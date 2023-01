Unas 200 personas llegan cada año a Zaragoza para tratar de ‘vencer’ al Lyme

La enfermedad de Lyme es una gran desconocida para los ciudadanos y también «para gran parte de los profesionales porque no la enseñan en la facultad» solo en el caso de lyme precoz, cuando muerde la garrapata, pero no del crónico y esa es «la gran epidemia que hay en el mundo porque no respeta fronteras ni clases sociales». Así de contundente se muestra el zaragozano Mariano Bueno, que está al frente de Biosalud day hospital, ubicado en la capital aragonesa y referente en su lucha contra la dolencia. Lyme viene provocada por la picadura de una garrapata en su mayoría que está infectada por la bacteria borrelia (el 50% de las garrapatas lo están).

Él la padeció hace unos años y ha creado una fundación, Soslyme, que lleva el nombre de su padre, Ángel Bueno Gracia. Por ese conocimiento, cada año llegan hasta su hospital de día alrededor de 200 al año para tratarse de la enfermedad y lo hacen de países –hasta 66 distintos– tan lejanos como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Aquí comienzan un tratamiento de choque durante cuatro semanas y luego ya en casa con controles periódicos para ver «como responde el sistema inmune del paciente», que es la clave de la patología. Biosalud day hospital espera la autorización de Sanidad para abrir un laboratorio de diagnóstico Se trata de una enfermedad infradiagnosticada porque en muchas ocasiones los pacientes lo están « de otra cosa pero producido por el lyme, como son enfermedades autoinmunes, antirreumatoides, crohn, colitis ulcerosas, esclerodermias, etc». En el caso de los niños puede provocar autismo; y en mayores párkinson «y por eso el tratamiento no es efectivo». Los pinchazos se producen principalmente en primavera y verano que es cuando los insectos se reproducen; por eso, Bueno señala que «no se puede ir al campo en chanclas, de manga corta y sin gorra». Sin embargo, también asegura que «no hay que alarmar» ya que si el sistema inmune de una persona está bien aunque entre la bacteria «quedará dormida y si el paciente no tiene un bajón de las defensas, jamás sabrá lo que es la enfermedad de lyme», explica; pero si existe esa situación, «automáticamente se pondrá en marcha aunque haya estado 20 años sin noticias de ella». Síntomas En cuanto a los síntomas de la enfermedad, Mariano Bueno asegura que cuando llega al centro un paciente «con síntomas variados que afectan a varios aparatos, al locomotor, digestivo o nervioso, empiezo a pensar que es lyme». Existen dos grandes grupos, uno que afecta al aparato locomotor, como el dolor de articulaciones y musculares, asegura, para insistir después que «muchos casos de fibromialgia son enfermedad de Lyme». Y otro el de carácter neurológico, con trastornos de sensibilidad; en el que «unos días no ven bien, otros tiene el gusto raro u otros pitidos en los oídos» dependiendo de donde se concentran las neurotoxinas que provoca la borrelia. Estos pacientes, señala, «acaban en el psiquiatra porque todas las pruebas salen negativo, no les encuentran nada y les diagnostican estrés o ansiedad». Otros síntomas son la sensación de que corren bichos debajo de la piel, manifestaciones cutáneas y picores y, en todos los casos «falta de energía en mayor o menor medida». Y pone como ejemplo el caso de una joven de 30 años que no se puede levantar de la cama; son «casos dramáticos muchos de ellos». Sin embargo, en estos también «se pueden curar», aunque algunos necesiten medicina regenerativa para las lesiones que ha podido provocar la dolencia. A la hora del diagnóstico, en el caso de lyme crónico, es «complicado» ya que no son válidas las técnicas de inmunidad humoral, «habituales para diagnosticar una enfermedad pero aquí dan negativo porque el paciente no se defiende». En Biosalud realizan diagnósticos con técnicas de inmunidad celular, que «mide la activación de linfocitos del paciente cuando le ponemos en contacto con la borrelia», aunque a veces es necesario una prueba de adn para encontrar restos de la bacteria. Estas pruebas no se hacen en España sino en un laboratorio de Bélgica; y la de inmunidad celular, en EEUU; aunque próximamente «se podrán realizar también en Zaragoza», ya que en unas semanas inaugurarán un laboratorio en el que se podrán llevar a cabo estas técnicas. «Solo estamos a la espera de la autorización de Sanidad y tendremos el laboratorio más avanzado de Europa para el diagnóstico de la enfermedad», asegura Bueno. Según un informe del Instituto Carlos III, entre 2005 y 2019 ha habido en España alrededor de 1.900 ingresos por Lyme, más de 70 en Aragón; aunque Bueno cree que «son una décima parte de los reales».