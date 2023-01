El PAR ya piensa en las primarias tras otro revés judicial para Aliaga

Apenas 24 horas después de perder en la Ejecutiva extraordinaria de este jueves, que votó por mayoría mantener el recurso de apelación a la sentencia que invalidaba el último congreso del PAR, el presidente del partido, Arturo Aliaga, sufrió un nuevo revés judicial.

El Juzgado de Primera instancia número 18 de Zaragoza inadmitió las alegaciones que presentó el pasado lunes reclamando la impugnación judicial del recurso. El juzgado no ha admitido las alegaciones al considerar que Aliaga "no es parte del procedimiento". Ahora, el partido vive unos momentos de calma tensa hasta que el presidente convoque a la Comisión Ejecutiva para la próxima semana, tal y como acordaron el jueves.

Según el auto, contra la resolución del juzgado cabe interponer un recurso de reposición en el plazo máximo de cinco días hábiles. El presidente del PAR había pedido al juzgado impugnar el recurso presentado por una parte mayoritaria de la Ejecutiva del partido, pero sin su beneplácito. Finalmente, estas alegaciones no serán tenidas en cuenta porque Arturo Aliaga no forma parte del procedimiento judicial desde el inicio, donde las partes implicadas son el propio partido, el PAR, y el denunciante, el militante Xavier de Pedro.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, volvió a garantizar que la situación en el PAR no afectará a la gobernabilidad. La estabilidad del cuatripartito "no me preocupa en absoluto y cuento, además, con el compromiso firme de Aliaga, un hombre que jamás ha faltado a su palabra", dijo Lambán, quien aseguró que conoce a pocas personas "tan cabales, tan decentes y tan comprometidas con Aragón" como el vicepresidente del Gobierno de Aragón. Asimismo, Lambán reconoció que "si el PAR y Cs atraviesan por dificultades, Aragón también lo hará".

Las primarias, el 25 de febrero

La maraña judicial que viene aderezando la grave crisis interna del partido queda, por ahora, aparcada, hasta que el demandante Xavier De Pedro presente su escrito de oposición y, tras ello, el caso sea trasladado a la Audiencia Provincial. Con todo, parece difícil que los tribunales puedan plantear una resolución antes de finales de febrero, que es cuando al menos una parte de la Ejecutiva baraja realizar las primarias.

En concreto, explicó el secretario general del partido, Alberto Izquierdo, cesado recientemente como vicepresidente de la DPT a petición de Aliaga, se baraja el sábado 25 de febrero como fecha para votar.

En estas primarias, según definen los estatutos del partido, el PAR debería elegir tanto al candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de Aragón como en las tres capitales de provincia. En el caso de candidaturas únicas, tan solo es necesario votar la de la Presidencia, mientras que en las capitales la Ejecutiva proclamaría a los candidatos.

"Cualquier militante que cumpla con las condiciones podrá presentarse", recordó Izquierdo, que todavía no ha decidido su futuro. Tampoco lo ha hecho Arturo Aliaga, que dejó en el aire si se presentará a unas primarias para representar a un partido "judicializado". Fuentes cercanas al presidente aseguraron que la decisión podría tomarse la próxima semana.

Izquierdo recalcó que "siempre" estará "a disposición" del PAR. Quien tiene claro que no optará a ninguna de las primarias del partido es el senador Clemente Sánchez Garnica. "Lo único que quiero es seguir trabajando por el partido, pero desde una segunda fila", aseveró.

En este proceso de primarias, de cumplir los requisitos, podría concurrir la crítica Elena Allué, que sigue siendo militante. Sin embargo, lleva más de un año alejada del proyecto y en reiteradas ocasiones ha insistido en que toda la Ejecutiva actual "debe marcharse por tramposos".