El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, ha refrendado en su puesto al director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Podemos, pese a la petición de cese por parte del presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia, que considera que estaba intentando torpedear el proyecto de la unión de estaciones.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado sobre esa petición de cese que "no me lo he planteado nunca". Además, sobre la posible derogación del decreto que puede retrasar la unión de estación, señaló que "eso lo tienen que determinar los servicios jurídicos" porque "yo no soy nadie para derogar un decreto".

Las declaraciones, realizadas por Lambán durante su visita a la fábrica HMY de Cariñena, aluden a la petición del presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, en las que solicitaba el cese de Bayona, aunque también apuntaba que la DGA está obligada a derogar el decreto de 2006 por el que se inició la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Anayet-Partacua para salvaguardar la seguridad jurídica.

Ese decreto determina que no se podrá acometer ningún "uso sensible" en 23.569 hectáreas hasta su aprobación, algo que nos se produciría hasta dentro de cinco meses como mínimo, lo que paraliza la unión de estaciones de esquí del Pirineo, que cuentan con 26 millones de euros de fondos europeos. Esta financiación, por tanto, peligraría.

Desde Ciudadanos en Aragón, su líder, Daniel Pérez Calvo, ha acusado a Podemos de poner en riesgo los fondos europeos para la unión de estaciones de esquí por mero "postureo", por la cercanía de las elecciones autonómicas de mayo, por lo que ha exigido al presidente, Javier Lambán, que no ceda "un milímetro" en un proyecto estratégico para la comunidad que "ya va tarde".

En defensa de Bayona

Mientras, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón salió en defensa del director general del Medio Natural del Gobierno aragonés, Diego Bayona, frente al "linchamiento" que está sufriendo por "cumplir la ley", en lo que respecta al proyecto de unión de estaciones de esquí, por parte del PP y del presidente de la Diputación de Huesca, el socialista Miguel Gracia, al pedir su destitución.

"Entendemos que el PP y el señor Gracia promuevan la destrucción de Canal Roya y su conversión en un paisaje degradado, repleto de hierro y cemento, para defender intereses particulares", afirma la plataforma en un comunicado. Añaden al respecto que resulta "patético su linchamiento" y precisan que las leyes están para cumplirlas y "es la responsabilidad primera de cualquier cargo público", defendiendo los intereses comunes de la sociedad.

Para esta organización, la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya "es un proyecto descalificado desde distintas sensibilidades sociales, políticas y técnicas, elude la responsabilidad de adaptar los centros invernales a la disminución de la nieve, carece de análisis económico y comporta la deformación radical de un santuario natural, Canal Roya-Anayet, verdadera joya de un turismo sostenible y de futuro". La plataforma también subraya su indignación por la "paupérrima" asignación de fondos europeos a los proyectos de turismo sostenible presentados a Industria por otros municipios aragoneses.