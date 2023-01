¿Qué nuevos pasos ha dado Zaragoza en el ámbito de la movilidad en el último año?

Hemos seguido trabajando en diferentes ámbitos, tanto el transporte público como en diferentes medidas que afectan también a la movilidad individual. Lo más trascendental está siendo en los últimos meses la incorporación progresiva de los primeros 68 autobuses eléctricos, que son el gran arranque para la transformación global de la flota. Es el proyecto más ambicioso en este ámbito que hay ahora mismo en España y lleva también aparejada una importante inversión en las cocheras para poder tener a punto toda la infraestructura de carga eléctrica necesaria. Este objetivo, realizado con el apoyo de fondos europeos, se completará también con la adquisición de dos nuevas unidades del tranvía, con lo que se mejorará sensiblemente la capacidad de la línea.

¿Qué otras mejoras se van a implantar en los próximos meses?

Además de continuar la incorporación de los nuevos autobuses eléctricos seguimos trabajando en mejoras que también afectan a la movilidad privada. Así, ya están operativos los nuevos espacios de estacionamiento en barrios y distritos, que aliviarán la carencia de plazas en algunas zonas, así como otros proyectos en marcha para estacionamientos disuasorios en la ciudad. Y seguimos también avanzando tanto en pacificación de calles como en la creación de nuevos carriles bici. La apertura de la avenida de Cataluña va a suponer una importante transformación de la movilidad en ese entorno.

¿Cuáles han sido las principales apuestas por la sostenibilidad y la implementación tecnológica?

Destaco dos. Nuestra apuesta por el vehículo eléctrico con la adjudicación de casi 150 puntos de recarga distribuidos por toda la ciudad, que espero sean una realidad muy pronto. Y la licitación de estacionamientos con placas solares que, a su vez, van a generar la creación de comunidades energéticas que ayudarán a los zaragozanos que vivan en las proximidades a tener un recibo de electricidad más asequible.

¿Qué ha supuesto el aumento de usuarios de bicicletas y patinetes en la ciudad?

La llegada de nuevas tecnologías que han impulsado las bicis y los patinetes eléctricos ha coincidido también con la pandemia. El covid ha modificado los hábitos de movilidad, algo que ha sido también favorecido por estos vehículos, además de la bicicleta tradicional y, por supuesto, caminar. No hay que olvidar que Zaragoza es una ciudad que permite realizar desplazamientos a pie de manera mucho más cómoda que en otras capitales. El incremento del uso de bicis y patinetes ha favorecido, cómo no, una movilidad sostenible y ágil. Sin embargo, debo decir que nos preocupa mucho otra derivada: el incremento de accidentes de tráfico en relación con estos medios de transporte.

¿Se van a adoptar medidas específicas para atajar estos problemas de seguridad vial?

Esa es, en este momento, nuestra principal prioridad. Tanto Movilidad como Policía Local están trabajando intensamente para detectar qué elementos pueden haberse sumado para que hayan coincidido distintos accidentes en poco espacio de tiempo. Y eso lo estamos haciendo también junto a los colectivos más implicados en esta materia, como Stop Accidentes, usuarios de bicis y patinetes, especialistas en movilidad, etc. La convivencia, el respeto a las normas y la atención a la hora de conducir o caminar por las calles es determinante en muchos accidentes, pero también vamos a trabajar en detectar y solucionar cualquier otro elemento que en cada caso concreto pudiera ser mejorable. Ya hay mejoras en marcha, como la incorporación de nuevos cruces semafóricos con señal acústica para invidentes o los pasos de peatones con aviso luminoso en la línea del tranvía.

Zaragoza cuenta ya con zona de bajas emisiones. ¿Cómo va a ser el proceso de adaptación?

Zaragoza cumple con la legalidad a la hora de establecer una zona de bajas emisiones señalizada y en marcha. Aunque ya estábamos trabajando en este asunto, la realidad objetiva es que el Gobierno central no dio las indicaciones legales oportunas sobre la regulación de estas zonas hasta prácticamente el 1 de enero. Muy pocas ciudades han conseguido implantarlas a fecha de hoy. Tenemos ahora un año y medio para decidir cómo será finalmente su gestión. De momento, el objetivo es informar a los conductores para que se vayan acostumbrando a que, con determinados vehículos, no se podrá circular por el Casco Histórico. Zaragoza no tiene, como otras ciudades, un problema contaminación en la ciudad. Pero no le quepa duda de que cumplimos y cumpliremos con la normativa.

¿Será Zaragoza ‘banco de pruebas’ de otras iniciativas pioneras?

Lo es y lo seguirá siendo. Una de las más llamativas es la del reparto de mercancías a través de robots autónomos. Pero también se está trabajando en otros proyectos muy interesantes, como el que está llevando a cabo Avanza para desarrollar ayudas a la conducción de autobuses, paralelo a otro de parecidas características de CAF en el Tranvía. A eso suma nuestro proyecto con drones en el parking sur, que está despertando interés a nivel internacional, y otras iniciativas de las que iremos teniendo noticia más adelante. Queremos que Zaragoza sea una ciudad abierta a la innovación y tecnología y que los zaragozanos seamos también pioneros en este tipo de innovaciones.