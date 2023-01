Maru Díaz: "Para que Yolanda sea presidenta, Podemos debe lograr un buen resultado en las autonómicas"

¿Cómo ha sido su vuelta después de dar a luz?

Quiero mostrar toda mi empatía a todas las mujeres trabajadoras que a diario concilian en situaciones mucho más difíciles que la mía. La conciliación es muy complicada y muchas mujeres vivimos con la sensación de no llegar a ninguno de los dos sitios: ni en el trabajo ni en casa. Es una situación a la que hay que acostumbrarse.

Esta semana se han cumplido nueve años del nacimiento de Podemos. ¿Qué balance hace?

Recuerdo como si fuera ayer ese enero de 2014 y las sensaciones que teníamos sobre el futuro de nuestro país. Yo estaba sin contrato predoctoral, investigando de la forma más precaria del mundo. Con un gobierno de derechas de espaldas a la ciudadanía y una generación a la que se nos estaba expulsando del país. Si a la Maru de 2014 le cuentan lo que es España ahora, no se lo creería. Los avances en han sido increíbles. No solo hemos conseguido crear una formación política, tener representación, entrar en los gobiernos y tener un vicepresidente del Gobierno, sino que ha llegado otra crisis que nos ha permitido demostrar que la anterior fue una estafa. Que se podía salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, intervenir los mercados y proteger a las familias endeudándose las administraciones. Hago un balance exitoso, aunque no ha sido fácil. Nuestro país es distinto porque demostramos que muchos ‘no se puede’ sí se han podido.

¿Les ha sentado bien gobernar?

Somos el único partido al que se le pregunta si gobierna o no. El voto de la gente de Podemos vale lo mismo que el de otros. Teníamos como partido la responsabilidad de romper con ese mantra de que el sitio de las fuerzas a la izquierda del PSOE no eran los gobiernos. No solo le ha sentado bien gobernar a Podemos, sino al país. Hemos demostrado que el voto de las clases populares desarrolla políticas que hace pocos años eran impensables. Muchos tabúes se han roto al entrar al Gobierno.

«Nuestro país es distinto porque muchos ‘no se puede’ sí se han podido»

¿Y el balance del cuatripartito?

Prefiero que los hechos hablen por sí mismos. Aragón está mejor que las comunidades vecinas, tenemos mejores cifras de paro, menos desigualdad, somos los primeros en recuperar el PIB previo a la crisis... Y lo hemos hecho defendiendo a la gente y protegiendo la economía. Me habría gustado que el Gobierno hubiera tenido tintes más progresistas en medio ambiente, educación o sanidad. Y para eso voy a trabajar en las elecciones: para que Podemos tenga un mayor peso en la DGA y mayor capacidad de influencia.

¿Ha sentido que con solo un consejero su influencia era limitada?

Siendo cinco diputados hemos hecho muchísimo más de lo que cabría esperar en 2019. Ahora veo al presidente Lambán hablar de comunidades energéticas o del expolio que están haciendo las multinacionales en nuestro territorio y me sorprendo gratamente, porque ese es el discurso de Podemos en 2019. Otro modelo de energía, subir el IRPF a las rentas altas... Esto se ha logrado y tenemos que ponerlo en valor, pero sin conformismo. Ambicionamos tener más peso porque hay cosas que hay que condicionar con más fuerza.

¿Qué más podían haber hecho desde el Gobierno frente a la unión de estaciones por Canal Roya?

Lo primero y más importante es que el proyecto de Canal Roya no ha pasado por el Gobierno de Aragón. Y esto es lo más trágico. No ha habido ni una sola votación ni espacio donde se haya compartido esta información con Podemos. Estamos radicalmente en contra de la propuesta del destrozo de Canal Roya. No compartimos ni el modelo, ni la propuesta, ni que casi el 70% de los fondos de turismo vayan a la nieve. Pero no bajamos los brazos y estamos utilizando todas las herramientas en nuestras direcciones generales, en el Gobierno de España y en Europa para denunciar lo que creemos que no es un buen uso de los fondos europeos. Y se está trabajando por la zona de especial protección.

¿No supieron que esos 27 millones se destinarían a Canal Roya?

No. No se votó en ningún espacio de Gobierno. Es una solicitud que se hace en una comisión sectorial apoyada por la Diputación Provincial de Huesca y los fondos se aprueban después de la elevación del Presupuesto a Consejo de Gobierno. Si se hubiera votado en el Consejo de Gobierno, habría tenido nuestro voto en contra.

Pero al aprobar el presupuesto, se aprueba la partida.

Aprobamos una partida global con todos los fondos que se destinan para turismo sostenible, no el desglose.

¿Les está perjudicando haber aprobado esos fondos?

Es que Podemos ni decide ni comparte el modelo del destrozo que implica para Canal Roya y no vamos a bajar los brazos y simplemente hacer de oposición. Vamos a usar todas las herramientas para intentar que el proyecto no salga.

«Nadie en Igualdad está cerrado a cambiar la ley del ‘sí es sí’ para proteger a las víctimas»

¿Intentaron convencer a la otra parte del Ejecutivo, PSOE y PAR?

La discusión de la nieve se ha tenido desde el principio y el medio ambiente sido el punto más controvertido en el cuatripartito. Deja mucho que desear la posición del PSOE y del PAR y hemos sido críticos intentando convencerles. En algunos temas hemos avanzado, como en Castanesa. En este caso, no tiramos la toalla. Hay que seguir peleando.

¿Les ha llevado este asunto a plantearse si merece la pena seguir en el Gobierno?

