no mejora». El sindicato tiene previsto reunirse el miércoles con la consejera de Sanidad, a la que demandarán más personal tanto para las urgencias hospitalarias como para los centros de atención continuada, así como la apertura de los centros de atención continuada con los mismos horarios que antes de la pandemia; la reestructuración de la Atención Primaria "teniendo en cuenta a todos los profesionales"; un nuevo acuerdo de plantillas que permita cubrir los puestos de centros de difícil cobertura; mejores contratos ya que "se están ofreciendo contratos muy precarios" y el pago de la carrera profesional para todos los trabajadores del Salud», ya que el personal de gestión lo tiene reconocido "pero aún no se le está pagando".