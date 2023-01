Hermano fuego” es un libro sobre los incendios forestales escrito desde dentro. Raúl Vicente lleva veinte años trabajando como bombero forestal, la mayor parte dirigiendo una brigada en la base helitransportada de la BRIF de Daroca, en Aragón. Desde allí, los bomberos forestales son movilizados para participar en la extinción de los incendios más devastadores que se producen en cualquier parte de la geografía española. No intervino en los grandes incendios del verano en Zamora, pero siguió su evolución con todo el interés. “Hermano fuego” se ha mascado despacio, un recorrido vital de diez años de experiencias y reflexiones.

Hoy se celebra en Zaragoza el foro El desafío de los grandes incendios forestales, donde se tratarán mucho de los temas que este bombero forestal aborda en su libro.

El libro ve la luz en un año nefasto, con incendios devastadores como los que han ocurrido en Zamora. ¿Después de 20 años como bombero forestal han cambiado mucho las cosas?

Han evolucionado porque no hablamos de una estructura permanente, en la medida en que nos hemos ido relacionando de manera diferente con nuestro entorno. Pero estamos ahora en un ciclo donde cada vez los incendios son más complicados.

En el argot profesional hablan de “la bestia” para referirse a esos enormes fuegos, caracterizados por una velocidad y violencia espectaculares. ¿Tendremos que acostumbrarnos a siniestros de tales dimensiones?

Está claro que hay una tendencia hacia ese tipo de incendios y tiene una explicación. Podemos decir que todos los años no, porque al final un frente húmedo a mitad del verano nos resuelve media campaña. Pero analizando lustros o décadas sí que va a haber tendencia hacia un escenario más complicado. Ya lo estamos viendo y va a seguir.

Parece claro que despoblación y cambio climático favorecen estos fuegos tan agresivos. ¿En qué medida uno u otro factor influyen más en la nueva realidad?

Los dos están siendo decisivos. Aunque hubiese una buena gestión, con el cambio climático seguimos teniendo un problema. Y si es al revés nos pasaría lo mismo. Al margen del cambio climático, si los montes y las continuidades forestales son tan bastas, sin zonas de oportunidad, pues es normal que se generen grandes incendios. Y ya si juntamos las dos cosas hemos hecho la tormenta perfecta, que es el escenario vivido el pasado verano en Zamora.

La despoblación conlleva un abandono del monte y de ciertos usos ganaderos tan beneficioso para el ecosistema, ¿si estas prácticas se pierden qué alternativas quedan?

Cuando hablamos de despoblación lo hacemos desde una perspectiva histórica, en realidad corta; lo que hemos conocido por nuestros padres y abuelos. Pero seguro que ha habido más ciclos de despoblación a lo largo de la historia. Y no solo se trata de pérdida de habitantes, también hemos cambiado los hábitos de relación con el medio natural. Porque, incluso con población, hay incendios forestales. Cataluña, que es una zona muy poblada, también tiene un problema de incendios forestales. O el Levante o la costa andaluza. Al final no es solo una cuestión de despoblamiento sino de cómo es nuestra relación con el medio natural, aceptando que incendios siempre ha habido y siempre va a haber.

La acción humana ha sido un factor determinante, pero ahora parece que cada vez es más temible el factor meteorológico.

En los incendios hay dos motivos básicamente: los naturales, por rayos o tormentas, que seguirán porque son inevitables, y los de origen humano. Hay que entender que el régimen de incendios está ahí, la cuestión es cómo los gestionamos para que no sean tan dañinos.

Paradójicamente se producen estos desastres cuando se cuenta con más medios y más tecnología para hacerlos frente.

La cuestión es que cuando no has hecho bien los deberes como sociedad, al final llega el gran incendio. Cuando ya está el problema creado, a tapar la hemorragia. También hay que tener en cuenta que algunos de estos desastres coinciden con grandes olas de calor y esa explicación del cambio climático es una variable totalmente nueva. ¿Cómo se combate esto? Si no hubiésemos generado el cambio climático, habríamos ganado mucho. Pero nos encontramos con un gran problema que va a ir a peor.

¿Cómo lo gestionamos?

Está claro que la eficacia sería tener unas discontinuidades (en la vegetación) bien integradas en el medio natural. Porque, sobre todo los bomberos forestales, dependemos de las zonas de oportunidad, de esas discontinuidades (distancia entre las plantas para reducir la velocidad e intensidad del fuego).

