Aliaga: "Si el PAR sigue enfangado en juicios, yo no pinto nada en unas primarias"

¿Puede explicar cómo está la situación en el PAR, con el partido judicializado y tres partes bien divididas: los oficialistas de Aliaga, los críticos que perdieron las elecciones y los díscolos que se le han rebelado en la Ejecutiva?

La situación es sorprendente. Una sentencia del 28 de noviembre condenó al Partido Aragonés por irregularidades formales. Yo tengo una responsabilidad y enseguida me puse a tratar de que se cumpliera el fallo del juez, que nos condenaba a rehacer la situación. Mi intención ha sido siempre, y lo sigue siendo, cumplir la ley y volver a la normalidad. Pero un mes después de haberle pedido al juez algunas aclaraciones para cumplir correctamente la sentencia, que entiendo que es lo que quiere la gran mayoría del partido, el secretario general del partido (Alberto Izquierdo) presentó un escrito para impugnar la sentencia.

¿Le había ocurrido antes?

Es kafkiano, no lo había visto nunca en mis muchos años de recorrido como administrador superior, como secretario general, como jefe de servicio o como director general. Hay un partido condenado por una sentencia y un juez que dice que hay que repetir el congreso. Pero en ese mismo partido sale un secretario general con unas firmas de una Ejecutiva para presentar un recurso y no cumplir lo que habíamos dicho en la Ejecutiva del día 2. La situación es endemoniadamente kafkiana.

¿Dónde están?

Estamos en un callejón. El día 8 se verá una cuestión relativa a las aclaraciones que le pedí al juez. Manifesté una voluntad política de cumplir la sentencia, pero no convoqué un congreso aunque hablé de la fecha de enero. Ahora, a su vez, se ha admitido el recurso de esta otra parte, que va a la Audiencia, y tenemos que esperar a ver si el señor De Pedro se opone. En este momento hay que esperar una decisión del juzgado en un sentido u otro. Y lo digo clarísimo: debemos saber si sigue el recurso, si se pide la ejecución de la sentencia...

Eso lo cambiaría todo.

Hay una noticia muy curiosa recientemente en Salamanca, donde han pedido la ejecución de la sentencia y la juez la ha concedido. Pero lo que quiero que les quede claro a todos los ciudadanos aragoneses es que quiero que se cumpla la sentencia. Con las afiliaciones hubo irregularidades formales y hay que corregirlas, no hay otra opción. Eso de la patada hacia delante e impugnar la sentencia no lo veo claro porque si yo he tomado esa decisión es por los datos que tengo de los hechos y de lo que se tramitó ante el juzgado. Lo mejor para el partido es quitarse ese sambenito de estar judicializado desde el 5 de octubre de 2021, que fue la fecha en la que De Pedro puso la demanda. Lo hizo justo un día después de que yo anunciara que me presentaba a las primarias del PAR.

¿Entiende que no fue casualidad?

Hay cosas tan curiosas como que De Pedro participó en la preparación, fue elegido compromisario, renunció y en el momento que Aliaga anunció su candidatura, al día siguiente presentó una demanda que amplió después del congreso, que fue el 24 de octubre. Y me hago otra pregunta: ¿Qué ha hecho el PAR desde el 24 de octubre, cuando se celebró el congreso, hasta el 28 de noviembre pasado? ¿Ha prevaricado? ¿Ha robado? No. Al contrario. Ha aprobado dos presupuestos, los alcaldes han trabajado, se han aprobado mociones e iniciativas en el Congreso. Es decir, la acción política derivada de ese congreso ha sido beneficiosa para los aragoneses. Pese a esa irregularidad formal, el partido ha funcionado con absoluta normalidad. Pero ahora, de repente, qué pasa. ¿No gustaban esas encuestas que daban la capacidad al Partido Aragonés de ser determinante aquí y en Madrid? ¿Por qué hay tanto interés en que el PAR no participe en la vida pública? Los movimientos que ha habido alrededor de la sentencia me parecen una obscenidad.

¿A quién le echa más culpa?

¿Quiénes son los críticos? Elena Allué, cuando hizo pública su candidatura para competir en el congreso dijo que no tenía nada que ver con la impugnación del señor De Pedro, y eso lo publicaron ustedes. Pero después sale de clá y se suma como si fuera un éxito suyo... Los críticos son tres.

