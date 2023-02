Marina Marroquí: "El maltrato se normaliza y se erotiza"

Su vivencia ha sido dura. Sufrió violencia de género durante cuatro años, la intentaron matar dos veces, la quemaron y la violaron. Tras un proceso largo de superación, la educadora Marina Marroquí está de gira por Aragón con el monólogo 'Eso no es amor', con el que conciencia sobre violencia de género. Tras pasar por Alcañiz, Teruel y Huesca, este jueves lo presenta ante 700 escolares de Bachillerato de Zaragoza, a las 11.00 en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Comienza su monólogo diciendo que todos somos machistas.

Es lo más flojo de todo el monólogo. Es importante para tomar conciencia de que el machismo es cultural y aprendido. No podemos reducirlo a insultos, no pueden ser cuatro garrulos en la barra de un bar o simplemente varias personas que quieren hacer daño a las mujeres, porque no estaríamos abordado la raíz del machismo que es la cultura que nos educa, la tradición que seguimos. Y yo sigo esa frase diciendo que machista soy yo; cuando tengo que hacer el esfuerzo mental intencionado de todos los días al final del día contabilizar cuántas veces le he dicho a mi hija de tres años que es fuerte, divertida e inteligente; porque lo de bonita y guapa sale cien veces sin pensarlo y no quiero que crezca escuchando cien vez que es guapa, bonita y buena y solo una o ninguna que es divertida o inteligente. Ese machismo mucho más sutil que incluso se transmite desde el amor más puro es nuestra gran batalla porque cuando eso lo podamos abordar y lo superemos esos tres o cuatro machirulos que identificamos fácil no van a tener ninguna importancia social.

¿Las chicas tenemos asumido cuando se dice 'te gustan malotes' o 'me controla porque me quiere'?

Está muy normalizado y no solo normalizado sino también erotizado, que es más peligroso. En el monólogo voy analizando no solo juguetes y películas Disney si no anuncios, cine o videojuegos y cuando pongo el juego del GTA, se escucha en el auditorio unas voces masculinas como un grito; pero cuando pongo 365, a través de mi ventana es un suspiro increíble. Mira que bomba de relojería porque 365 por el que suspiran es un narcotraficante que la rapta, la secuestra para violarla. Y sin embargo es su ideal ahora mismo de tío. No es solo que normalice sino que erotiza y así invisibiliza siempre las primeras señales de maltrato.

En un monólogo para jóvenes. ¿Qué respuesta tiene?

Lo han escuchado 120.000 chicos y chicas de todo el país. Solo en Aragón estos días van a ser casi 3.000 adolescentes. En cuanto días, he hecho un tour importante; porque han sido casi mil entre Teruel y Alcañiz, este miércoles estoy en Huesca y hay 780 presencial y más de 400 en streaming para poder llevar a zonas rural; y este jueves en Zaragoza somos más de 700 también. Es verdad que yo siempre me da mucha vergüenza decir el resultado porque creo que solo se puede experimentar cuando lo ves. Imagínate a 700 adolescentes dos horas y media sentados; y luego se quedan porque quieren abrazarme, felicitarme, contarme, a romperse a llorar… eso es para mi la mejor evaluación que puede tener, que después tengo 300 mensajes, me siguen, me escriben cuánto les ha removido o cómo hago porque a mi amiga le está pasando y no reacciona. Nunca me he ido ni del taller más pequeño sin que chicas se rompan contándome verdaderos infiernos. Y no solo es la respuesta de chicas que detectan el maltrato que por desgracia son muchísimas sino la cantidad de chicos que se cuestionan que a lo mejor esta sociedad les exige ser más agresivos de lo que en realidad son.

¿Existe un perfil de víctima y de agresor?

No existe. En muchos ocasiones en la adolescencia se ve muy fácil, cuando veo en una conferencia a la adolescente más batallera, luchadora, reivindicando, respondiendo y suelen ser las que se rompen a llorar al fin porque tiene una delas peores historias y no nos podemos guiar por el estereotipo preconcebido de lo que es ser una víctima o un agresor.

¿Cómo les haces ver que ellas son víctimas o ellos agresores?

Una de las grandes bazas que tiene el machismo es que premia la agresividad de forma instantánea y los chavales en el instituto lo aprenden en el minuto uno y tenemos que ser conscientes las familias y cada vez más educamos en la empatía, inteligencia emocional, en la ternura y cuando pasan al instituto les da miedito y uno piensa porqué son tan tiernos, se les van a comer. Eso es a lo que nos enfrentamos a una sociedad que premia la agresividad de forma instantánea y que a los 12 o 13 años aprenden que la forma más rápida de que se les respete es dar una ostia, eso más el machismo social genera una bomba de relojería. ¿Cómo lo hago? No intento dar lecciones magistrales, yo quiero generar muchas preguntas, que se cuestionen la sociedad que les educa, que digan si son como quieren ser o si la sociedad nos encauza para que seamos de determinada maneras y al final sin ninguna pretensión les cuento el precio que yo pagué por creerme las mismas películas y las mismas canciones que ellos ahora cantan y ven.

"Lo pasé muy mal, he estado en el infierno y he salido pero a costa de tener pesadillas, miedos, siempre mirando a mis espaldas"

¿Cómo responden a su historia personal? Es muy dura.

