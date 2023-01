Más de 1.100 jóvenes se juegan su futuro en el examen MIR en Zaragoza

Un total de 1.112 graduados se juegan parte de su futuro este sábado en un examen que consta de 200 preguntas más diez de reserva. Los aspirantes a Médico Interno Residente (MIR) y al resto de pruebas para optar a la Formación Sanitaria Especializada han sido convocados a las 15.00 horas en 21 aulas de las Facultades de Educación y Derecho de la Universidad de Zaragoza (y en otras 28 ciudades). Este examen es convocado por el Ministerio de Sanidad y es necesario para acceder a las más de 11.171 plazas de especialidad que se ofertan en toda España (343 en la comunidad), a las que optan un total de 27.796 aspirantes de todo el país.

La prueba se da en un momento en el que el debate está en la falta de profesionales y en las condiciones laborales de los médicos y enfermeras en Aragón y en el resto del país, así como en todas las categorías sanitarias. De hecho, esta semana se paralizó la huelga convocada por los médicos de Atención Primaria en la comunidad tras un acuerdo con el Salud, donde uno de los temas tratados fue el reconocimiento de los tutores MIR; pero en otras comunidades, los paros y las protestas siguen en pie.

El número de plazas de residentes y sus condiciones, así como el número de estudiantes en las facultades de Medicina ha sido uno de los aspectos que en los últimos meses se ha puesto sobre la mesa para paliar esa falta de profesionales que afecta a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida y que amenaza con agravarse con la próxima jubilación de profesionales. Los decanos de las Facultades de Medicina ya se mostraron en contra de aumentar el número de plazas o de facultades pero sí en la ampliación de la formación MIR porque lo que faltan son «especialistas» y cada año se cuentan por miles los facultativos que no obtienen plaza en alguna especialidad porque no hay oferta o por que esta no les convence.

De momento no existe ninguna fórmula mágica para paliar esta situación, teniendo en cuenta que formar a un médico cuesta una década. El próximo lunes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, presentará ante las entidades sociales un plan para mejorar la Atención Primaria que quizá incluya medidas también para ampliar el número de profesionales, ya que en varias ocasiones se ha mostrado favorable a que Sanidad amplíe las plazas de Formación Sanitaria Especialidad, entre la que se incluye el MIR.

Especialidades

Pero mientras tanto, casi 28.000 jóvenes intentarán buscar una plaza en la especialidad deseada, un número que asciende hasta las casi 1.200, entre Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Se trata, según el Ministerio de Sanidad, de «un nuevo récord en el número de plazas convocadas para reforzar la sanidad pública tras cuatro años de incremento». Se han aumentado un 5% los puestos con respecto al año pasado (545 más) y un 39% respecto a hace cinco años. La especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria, con 2.455 plazas, seguida de Enfermería, con 1.961.

En Aragón se ofertan 343 plazas, 14 más que el año pasado; la mayoría destinadas a MIR (256, de las que 82 son para Medicina de familia y 16 de Pediatría), seguidas de Enfermería (71, 36 de ellas para Enfermería Familiar); Farmacia y Biología (7 en cada una) y Física (2).

Por otro lado, el Consejo General de Médicos, al que pertenece el Colegio de Médicos de Zaragoza, acaba de publicar un estudio en el que señala que Aragón es la tercera comunidad en la que menos guardias realizan los residentes (4,76 frente a la media nacional de 5), aunque es la séptima que más incumple sus derechos laborales: el 14% de los residentes no realizaron el descanso diario obligatorio post-guardia; y esa cifra alcanza al 39% en cuanto al incumplimiento del descanso de la última guardia del sábado.