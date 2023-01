Las familias del CPI Soledad Puértolas de Zaragoza instan a los políticos a que hagan los deberes

Las familias del CPI Soledad Puértolas, situado en el barro de Valdespartera de Zaragoza, han unido sus voces para mostrar su malestar por una situación que dura ya demasiado tiempo. Por eso piden que «se nos escuche», aseguraron desde el Ampa Piratas V4. Alrededor de 200 personas protestaron para pedir que se licite ya la fase de Primaria del centro.

Aulas para todos, basta de retraso, Queremos nuestro cole fueron alguno de los lemas que se pudieron leer en las pancartas en el patio del centro; pero sobre todo las que portaban los más pequeños, ataviados con cascos amarillos: Yo no tengo cole porque los políticos no han hecho sus deberes. Pero como no quisieron dejar un sabor amargo entre los congregados, desde el Ampa repartieron raciones de Roscón para celebrar San Valero, el patrón de la capital aragonesa.

Desdoblamientos

Desde la asociación de padres reclaman a Educación y al consejero, Felipe Faci, que la licitación de Primaria tiene que llevarse a cabo antes de las elecciones, señalan, porque si no «todo irá con retraso». Explican que debe realizarse ya porque hay que tener en cuenta que son tres o cuatro meses de procedimiento administrativo más las obras que serían unos seis meses; eso si «se licita antes de las elecciones» que ya se plantan a finales de julio, cuando se dará el otorgamiento y la construcción del centro, por lo que los pequeños podrán estrenar el colegio en septiembre de 2024. Si es entonces «no será un gran problema» aunque el próximo curso ya habrá que ocupar espacios comunes»; pero si la licitación se da después de las elecciones, el retraso será mayor.

Critican además que el presupuesto para 2023 es de 305.000 euros y «con eso no se hace nada» ya que la obra tendrá un coste aproximado de cuatro millones de euros. Es por eso que reclaman, como vienen haciendo desde hace varios años una «educación de calidad para nuestros hijos».

Los pequeños ya saben lo que es ir a un colegio lejos de casa; estar en barracones y pasar frío en ellos y también el dar clase en un gimnasio y el próximo curso, los alumnos tendrán que copar la biblioteca o de la sala de informática; pero esperan que sea el último curso y que ya al siguiente, los estudiantes de Primaria tengan sus aulas propias y no haya desdoblamientos para que todos tengan su propia clase.