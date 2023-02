La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, se ha mostrado esta tarde sorprendida por la convocatoria de huelga en la sanidad pública aragonesa el próximo 31 de marzo. "Nos ha sorprendido la noticia porque estábamos en negociaciones con estos sindicatos (CCOO, CSIF y UGT) para una puesta en común de temas de cara la sectorial. Con uno de ellos ya nos reunimos (con CSIF) y con los otros teníamos cita hoy, pero la rehusaron después de convocar su huelga", ha señalado a este diario durante la presentación del libro del doctor Vidal, editado por EL PERIÓDICO, en la sede del Justicia de Aragón.

Repollés, por otro lado, ha señalado que "la mano está tendida" para la negociación. "Puedo entender el momento, las circunstancias o que se sientan molestos porque algunos no han visto el documento de preacuerdo y quieren visibilidad. La postura de la Administración y del Departamento de Sanidad es sentarnos con todos, escucharles, que conozcan el documento y que hagan aportaciones", ha recalcado. "En ningún momento se ha excluido a nadie", ha reiterado.

El anuncio de esta huelga en la sanidad pública de Aragón llega a pocos meses de las elecciones, algo que tampoco puede pasar desapercibido en este tipo de reivindicaciones. "Las épocas preelectorales siempre son convulsas y parece que nos atropella el anticipo y el apresuramiento en la consecución de acuerdos o medidas. Faltan cuatro meses y no es excusa para no seguir trabajando. En Sanidad hay muchos proyectos en marcha y no vamos a frenarlo ni a paralizarlos por el que el hecho de que haya elecciones", ha indicado Repollés.

Leandro Catalán: "No creemos que esta convocatoria repercuta en nuestro preacuerdo"

Por su parte, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha asegurado a este diario que respetan la convocatoria de huelga de los otros sindicatos. "Igual que nosotros la planteamos y llevamos a cabo movilizaciones específicas, están en su derecho", ha dicho.

En todo caso, ni Fasamet ni CesmAragón (los sindicatos médicos que alcanzaron un preacuerdo con el Salud) se sumarán a esa huelga. "No nos planteamos tras una desconvocatoria de huelga sumarnos a otra. Hay cuestiones que sí compartimos con ellos, como la jornada de 35 horas o la carrera profesional, pero hay que valorar si eso es motivo suficiente para plantear una huelga en toda la sanidad", ha indicado Catalán.

Su preacuerdo con el Salud, alcanzado hace 15 días, está pendiente de ser aprobado en una mesa sectorial que todavía no tiene fecha (en teoría, a mediados de este mes). En cualquier caso, Catalán no cree que se vaya a ver afectado. "Ese documento se llevará a la sectorial y no nos preocupa que pueda repercutir en él esta convocatoria de huelga", ha asegurado.