Los expertos en lingüística conocen como saciedad semántica al fénomeno por el que una palabra pierde su significado cuando es repetida de forma compulsiva. El oyente escucha pero no comprende: su red neuronal evade la existencia del término y este acaba por carecer de sentido. Le ocurre a la palabra 'sostenibilidad', mentada cada vez más por organismos que optan a reconocimientos sin que se revelen apuestas reales por hallar un equilibrio económico, medioambiental, territorial y demográfico.

Aragón aspira a ser un territorio garante del turismo equilibrado y así se va a presentar la comunidad a la prestigiosa feria Fitur, que se celebra desde este miércoles en Madrid y tendrá su clímax el viernes con el día de Aragón. "La histórica falta de inversiones en Aragón nos ha acercado a ser un territorio sostenible. No tenemos más que un gran aeropuerto y tampoco tenemos grandes cadenas hoteleras, lo que nos permite tener una hostelería muy cercana, con un abastecimiento de productos de cercanía y sobre todo turistas comprometidos con la preservación del entorno y del medio ambiente. Si metes todo esto en una coctelera obtienes lo que ahora se llama sostenibilidad", explica Nita Macía, la directora del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón. Porque sí: esta organización independiente (la primera en España) que aúna unas 40 organizaciones, empresas e incluso comarcas vela por un turismo "regeneracionista".

La sostenibilidad de los planes de sostenibilidad turística

Pero no es oro todo lo que reluce. La sostenibilidad, como palabra vaciada de contenido, puede ser aprovechada para calificar actuaciones que no tienen por qué serlo. Fitur llega al calendario de eventos precisamente el lema del turismo sostenible, pero existe un debate abierto en el seno de la sociedad aragonesa sobre cómo afrontar el futuro del turismo de interior, que, todo sea dicho, cada vez es más pujante. La última confrontación surge de la macroinversión que pretende la unión de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal, que se financiará con el 85% de los fondos obtenidos por Aragón de los dos planes de sostenibilidad turística de los fondos europeos Next Generation para la recuperación tras la pandemia. Y el hecho de que sean justo los fondos para la sostenibilidad ha suscitado un intenso debate.

El Gobierno de Aragón, la Mancomunidad del Alto Valle y la Diputación Provincial de Huesca han logrado comprometer 56,7 millones de euros para acometer una obra faraónica mientras que el resto del territorio se ha quedado con apenas 10 para dinamizar sus planes de sostenibilidad (llegarán al Matarraña, a Daroca, al Maestrazgo o al Ayuntamiento de Zaragoza). Más allá de la confrontación política o de las denuncias ecologistas, las organizaciones independientes ponen la nota discordante sobre lo que consideran un modelo "poco sostenible y estacionalizado".

Y así lo explica, sin saciedad semántica, Nita Macía. "Creo que es una suerte que Aragón cuente con fondos que le ayuden a desarrollar sus inversiones, pero los planes de sostenibilidad turística nacieron para garantizar precisamente la sostenibilidad. Es un poco raro que unos fondos destinados a paliar la desestacionalización de la oferta vayan a un sector que evidentemente depende de ello", apunta la directora del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón, quien cree que el reparto debería haber sido "más justo", entendiendo "el territorio como un todo".

Desde esta organización independiente apuestan por "no poner todos los huevos en un mismo sector" y reflexionar sobre los criterios con los que se han concebido los fondos Next Generation. "Creemos que la apuesta territorial debe ser mucho más diversa y mucho más justa. No debemos pensar en el corto plazo, nosotros queremos atraer a un tipo de turista que no sirva solo para salvar la próxima cuenta de resultados, sino en generar un volumen sostenido de visitantes en el medio plazo", asevera Macía.

El clúster es una asociación empresarial que nació hace cuatro años con el germen del trabajo realizado en la provincia de Teruel con el turismo enfocado a la sostenibilidad. "Trabajamos en varios proyectos allí y creímos que era algo perfectamente replicable, así que tras un año de escucha creamos el clúster", desarrolla Macía. La organización ha participado en varios planes para dinamizar el territorio, como la gestión de los fondos Digitur, financiados por Europa y específicos para proyectos digitales en el sector basados en la transversalidad y la innovación.