Siempre merece la pena seguir en el Gobierno. La otra opción es estar en la oposición gritando muy fuerte, pero no cambiando nada. Tenemos que usar todas las cartas, también las direcciones generales. No estar de acuerdo con todo lo que sucede en el Gobierno no deslegitima para estar en los gobiernos. Todo lo contrario; nos anima a pelear más fuerte y a pedirle a la gente que tengamos mayor peso para condicionar más las políticas.

O sea, que no se ha planteado dimitir ni revisar el pacto.

No.

La Agencia Espacial Española no recalará en Teruel, sino en Sevilla. ¿Hubo intencionalidad política en la decisión?

Sí que hubo intención de dárselo a Sevilla desde el primer momento. No se dio el juego limpio que se necesitaba para haber competido en igualdad. Cuando vimos qué se exigía, entendimos a qué se estaba jugando. Y que se hable de despoblación en Sevilla, nos da la risa. Pero el trabajo en Teruel no es en balde. Estamos trabajando con proyectos americanos y europeos que espero poder anunciar en unos meses.

¿De qué se trata?

No podemos avanzar mucho, pero están relacionados con tener la segunda cámara más potente del mundo para mapear el universo y por el aeropuerto con potencial de astropuerto. Hay empresas interesadas.

¿Qué podría hacer el Ministerio de Igualdad para frenar la rebaja de penas de la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’?

Siento cierta decepción con lo que está pasando con la ley. Había un clamor enorme por evitar que a las mujeres en el juicio se les preguntara si habían disfrutado. Fue rompedor que en nuestro país se pusiera por delante el consentimiento. Hace solo un par de años, había jueces que en la violación de La Manada entendían un jolgorio juvenil, y no una violación. Ahora todo esto ha quedado enturbiado por la rebaja de penas, y me da mucha rabia, porque la ley tiene potencial. La rebaja de penas a los violadores es dolorosa, y más para las víctimas. Pero me da rabia porque, con el mismo texto, hay jueces que no han rebajado penas. Veremos si tenemos que acabar modificando la ley porque tenemos una judicatura que está haciendo un uso injusto de ella.

¿Cree que se puede alargar el tiempo en el que los violadores pueden ver rebajadas sus penas?

El problema es que está siendo más mediático que hay penas que se están rebajando, pero hay condenas que con la misma ley no se están rebajando.

Claro, porque el problema es que se rebajen las penas.

Sí, eso lo comparto. Estoy convencida de que el Ministerio de Igualdad tiene la vocación de parar esto y, aunque se está esperando a que el Supremo unifique el criterio de aplicación, nadie está cerrado a hacer las modificaciones pertinentes para proteger a las víctimas. Si hay alguien que ha defendido a las víctimas de la violencia de género es Irene Montero.

Han pedido su dimisión. ¿Qué habría hecho Podemos si lo que pasa con esta ley le ocurriera a otro partido?

A nosotros se nos pide la dimisión casi por respirar, y lo hemos visto con la petición del PP de que dimita María Goikoetxea. Estamos más que acostumbrados a que la derecha intente darnos lecciones cuando aquí tuvimos un presidente como Mariano Rajoy que, ni siquiera condenando a su partido, fue capaz de irse él solo. Lecciones sobre dimitir no nos pueden dar. Quienes llevaron al Constitucional la ley del aborto, votaron en contra del matrimonio homosexual, intentaron reventar el Pacto de Estado de Violencia Machista... Ahora dicen que Irene Montero tiene poca empatía con las mujeres. Si no fuera un tema tan serio me daría risa. A Mar Vaquero le pediría que se asegure de cuál es la política feminista de su partido, porque ella dice una cosa y el PP pacta con Vox otra.

¿Qué perspectivas electorales tienen en Aragón en mayo?

Hay opciones para un Gobierno progresista. Lo hemos hecho bien. Las encuestas así nos lo dicen, y seguimos trabajando.

¿Hay margen para confluir en Zaragoza a la izquierda del PSOE?

Habrá papeleta de Podemos en las autonómicas y en las municipales. Cada uno que presente su programa y que vote la gente.

¿No da miedo esa barrera del 5% que necesitan los partidos para entrar en el ayuntamiento?

En Podemos no nos caracterizamos por tomar decisiones por miedo. Más bien al revés, hemos actuado con valentía, aunque nos haya costado algún trasquilón. A mí me da miedo que gobierne el PP con Vox en Zaragoza.

Si se pierden los votos de un partido de izquierdas que no llegue al 5%, quizá son los necesarios para evitar el Gobierno de PP-Vox...

Yo no he conseguido que nadie me demuestre que uno más uno son dos en política. Lo vimos en Andalucía: las coaliciones a veces no ilusionan. Vamos a presentar el mejor programa y recuperar la ciudad para la izquierda.

En la presentación de Sumar en Zaragoza, Yolanda Díaz hizo pidió unidad. ¿Qué recorrido le ve a este proyecto?

Para mí, la preocupación por las generales empezará después del 28 de mayo. La única forma de conseguir que Yolanda sea presidenta si es finalmente la candidata es conseguir un buen resultado de Podemos en mayo. Le corresponde a la propia Yolanda ese proceso de aglutinar que siempre es complejo. Me parece acertado el llamamiento de Montero a tener más agilidad, porque los tiempos son importantes. Sea lo que sea que se presente a las elecciones, no tenemos que dedicar nuestro tiempo a hablar de ello, sino al programa y a poner en valor los gobiernos.

¿Sería partidaria de que hubiera una sola lista, en lugar de una de Díaz y otra de Montero?

Esto es avanzar mucho. El Gobierno de España no hubiera sido posible sin Podemos y espero que esa audacia se mantenga en el proyecto que viene, acabe siendo lo que acabe siendo (sonríe).