Les votaron casi tanto como a su candidatura.

Se comprometió a ir por todo el territorio a presentar propuestas, pero luego dieron una rueda de prensa y estaban tres.

También estaban Marina Sevilla y Berta Zapater.

Marina Sevilla se dio de baja en el partido, y Berta no estaba en esa foto. Yo no he visto cientos de firmas.

¿Quiere decir que son cuatro gatos?

Es lo que veo en las fotos. Cuando yo cito a la prensa hay una serie de personas conmigo. Ahí aparecen tres porque el sector crítico son tres. Se ve en la foto en la comparecencia que hicieron en el partido. Nadie de Huesca, nadie de Teruel, nadie de Zaragoza provincia. Se pensaban que iban a ganar el congreso y como no lo hicieron, montaron la escandalera. Pero les recuerdo que los estatutos se aprobaron por unanimidad, en la comisión organizadora había críticos, no críticos y mediopensionistas. En la Ejecutiva que aprobó lo que había propuesto la comisión organizadora estaban todos, en el consejo territorial también... Solo en el momento que perdieron el congreso montaron el escándalo.

¿Cree que han seguido trabajando?

No sé lo que han hecho. En año y pico no los he visto, no han venido a nada ni han enviado ninguna propuesta a las Cortes tanto que aman el aragonesismo. A partir de no ganar el congreso, los críticos se disolvieron como un azucarillo.

El juez les ha dado la razón en una sentencia.

De 10 puntos solo en dos. ¿Y es muy importante el de los distritos de Zaragoza, donde se han quedado vacantes plazas como escribió el juez? La consigna era única: hundir al PAR. ¡Vamos a ver si lo consiguen!

Le queda el sector díscolo, que ha surgido entre su gente de confianza en el partido.

Eso me preocupa más. En una Ejecutiva que hemos estado funcionando con bastante normalidad. Allí se ha respaldado la coalición del cuatripartito, la reforma fiscal, la del Estatuto de autonomía. Todo ha discurrido con normalidad y le recuerdo que en las encuestas, cuando nos daban 2 o 3 diputados, sacamos seis; cuando nos daban cero logramos tres...

¿Tiene encuestas actuales?

No. Nos daban tres, pero con este desgaste político no sé qué saldrá ahora.

¿Teme las consecuencias?

Claro. Primero, una consecuencia mediática, con daño a la imagen del partido. Segundo, las consecuencias políticas, ya que se ha creado incertidumbre para muchos alcaldes. Y tercero, las consecuencias económicas: el partido también tiene trabajadores.

¿Qué objetivo cree que tienen?

Se lo tendrá que preguntar a ellos. Me votaron en contra en la última Ejecutiva porque querían impugnar. Incluso el vicepresidente (Roque Vicente) habló de una patada hacia delante. ¿Tiene sentido llevar embarrado un partido a las elecciones? No lo tiene. Que expliquen por qué quieren hacerlo.

Pueden pensar que la sentencia saldrá más allá de mayo.

¿Y qué conseguimos con eso? Nada bueno, salga en un sentido o en otro. El sábado se reunieron alcaldes y militantes y al secretario general le han presentado un escrito firmado por 60 personas para que quitaran el recurso y no les ha contestado.

En la Ejecutiva son mayoría: 18-10 quedó la última votación en su contra.

Ellos no tienen el peso político del partido. El secretario general tiene 26 votos y el presidente del partido, solo en Zaragoza, tiene más de 17.000 votos. Le puedo enseñar una tabla (la saca). Mire, más de la mitad de los votos que logró el PAR los obtuve yo; Jesús Guerrero tiene 1.200, Carmen Herrero, 229; Esther Peirat, 463. 20.253 votos juntamos nosotros frente a 1.204 ellos. ¿Y estos quieren gobernar el partido? Alberto Izquierdo, con 26, o Roque Vicente con 163.

¿Va a convocar la Ejecutiva extraordinaria que le reclaman?

No lo sé, lo estoy pensando. Han llegado a mandarme una convocatoria con los puntos del día para que la firmara cuando el presidente soy yo. Les contesté que en la Ejecutiva anterior no se había adoptado el acuerdo de convocar una ordinaria y le recordé que la mayoría de los puntos propuestos exceden de su competencia. Viene lo mejor en el punto 3: debate y votación de los pactos de Gobierno. ¿Debate y votación? Pero si una comisión en funciones nunca puede revisar unos pactos acordados por otra que estaba legitimada; y en el punto 4, en el nombramiento de cargos les tuve que recordar que son fruto de acuerdos políticos con otras formaciones, de ahí que en su día no se votaran en la Ejecutiva ni tengan que ratificarse. Tampoco las destituciones, por las mismas razones.

