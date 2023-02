Los sanitarios aragoneses se mantienen firmes: "No nos van a seguir explotando"

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los sanitarios aragoneses y la DGA. Un centenar de médicos se han concentrado este viernes en las puertas del Salud, en la plaza de la Convivencia, para dar el pistoletazo de salida a una serie de fechas que marcarán un par de meses convulsos en materia de protestas, finalizando, si nada lo impide, con el inicio de la huelga el próximo 31 de marzo.

Bajo el lema "La sanidad pública se muere", representantes de CCOO, UGT y Csif se han reunido para anunciar, entre otras reivindicaciones, las tres próximas protestas convocadas. Una nueva concentración el 17 de febrero, frente al hospital Miguel Servet; otra el 3 de marzo, frente al Clínico; y una tercera, de nuevo en la sede del Salud el 17 de marzo son las tres fechas marcadas en rojo en busca de una negociación para mejorar las condiciones de los sanitarios públicos de Aragón.

"Estamos aquí por la reclasificación de los grupos profesionales, por la actualización de las funciones y para conseguir la creación de la figura del coordinador técnico", ha resumido Jessica Fessenden, presidenta del sector de Sanidad en Aragón de Csif. "El calendario también nos llevará a hospitales a explicar a los compañeros la causa de la huelga", ha completado Fessenden, asegurando que estos movimientos se dan "porque no estamos garantizando el acceso a la sanidad a la población y lo que hay que hacer es negociar para todas las categorías sanitarias".

"Estamos estudiando llevar a cabo acciones legales porque puede haber una vulneración en materia de derechos fundamentales de negociación colectiva", ha anunciado Delia Lizana, secretaría general de Sanidad en CCOO, que ha advertido que "por este camino no podemos seguir" y que la única solución pasa por "abordar de forma integral todo el sistema sanitario, algo que no se ha hecho en los últimos cuatro años".

"Si no actuamos, la sanidad se va a morir", ha resumido la representante de UGT, Elena Lahoz, que ha puesto el ojo en una "atención primaria que no puede responder más y en una atención rural que está sin médicos en los pueblos y casi sin ambulancias". "No estamos en contacto con sanidad y hemos vuelto a recibir la cita para que nos reunamos por separado, algo que creemos que no es oportuno cuando ya está avisado el aviso de huelga", ha criticado a la DGA, antes de concluir avisando a los gobernantes: "No nos van a seguir explotando más".