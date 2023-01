Sergio Otegui: «Coleccionamos sitios turísticos como cromos, no disfrutamos»

El blog de viajes del zaragozano Sergio Otegui, Nada incluido, que acaba de cumplir una década, está nominado en la categoría principal de los prestigiosos Premios IATI a la excelencia en la comunicación digital, cuya gala de entrega se celebra este viernes en Madrid.

¿Qué se siente al estar nominado a un premio tan prestigioso en su campo?

Es una muy buena noticia, tienes la sensación de que el trabajo de diez años en el blog se ve reconocido. Aunque ya tuve la suerte de estar nominado como blog revelación, y he ganado otros, este es el más importante al que opto, y hace especial ilusión porque los candidatos los elige un jurado especializado y hay compañeros con mucha calidad entre los nominados.

El blog nació a raíz de un viaje a la Eurocopa de 2012, ¿pensó en hacer algo conmemorativo con Qatar 2022?

La verdad es que mi interés por el fútbol ha decaído bastante en diez años (ríe), al menos por verlo, no por jugarlo. Además el blog se ha transformado mucho, de un cuaderno de viaje a una guía de referencia; la parte de diario personal se ha reducido aunque intento mantenerla, porque al fin y al cabo la gente que te sigue es por tu forma de contar las cosas.

¿Eso es lo que le ha valido la nominación?

No lo sé, yo lo que intento es cuidar mucho tanto el texto como las fotos de las entradas, tengo formación específica en ambas cosas, e intento mantener la calidad en la edición y los repasos; hay mucho trabajo detrás. También trato de no limitarme a lo que todo el mundo dice; a menudo sucede que alguien hace una guía y todo el mundo ve las mismas cosas. Esa búsqueda de profundidad explica que lleve más de cuatro años diciendo que he visitado 30 países, me gusta pasar tiempo en los sitios.

¿Por qué optó por reducir tanto su lista de destinos?

Me gusta esa sensación de volver a casa, conocer un lugar. Ahora por ejemplo estoy obsesionado con los Balcanes, aunque también con Vietnam, estoy buscando diariamente películas, libros, series... Cuando buceo en un país, durante dos o tres meses intento conocerlo en su mayor amplitud. No puedes hablar de un país como Bosnia sin saber lo que pasó allí, una guerra que a su vez proviene de una historia y una forma de ser que has de conocer.

¿Aún gasta solo 20 euros diarios?

El mundo ha cambiado mucho, ahora menos de 50 euros diarios es difícil (ríe). El blog tiene otros condicionantes, colaboraciones, fotografías... Lo que no ha cambiado es que cuando yo viajo sí mantengo la filosofía, solo reservo el viaje de ida y vuelta y el resto, lo improviso.

Promueve el turismo sostenible, ¿la masificación acabará con el sector?

Cuando hablo en el blog de destinos masificados ofrezco información sobre cómo el turismo afecta a la ciudad, aviso de lo que se van a encontrar y qué pueden hacer para no contribuir al deterioro. Es como Spiderman, un gran blog conlleva una gran responsabilidad (ríe). Parte de mi labor creo que es que la gente viaje causando poco impacto. A mí me pasó que hablé en el blog de un lugar de Costa Rica que me recomendó un lugareño y desde entonces ha cambiado mucho. Hay que tener cuidado.

¿Qué errores cree que comete la gente al viajar?

Al viajar como si lo hiciéramos en bus turístico, solo viendo sitios, nos perdemos hablar con la gente, que te cuenten cómo se vive allí, cómo son. Vemos los sitios como quien colecciona cromos, no disfrutamos, no nos perdemos ni cambiamos planes.