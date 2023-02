Los tambores de guerra empiezan a resonar en la planta automovilística de Stellantis en Figueruelas. El comité y la dirección de la empresa ultiman los preparativos para iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo, que regirá las condiciones laborales de los casi 5.300 trabajadores de la factoría. Los sindicatos afrontan el proceso con la ambición de lograr revertir los recortes introducidos en el último acuerdo, alcanzado hace cuatro años de forma in extremis en un escenario de máxima conflictividad en el que la compañía amenazó incluso con llevarse el Corsa y reducir a la mitad la fábrica.

A pesar de la convulsión que vive actualmente la industria del automóvil, con una crisis de suministro de microchips que sigue atenazando su actividad, la situación de la planta zaragozana no es tan dramática como lo era en 2018. Figueruelas goza de prestigio y respecto dentro del grupo Stellantis gracias a las buenas cifras que arroja en términos de competitividad, calidad y rentabilidad –duplicó los beneficios en 2021, hasta 62 millones–.Aunque la negociación no se antoja tan conflictiva como la de hace cuatro años, será igualmente complicada y todo hace prever que no estará exenta de movilizaciones de la plantilla, que salió escarmentado del último convenio y los sacrificios que tuvo que asumir a cambio de asegurar inversiones y producción.

El pistoletazo de salida del proceso de diálogo se preveía haber dado oficialmente este viernes en la reunión mantenida entre ambas partes, pero la empresa ha pedido que se posponga varias semanas la constitución de la mesa negociadora por no encontrarse en disposición de empezar ya este trámite al estar pendiente de clarificar la posición del grupo y la situación del sector. La parte social aceptó finalmente demorar levemente este inicio pero con la condición de que se haga antes de que acabe el mes. Desde CGT, no obstante, advirtieron que «si la dirección de la empresa se mantiene en su actitud de no iniciar las negociaciones, estudiaremos todas las medidas posibles de movilización y denuncia».

La mayoría de los seis sindicatos presentes en el comité (UGT, CGT, CCOO, OSTA, Stopel y CCP ) están ultimando todavía sus plataformas de convenio, unas propuestas que tratarán de consensuar en un documento unitario antes de iniciar la negociación.

Subidas salariales acordes al IPC real

«El convenio anterior fue tan duro que queremos tener una plataforma muy trabajada y estudiada. Por eso nos está costando más de lo habitual en terminarla», explicó Sara Martín, secretaria general de UGT en la planta. Entre las principales demandas del sindicatos están que los salarios suban igual que el IPC real –recuperando la cláusula de revisión pérdida en el último convenio–, incrementar el porcentaje de contratos indefinidos y la inclusión en el convenio de las categorías laborales seis y siete (ingenieros, personal administrativo, supervisores), que actualmente están fuera del acuerdo y se ven por ello penalizados salarialmente.

«Nuestras prioridades son los salarios, para dejar de perder poder adquisitivo, y mejorar las condiciones de los trabajadores más jóvenes», señala el líder de CCOO en Stellantis Figueruelas, Juan Carlos Fandos. Esta central exigirá por ello que los contratos al 67% de jornada pasen a ser del 100% y acortar la carrera profesional de la plantilla más novel.

CGT sí tiene ya cerrada su plataforma reivindicativa, que incluye reclamaciones como derogatoria de la flexibilidad laboral, la recuperación de la pausa de 40 minutos y que la empresa se comprometa a no despedir por causas objetivas en ninguna de las disposiciones que fija el Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte, Stopel ha participado este viernes en el Encuentro Estatal Sindicatos de la Automoción que se celebraba en Valencia bajo el lema “Unimos fuerzas ante la reestructuración del sector y los abusos de la patronal”. La finalidad de la jornada ha sido compartir experiencias, analizar estrategias y coordinar acciones. Este sindicato destaca la necesidad de "proteger las condiciones laborales de los trabajadores frente al modelo productivo de contratos basura que se está instaurando, en especial en el grupo Stellantis".