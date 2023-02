El sindicato CGT ha denunciado que decenas de interinos de Educación en Aragón no han cobrado la nómina en el mes de enero, un retraso que "no es nuevo", señalan; ya que se detectó por primera vez en agosto de 2021 y se ha repetido posteriormente a "mayor o menor escala". Señala el sindicato que desde verano de 2022 esta problemática se "ha ido empeorando hasta diciembre". Las quejas de los interinos comenzaron ya en noviembre por no haber cobrado dicho mes, aseguran.

El problema, considera CGT, es que este año ya se ha dado el impago desde primer mes a los docentes nombrados en el primer llamamiento del año, el 4 de enero e incorporados al centro el 9 del mismo mes. Por las quejas y la tardanza en la incorporación al sistema (SIGAB) en el caso de Secundaria, hacen que el sindicato confirme que "ninguno de los docentes nombrados en enero ha cobrado la nómina" y les hace pensar que si no se pone solución se "establecerá como norma para todo el año", afirman. Desde CGT consideran que se trata de "un problema de diseño y gestión presupuestaria", dicen; y recuerdan que en diciembre ya hubo problemas con la nómina y la extra de todos los docentes "aunque el consejero lo excusó con un error técnico", denuncian. Es por eso que piden el cese o la dimisión del consejero de Educación, Felipe Faci por "no ser capaz de pagar a tiempo a los trabajadores que diligentemente realizan el trabajo". Además, denuncian que en 2021 se presupuestaron 28 millones menos que los necesarios; en 2020, 38; y en 2019 casi 56 mientras que estiman que en 2022 serán 36 millones, aseguran; "una insuficiencia que parece que se está trasladando a la gestión diaria". Respuesta Por su parte, fuentes de Educación reconocen que si se han incorporado en enero y "debido a todos los trámites administrativos" a realizar con un contrato nuevo y "debido a que la nómina se cierra bastantes días antes de que acabe el mes" no es infrecuente el retraso y que los incorporados a su puesto "tarden un poco más en cobrar".