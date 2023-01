Amazon justificó el traslado de su centro logístico de Martorelles (Barcelona) a Zaragoza como una pieza más de su «estrategia empresarial». Los sindicatos que forman el comité de empresa pusieron el grito en el cielo por lo que consideran «un ere encubierto» para los más de 800 trabajadores del centro logístico barcelonés, con la posibilidad aún abierta pero no confirmada de que se enmarque en la reducción de plantilla global que llevará a cabo el gigante del comercio electrónico.

Sin embargo, la multinacional comandada por Jeff Bezos se ahorrará en torno a un 15% en salarios con el traslado de su almacén de almacenes a Plaza, dado que las tablas se rigen por los convenios provinciales del transporte y la logística al no haber negociado Amazon un convenio de empresa con la representación de los trabajadores.

De hecho, las diferencias son abultadas. Mientras que un jefe de servicio del Grupo I está retribuido con 34.900 euros brutos en el convenio sectorial de Barcelona, el mismo cargo en Zaragoza se paga a 29.041 euros. Lo mismo ocurre con la categoría de mozo especializado –con un salario de 20.479 euros en la provincia de Barcelona y de 17.691 euros en la zaragozana– o con la de carretillero –20.815 euros brutos para los trabajadores de Martorelles y 17.691 para los de Plaza–. El convenio provincial de la logística en Zaragoza acaba de ser renegociado y recoge algunos incrementos, pero está pendiente de publicarse en el BOE.

La situación en Martorelles

Estableciendo una media aproximada, supone un ahorro cercano del 15% en el salario de cada trabajador para la empresa –cuanto mayor es el salario más pronunciada es la variación– y una pérdida semejante para los 800 empleados del centro de Martorelles a los que se les ofrecerá el traslado a cualquier centro de España.

De hecho, hoy se celebrará la primera reunión entre la dirección de Amazon y el comité de empresa en el centro de trabajo, en la que las fuentes sindicales consultadas por este diario esperan recibir las primeras . «De momento no sabemos las condiciones de traslado, así que nadie ha podido decidir todavía. Hay gente que está en mitad de sus estudios, que componen familias monoparentales... El traslado a Zaragoza no es una opción muy factible para la mayoría y dependerá sobre todo de las condiciones que nos ofrezcan. El convenio de Zaragoza es inferior al de Barcelona en cuanto a tablas salariales y también en otras cuestiones como las variables de fin de semana», señala una miembro de CCOO en el comité de empresa a este diario.

No será hasta 2026 cuando el centro opere a pleno rendimiento, por lo que se comenzará con turnos de trabajo de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes. No obstante, el objetivo es implementar un calendario non stop y no cesar la producción en ningún momento del día ni de la semana.

Los 600 empleos del almacén de DHL no serán reasignados en el nuevo centro

La apertura en marzo del macrocentro de Plaza lleva consigo el fin del contrato del punto de reparto que Amazon operaba de la mano de DHL Supply Chain, lo que se traduce en el fin del contrato de 600 trabajadores, 49 de ellos con contratos fijos y el resto subcontratados con empresas de empleos de trabajo temporal, según publicó Heraldo de Aragón. Por tanto, las cuentas de Amazon no son tales: la creación de mil puestos de trabajo en tres años supone la destrucción de otros 600.

«El contrato de servicios entre ambas compañías, previsto para 12 meses, llegó a término en octubre de 2022. En esa fecha, cesó la operativa e-commerce que ha desarrollado desde agosto de 2021 en la plataforma logística Plaza de la ciudad de Zaragoza», explican desde DHL.

Sonia Corvera, la responsable de nuevos desarrollos de Amazon para Europa, explicó este miércoles que los trabajadores de DHL podrían acceder como cualquier otro a los puestos de trabajo, pero in preferencia aunque hubieran trabajado con ellos. EL centro tiene previsto operar en apenas dos meses y debe comenzar a formar ya a sus futuros trabajadores.