¿Esa es su respuesta a la convocatoria?

Y más. (lee) "Es más que probable que ante cualquier decisión de esta Ejecutiva en funciones el demandante presente nuevas cautelares y volvamos a salir en los medios como incumplidores. Está pendiente la vista de la cautelar anterior, el 8 de febrero, y es más que factible que el juez facilite las aclaraciones sobre la sentencia. Además, tiene la facultad el demandante de pedir la ejecución provisional de la sentencia. Y hay que valorar la más que probable desestimación del recurso que unilateralmente habéis presentado y por lo que todo en adelante devendría nulo, incluyendo la convocatoria de primarias (...) Por un principio de prudencia, considero más adecuado esperar a convocar la Ejecutiva teniendo más certezas jurídicas.

¿Le contestó?

Sí, al día siguiente. Mandó los mismos puntos en un escrito que no firma él. Los firmantes son los mismos que el 11 de enero cuando hicieron la reunión urgente para plantear interponer el recurso.

¿Pero va a convocar la Ejecutiva?

Estoy analizando todo esto y reflexionaré. Tengo siete días hábiles (hasta este viernes).

¿Cuáles son las consecuencias si no la convoca?

No lo sé. Pero lo que hay que pensar es por qué el PAR ha perdido esa demanda. En el juicio hubo contradicciones y un trabajador del partido dijo que se estaban haciendo las cosas mal. Por eso el juez dedica una página a decir que desde el 21 de junio que fue la vista y se pidió la documentación, con requerimientos de documentación en julio y septiembre. Se completó el 30 de octubre. Todos esos meses para hacerlo. ¿Quiénes han sido los responsables? Yo no. Tengo correos y correos en los que les reclamé que se lo tomasen en serio. Las letradas me estaban diciendo que no se estaba aportando la documentación y les avisé de que el pleito sería imposible ganarlo si no la aportábamos. De hecho, en la sentencia así lo reprocha el juez. Entonces, ¿quién defiende aquí el honor del partido?

¿Se siente traicionado?

Se está haciendo daño a unas siglas a las que yo llegué de independiente. Siempre he traído diputados al PAR. Y los que están traicionando al partido, ya le he dicho los datos y lo que aportan. Me siento decepcionado con muchas personas, pero hasta el último momento voy a intentar que se cumpla la sentencia. Si algo se hizo mal hay que corregirlo.

¿Cuándo empezó todo?

Yo tengo una carta de enero de 2020 de Hipólito que estaba encantado del pacto que firmamos. Al otro lado, con Vox, estaba la antítesis de lo que es el aragonesismo. Y conste que en esta crisis me está respetando más la gente de Vox que otros.

¿Se refiere al PP?

A quien sea...

¿De verdad no sabe qué pretenden?

No. No han medido los daños que han hecho.

¿Puede ser por supervivencia?

Puede ser.

¿Hay capacidad de llegar a algún acuerdo?

Si al partido le han dado un rejonazo de muerte en la credibilidad, ¿qué es lo que hay que arreglar?

¿Y dónde está la solución?

Que haya una sentencia, que se ejecute, que nos diga el juez qué Ejecutiva hay que convocar y hacer un congreso.

¿Da tiempo?

Depende de cuándo se pronuncie el juez. El 8 de febrero estamos citados en una vista. Sabremos si De Pedro se opone al recurso y el juez nos dará las aclaraciones que pedimos. Pero si no se produce la ejecución de la sentencia aunque sea provisional...

¿Se les están llevando alcaldes otros partidos?

Están hablando, me consta. Les invitan a comer, los llaman... Ya lo hicieron en anteriores ocasiones.

La secretaria general del PP dijo que le estaba resultando más fácil hacer las listas que en anteriores ocasiones.

Ya veremos.

¿Cree que siempre se han comprado alcaldes?