Volvemos a lo mismo, ese escenario sería posible con una buena gestión del monte, con usos ganaderos en total recesión o labores preventivas.

No es una solución única. El pastoreo es un arma contra el fuego, al igual que mantener la agricultura de montaña. Estiraríamos la madeja hacia el objetivo de hacer el mundo rural más atractivo para que la gente joven apueste por vivir en zonas de entornos naturales.

Pero si falla esa alternativa, como está ocurriendo, habrá que cuidar la prevención ¿no?

Es fundamental tener un buen dispositivo de prevención de incendios y eso ya lo tenemos que asumir como administración, como un gasto público. Y al igual que tenemos médicos o maestros hay que aceptar la necesidad de contar con un buen dispositivo de extinción y de prevención. Este es uno de los grandes déficits, sobre todo en Castilla y León.

¿Cómo es posible que no se haya aprendido la lección, a pesar de las duras experiencias?

Al final es una baraja de opciones y para que el escenario cambie en positivo, prácticamente tienes que jugar a todas las cartas porque con una sola no lo vamos a solucionar. Y más con esa carta negra que no hemos metido en la baraja, que es el cambio climático y que no solo genera incendios forestales, es que también va a afectar al ciclo agrícola y a muchos aspectos de nuestra vida. Nos va a generar muchísimos problemas y nos va a costar mucho dinero.

Asusta llegar al extremo de que un incendio no se puede controlar, como ocurrió en Zamora.

Pues es así. Tenemos una definición, que es incendio fuera de capacidad de extinción y significa que no hay medio humano ni mecánico que lo pueda controlar. Ni siquiera es cuestión de que vengan más aviones, porque es tal la energía que desprende el fuego que el agua que lanza el avión se evapora antes de llegar. Este marco se dio el pasado verano en Zamora. Son incendios que vienen a quemar más de mil hectáreas por hora, una locura, una auténtica barbaridad. Pero es el escenario al que vamos puntualmente. La mayoría de los incendios no son así. Muy poquitos incendios actúan con esa violencia, pero hacen muchísimo daño.

La precariedad laboral es una de las denuncias históricas de los profesionales del operativo de incendios.

En Aragón por primera vez en 2023 las cuadrillas van a trabajar los 12 meses del año. Era una demanda histórica que por fin se ha conseguido. En Castilla y León están todavía incorporando personal a la campaña de verano el 1 de julio, a pesar de que ha habido incendios complicados, muy violentos, muy dañinos. Si pusiéramos un ranking en España de los peores dispositivos, Castilla y León es el peor de todos, sin ninguna duda. La Junta se tiene que poner las pilas, entender que las cosas valen dinero y que hay que invertir en la plantilla porque si el operativo se profesionaliza, va a trabajar mejor. Por supuesto que nos cuesta dinero, pero es un servicio público y la sociedad también lo demanda.

Incendios como los de este verano en Zamora obligan a una reflexión y una reacción. Es desolador escuchar a los vecinos decir, ya no hay nada que quemar.

Es muy complejo porque al final son muchas cuestiones las que hay que redirigir. Las administraciones deben asumir que el dispositivo tiene que estar activo los doce meses y parte de ese año destinarse a trabajo preventivo. Eso servirá para que muchos incendios se queden en conatos o sean menos severos. Pero no nos engañemos, con solo eso no se va a resolver el problema.

Volvemos al origen, a un medio rural cada vez más despoblado, a un territorio casi selvático.

Estamos perdiendo la ganadería extensiva, que a nivel de paisaje y de territorio está perfectamente integrada. Y sin embargo se está apostando por la ganadería intensiva. Estamos tomando caminos equivocados y nos va a llegar poco a poco la factura. Un gran incendio es un hachazo para el paisaje y perder esas masas de bosque, como se ha visto en la Sierra de la Culebra, es un palo para el territorio.

El título, “Hermano fuego”, lleva a pensar en el fuego como aliado, más allá de esa ‘bestia’ que atemoriza a la sociedad.

Sí. Lo he titulado “Hermano fuego” porque al final en ese viaje que es el relato llegas a la conclusión de que la violencia de estos incendios es un problema que hemos generado nosotros. El fuego siempre ha estado ahí, lleva con nosotros miles de años. Ahora parece que lo hemos puesto en el lado monstruoso, pero durante mucho tiempo ha sido un amigo.