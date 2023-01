El líder del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, ha mostrado en el l Foro ADEA su tristeza por el fallido proyecto de que los Pirineos presentaran una candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 al que ha achacado a determinadas actitudes que en Cataluña "se negaban a cooperar de igual a igual".

Fernández ha participado este miércoles en el foro de la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón sobre las relaciones históricas de Aragón y Cataluña por el que ya han pasado Salvador Illa y Oriol Junqueras en anteriores sesiones.

Tras el coloquio, en declaraciones a los medios, Fernández ha reconocido que vio el fracaso del proyecto "con enorme tristeza", porque era "bueno para Aragón, para Cataluña y para España". En concreto, para su comunidad autónoma, le permitía "recuperar el espíritu olímpico de modernidad, apertura y cosmopolitismo"

El líder popular ha achacado la "oportunidad perdida" a las actitudes de quienes no entendieron que para haber unos Juegos Olímpicos de Invierno exitosos tenían que organizarse de "igual a igual" y desde un trabajo común. "Cataluña tiene unas instalaciones que no tiene Aragón, y al revés", ha reconocido Fernández, quien también ha lamentado "esos debates que faltan al respeto a los aragoneses".

El político popular se ha mostrado muy agradecido a iniciativas como las de ADEA que "fomentan la concordia, la convivencia y el respeto entre catalanes y aragoneses". “Al final Aragón y Cataluña somos hermanos o primos hermanos, pero además de ser españoles tenemos unas relaciones económicas y de todo tipo formidables y que hay que seguir fomentando", ha afirmado.

“Nosotros compartimos y competimos, pero cuando compartimos y colaboramos con lealtad mutua salen cosas muy potentes”, ha dicho Fernández mencionando, por ejemplo, el éxito de la relación entre los puertos de Barcelona y Tarragona con el puerto seco de Zaragoza.

Crítícas a Lambán

Fernández también ha aprovechado su paso por la capital aragonesa para cargar contra el presidente de Aragón, Javier Lambán. "Aparenta enfrentarse a Pedro Sánchez y a los separatistas, pero luego acaba apoyando lo que Sánchez hace con ellos". El popular ha puesto de ejemplo la reforma del delito de sedición, con la que da la sensación de que se intenta un regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a España "sin asumir responsabilidades ante la justicia, lo que es extremadamente grave".

Gracias @directivosAdea por vuestra invitación para hablar sobre las relaciones entre Cataluña y Aragón.

Gracias también a @Jorge_Azcon y a todos los compañeros de @pparagon por vuestra presencia. pic.twitter.com/ylnAhJJnMn — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 18 de enero de 2023

A su juicio, el mensaje que se está lanzando a los separatistas es "que si lo vuelven a hacer, no habrá consecuencias" en un claro "deterioro de la convivencia y el estado de derecho".

Sobre las relaciones del PP con Vox, ha hecho hincapié en que ambos son "proyectos políticos distintos, cada uno con su ideología" y con visiones, como la de Europa o el estado de las autonomías, que el Partido Popular no comparte. "Hay que dialogar con todos salvo con quienes no reconozcan el terrorismo y no pidan perdón sincero por las barbaries cometidas", ha explicado.

Finalmente, respecto a las próximas elecciones municipales en Cataluña, ha concluido que tras un ciclo electoral "muy malo" para el Partido Popular, "todas las encuestas marcan una recuperación muy notable" que les hace pensar en recuperar "alcaldías decisivas".

Al encuentro han asistido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el presidente provincial del PP en Zaragoza, Ramón Celma y Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes de Aragón además de representantes de organizaciones aragonesas como el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles y representantes del Club de Patrocinadores del Foro ADEA.