Yo creo que es el momento más emocionante. La primera parte del monólogo está llena de humor, de ridiculizar el machismo de una forma muy sutil y sin embargo cuando empiezo contando mi historia el silencio que se hace es sobrecogedor. Lo reciben desde el respeto más absoluto. Les digo que tengo un pacto con ellos y me pueden preguntar lo que quieran que contestaré con sinceridad sin filtros; es cuando sin lecciones me preguntan ¿cómo te quemó?, ¿cómo te violó?, ¿qué hicieron tus amigos o tu familia? y eso hace que cada monólogo sea diferente y que sean ellos los que quieran escuchar e interiorizar.

Imagino que cuando llegas a contarlo es porque lo has superado. ¿Es liberador? Eres el ejemplo de que se puede salir, aunque el precio a pagar es caro.

Yo creo que durante muchos años el precio a pagar ha sido muy muy caro y lo peor es la indefensión de creer que ese precio va a estar de por vida; que es cuando la situación en la que se quedan la mayoría de víctimas. Lo pasé muy mal, he estado en el infierno y he salido pero a costa de tener pesadillas, miedos, siempre mirando a mis espaldas… y si encima tienes hijos con la obligación de tener contacto con la persona que te encerró en ese infierno. Pero es importante, yo solo he puedo hacer esto porque he terminado todo el proceso de superación. Esto sería imposible y masoquista y contraproducente si yo no hubiera tenido tanta terapia detrás y de gestión de por que yo y saber la raíz de cómo paso. Entonces a partir de ahí es cierto que si alguna de mis cicatrices puede evitar una herida todo habrá merecido la pena. Yo me di cuenta a los 19 pero en los talleres ves que hay chicas de 13 o 14 que tienen una valentía heroica. Y te das cuenta de que por desgracia sigue pasando en cada lugar en el que voy y seguirá pasando.

"La pornografía se ha aprovechado de un vacío porque no damos formación correcta y da su versión de lo que tiene que ser el sexo y a construir hombres cada vez más violentos que disfruten viendo violencia sobre las mujeres y a mujeres que lo permiten"

¿Cómo se da uno cuenta cuando esa violencia es sutil?

Es el final del monólogo que cómo detectamos un maltratador en 12 sencillos pasos, antes de que llegue esa ostia. El agresor es una persona que te hace sentir culpable de todo. Una relación de maltrato es la que tienes que ir de puntillas para evitar broncas todo el tiempo; pensar lo que dices antes de decirlo porque lo utiliza en tu contra. En una relación de maltrato él nunca puede evitar estropear todas las ocasiones especiales como es Nochevieja, viaje fin de curso, bodas, bautizos y comuniones y tiene que hacerte llorar aunque sea 10 minutos. Te dice que todo el mundo es malo menos él, cómo rompes y vuelves y son muchas las señales necesarias que hay que recalcar porque cuanto antes se vaya la víctima menos peligro de integridad física va a correr y menos va a costar trabajar todas las secuelas psicológicas que quedan.

Una parte del monólogo aborda la pornografía. ¿Se está educando mal?

Creo que no estamos educando mal sino que no educamos en educación sexual. La pornografía se ha aprovechado de un vacío porque no damos formación correcta y ha entrado a dar su versión de lo que tiene que ser el sexo y a construir a hombres cada vez más violentos que disfruten y se exciten viendo violencia sobre las mujeres; y a mujeres que permitan cada vez más violencia en el sexo. Al final no es que ellos busquen la pornografía sino que la pornografía les encuentra a edades muy tempranas incluso antes de que se hagan esas preguntas en la construcción del deseo, por eso les llega a los 8 años; y por eso ven de forma habitual a los 10 o doce; les bombardean para que crearles esa necesidad justo en las edades en las que se construye el deseo y se desarrolla la empatía.

Nunca se ha hablado mucho de sexualidad. ¿El cambio es el acceso a la pornografía?

La curiosidad puede que sea exactamente la misma pero no los recursos para dar respuesta a las preguntas. No es lo mismo cuando se despistaba el quiosquero y veías un segundo el Playboy o a cerrabas los ojos a ver si veías Canal Plus. Este monólogo lleva un estudio paralelo y una de las preguntas a jóvenes de 13 años es si han recibido fotos de penes por parte de desconocidos y el 68% de las chicas las reciben de forma semanal. Y cuando les pregunto si han recibido peticiones para tener sexo por parte de desconocidos, el 29% las ha recibido. Esto es una bomba de relojería en ambas caras. Para ellos si construyen su deseo viendo como pegan a mujeres va a ser muy difícil luchar contra eso. Por eso es muy importante la educación y la formación de profesionales.

No hay día que no se de a conocer un nuevo caso de violencia de género.

Es una lectura muy devastadora, cada vez son más jóvenes -tengo chicas con historias de violencia extrema a los 13 años- y claro el tema es que lo que siempre veníamos avisando es que solo una de cada 3 mujeres se atreve a denunciar; y la mitad abandona el proceso judicial. El gran nicho de denuncias por edad es de los 16 a los 25; esas jóvenes a las que exhibimos y culpamos de sufrirla nos están dando una lección de valentía a nivel judicial y policial. Yo creo que visibilizar y sacar la violencia de debajo de las alfombra y de los infiernos de los hogares va a hacer que números s multipliquen.