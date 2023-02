La huelga de secretarios judiciales ya deja 1.600 juicios suspendidos en Aragón

La huelga de los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales, cumplió ayer su undécima jornada de paros con un abrumador recuento de 1.600 juicios y vistas suspendidos y más de ocho millones de euros inmovilizados en las arcas de los juzgados aragoneses. En este ambiente de crispación, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, aliasTontxu Rodríguez, visitó ayer Zaragoza con motivo de la entrega de medallas de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En declaraciones a los medios de comunicación, Tontxu evitó explicar por qué sigue sin cumplirse el acuerdo adoptado el 13 de abril de 2022 entre los sindicatos de ese cuerpo funcionarial y el Ministerio de Justicia. Un incumplimiento que ha llevado a estos servidores públicos a una huelga que, diariamente, sobrepasa un seguimiento del 70% a nivel nacional.

En este sentido, el secretario de Estado de Justicia se limitó a señalar que, por su parte, ya había aceptado diez de las once propuestas sindicales, aunque estos últimos aseguraron a este diario que la mayoría de ellas no se han cumplido y, en su defecto, lo han hecho parcialmente. De hecho, Tontxu llegó a asegurar que la única que «no cabe la posibilidad» de aprobar es la cláusula de enganche a la carrera judicial. «Cobrar lo mismo que cobran los jueces y fiscales», concretó el secretario a pesar de que el acuerdo suscrito establece que esta cláusula de enganche es del «85%» y no del 100%.

Esta adecuación salarial tiene su origen en la asunción de varios cientos de competencias más desde 2003 como, por ejemplo, la admisión de demandas, los señalamientos y las ejecuciones. A fecha de ayer todavía no se había elaborado un calendario de oposiciones ni tampoco se había elevado la productividad de la masa salarial al 5%.

Entre otros puntos reivindicados e incumplidos destaca el de la supresión de los grupos de población cuatro y cinco –equiparando a los forenses–, cuya tramitación está paralizada. Tampoco se ha rubricado el real decreto de sustituciones voluntarias ni se ha establecido el régimen de riesgos laborales. Parcialmente se han cumplido los planes de actuación por objetivos para la retribución de las sustituciones. No obstante, se trata de un compromiso provisional tras una resolución del Ministerio de Justicia pues todavía no se ha aprobado el decreto de sustituciones.

Tontxu no dudó en volver a tildar esta huelga de «política» pues, según él, «no hay ninguna reivindicación económica salvo la cláusula de enganche». Apenas ha habido acercamientos durante estos once días de huelga aunque ayer el secretario de Estado de Justicia dio el primer paso anunciando que el próximo 8 de febrero se reunirá con los secretarios de Gobierno y, «en unas semanas», convocará a la mesa de huelga.