No lo sé. A mí me conoce mucha gente y me cuentan muchas cosas, como que el día que se estaba aprobando el presupuesto en las Cortes, siete de los que usted llama díscolos estaban comiendo en Zaragoza. Yo en el hospital votando telemáticamente y los dos diputados solos en las Cortes. ¿Sabe lo que es todo esto que me hacen? Es un martirio. Y me llaman alcaldes diciendo que con estos no va ni a recados...

¿Entiende que pidan interferir en decisiones que son propias de la administración?

Los directores generales se nombran y se quitan por la Ley del Presidente. Y los de las diputaciones, con los acuerdos de la Ley de Régimen Local. No tiene sentido. Pero para muchos de ellos es más fácil que yo no esté.

¿Se refiere al PP?

Este partido tiene un ADN cainita. Hipólito tenía 179.000 votos, pero hicieron lo imposible hasta que se lo fumigaron. Asumió la presidencia Mur, que le hizo perder al partido 100.000 votos. A Mur lo echaron de una Ejecutiva y cogió el partido Biel. Y Biel, hasta 2025 que llegué yo, perdió 48.000 votos. Y el pobrecico de Aliaga, con todo lo que ha venido de la aparición de Ciudadanos, perdió solo 15.000 votos. ¿Y estos me escriben a mí cartas de amor?

¿Ve una mano negra en la sombra?

Lo que no entiendo es la crueldad de gente que no está en el PAR, que lo echaron del partido en 2010 (Mur), y escribe artículos en un medio acordándose de mí. Por eso digo que hay un ADN cainita.

¿Tiene decidido lo que va a hacer?

No. Quiero saber y cumplir la ley. Estos no sé si son críticos, mediopensionistas o marcianos, pero a mí me han votado 33.000 y esos son los que me importan. Más de la mitad de la lista autonómica son míos y todos esos son los que merecen mi dedicación y mi esfuerzo.

Se entiende que si no hay luz judicial no se presentaría.

Con un partido enfangado en cuestiones jurídicas yo noy a ningún sitio. Por principios. No puedo ir con la sospecha de que alguien nos vaya acusando de hacer trampas.

¿Entonces no irá a las primarias?

¿Para qué? Si no hay una convocatoria legal, bendecida por sentencias, no pinto nada ahí.

¿No le dan ganas de dejar la política?

No no no, ni hablar. Hay que pensar en los 33.000. Y en un millón más de aragoneses. Y en que vamos a hacer las inversiones en la nieve, y que he hecho seis premios de Motorland, y estamos ampliando Dinópolis... A mí no me va a doblar ese puzle de ambiciones personales.

Es difícil entender que le hayan traicionado las personas que ha puesto en cargos de confianza.

Es que es difícil de entender. Imagínese lo que significa para mí. Y voy a decir una barbaridad: está funcionando el departamento gracias a los directores generales que tengo independientes, en Energía y en el IAF, y a los grandes jefes de servicio que tengo en esas áreas. Claro que es frustrante para mí pensar lo mal que he elegido.

¿Piensa hacer más destituciones?

Quiero que se resuelva jurídicamente esto, firmar los convenios con las estaciones de esquí, que arranque el Perte de Stellantis, que el paro se mantenga... Si pasa algo malo para el Partido Aragonés, alguno tendrá que dar explicaciones políticas, mediáticas y económicas. Si esto no se endereza, ya me dirá qué expectativas electorales hay.

¿Qué expectativas?

Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Yo veía que íbamos a volver a tener la posibilidad de estar decidiendo en un Gobierno, y creía poder hacer 500 candidaturas. Ahora tengo más dudas.

Si volviera a conseguir tres diputados, ¿se plantearía pactar con el PP?

Primero tengo que ver el tablero electoral y lo que llevo en mi programa. En lo que pacté con el PSOE se respetaban una serie de cuestiones básicas para el PAR y ha funcionado el Gobierno con normalidad. No sé lo que voy a hacer, pero está claro que hay cosas que son innegociables para nosotros: el derecho foral, la identidad, el mantenimiento a ultranza de las políticas sociales... El PP, que haga lo que quiera. Yo he sido muy respetuoso y nunca he dicho nada de sus casos de corrupción.

¿Se puede apostar por un PAR de futuro?

Se lo diré el día que vea lo que dice la Audiencia. SI sigue el recurso, a ver cómo se hacen 500 listas con un partido judicializado. Ahora piden convocar primarias y yo ya les he explicado la situación. Así que, si siguen adelante, será su responsabilidad, no la mía.