El centro de salud del Barrio Jesús de Zaragoza acogerá a vecinos de más de 60 calles

El centro de salud del Barrio Jesús, en Zaragoza, tendrá como pacientes a vecinos de más de 60 calles que, en estos momentos, están asignados a los puntos de Atención Primaria de Arrabal y La Jota. El Salud enviará en las próximas semanas una carta a todos ellos para comunicarles el cambio de centro, tal y como explicaron los responsables de Sanidad la semana pasada a los colectivos vecinales, directores de zona y farmacéuticos en una reunión. De igual modo, a aquellos usuarios cuyos médicos se trasladen al nuevo centro de salud también se les informara de ello porque tendrán que solicitar un nuevo facultativo de cabecera.

Respecto al estreno (la obra está terminada y entregada desde hace meses), no hay una fecha concreta, pero los responsables del Departamento de Sanidad hablaron de «mediados o finales» de marzo como posible mes para la apertura. Antes de eso, se tendrá que resolver el proceso de movilidad voluntaria de los profesionales, cuyo plazo para presentarse terminó el pasado 20 de enero y, en estos momentos, se está recibiendo la documentación en el Salud desde los diferentes registros.

Al Barrio Jesús se le asignan 15.800 tarjetas sanitarias, pero "según el censo, a mí me sale más gente residente en el barrio y barajo unas 18.000 personas", dice Raúl Gascón, presidente del colectivo vecinal.

En un principio, la preocupación en la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús recaía en que la plantilla de profesionales no se viera ampliada una vez que estuvieran en marcha los tres centros del barrio, pero el Salud ya les explicó que se crearán nuevos cupos. Concretamente, tres médicos y tres enfermeras más, además de otro tipo de categorías.

«Lo que exigíamos era que la suma de los médicos de los tres centros de salud no fuera la misma a la que hay ahora. No sabemos si serán profesionales suficientes o no para toda la población porque, teniendo en cuenta el censo, a mi no me salen las cuentas», explica a este diario Raúl Gascón, presidente del colectivo vecinal.

Nuevos vecinos que no han cambiado su centro de salud

En este sentido, señala que al Barrio Jesús se le asignan 15.800 tarjetas sanitarias (algo más de 10.000 de La Jota y unas 5.000 del Arrabal), pero, «a mí me sale más gente residente en el barrio y barajo unas 18.000 personas», dice Gascón. «Creo que hay dos factores que influyen en estos datos. Por un lado, Sanidad solo maneja las cifras de los centros de salud, pero hay muchos vecinos que vinieron al barrio y no se han cambiado de centro al saber que aquí había demoras y saturación», argumenta. Y añade: «Por otro lado, desconocemos cuánta gente no está afiliada a la Seguridad Social porque es atendida por Muface. Es decir, funcionarios, militares…», indica.

Si una vez que funcionen los tres centros de salud continúa la presión asistencial en la zona, cabría la posibilidad de contratar más personal. Es el «compromiso verbal» que los vecinos lograron de la reunión con los representantes el Salud. «Habrá que dejar un margen para que el funcionamiento se estabilice y un periodo de prueba, pero si a finales de verano, en tres o cuatro meses, sigue la alta demanda y algunas consultas están saturadas, nos dijeron que valorarán tomar medidas», explica Gascón.

Una de las cuestiones que podría afectar a esa presión es el hecho de que la población de más edad seguirá vinculada a Arrabal y La Jota. «Habrá que ver la frecuentación a las consultas. Estas personas son las que más recursos necesitan y no tenemos muy claro que la demanda s vaya a aliviar», indica.