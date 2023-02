Elena Allué: "Crearemos una plataforma de centro independiente de partidos"

Elena Allué (Zaragoza, 1971) se dio de baja como militante del PAR el pasado jueves, después de 26 años vinculada al partido y tras año y medio encabezando la corriente crítica que se enfrentó al presidente de la formación, Arturo Aliaga, en el XV Congreso que anuló un juez. Ahora trabaja en un nuevo «espacio político».

¿Cómo fue dar el paso para darse de baja del PAR?

Fue una decisión reflexionada, pero muy triste. Pero también tengo la cabeza muy alta por todo lo que he podido aportar a este partido a lo largo de tantos años de militancia. He sido una persona honesta y honrada que me he entregado al 100% por el partido. He dado muchísimo más de lo que me correspondía por respeto a las siglas que durante años me han dado la oportunidad de ocupar cargos de responsabilidad. Pero no me quedaba más remedio porque este PAR ya no es el PAR que yo conocí, el que fundó Hipólito Gómez de las Roces. Ahora está secuestrado por unos hechos fraudulentos, con un presidente que ha amañado claramente un congreso en el que yo tenía que haber salido presidenta. Me voy porque el PAR ha abandonado su base ideológica y ya solo es el partido de Arturo Aliaga. Ya no pinto nada en él.

¿Cuál ha sido su mejor y su peor momento en el PAR?

Yo le estoy muy agradecida al PAR. El PAR no es Arturo Aliaga. El Partido_Aragonés ha sido decisivo en la historia de Aragón, más que ningún otro partido. Y tengo la suerte de haber formado parte de alguno de los momentos históricos. Recuerdo con mucho cariño los primeros años en el Rolde, con las manifestaciones contra el trasvase, por el Estatuto de Autonomía... Y como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza en una de las mejores épocas de la ciudad, durante la Expo de 2008. Al frente de Turismo, en el último periodo, me siento muy orgullosa de haber sacado los fondos europeos para poder pagar la unión de estaciones. Es una de las cosas de las que más orgullosa me siento. Hay claroscuros también, pero prefiero quedarme con lo bueno. Me encantaría borrar de la historia de este partido los dos últimos años porque han ennegrecido la trayectoria digna del PAR.

Sus ya excompañeros de partido dicen que no les ha sorprendido que deje la militancia. ¿Qué mensajes ha recibido?

Los mensajes me dicen que están orgullosos de nosotros, que somos personas dignas que hemos peleado por un partido renovado, aragonesista y de centro. Entienden que la situación es insostenible y hnan sido mensajes de esperanza hacia el futuro. ¿Que algunos no se lo esperaban? Se quedan con el partido que ellos han querido: descabezado, fracturado, enfrentado, sin base ideológica y sometido a los deseos de otros y ahora que tomen las decisiones que tengan que tomar para llevar al partido al buen camino, si son capaces.

¿Qué es ese nuevo «espacio político» que dicen que van a crear? ¿Un partido, una plataforma, una agrupación de electores?

Cuando un partido está liderado por una persona que se presenta a un congreso sabiendo de antemano que va a efectuar acciones fraudulentas, y lo hace saltándose la ley de partidos políticos, y es consciente de que será un congreso amañado y lo gana solo por 20 votos de diferencia, teniendo la vicepresidencia del Gobierno, la presidencia del partido, la consejería de Industria... Y que además, después una sentencia le dice que quien tenía que haber ganado tenía que haber sido la otra candidatura...

Eso no lo dice la sentencia.

Bueno, me refiero a que la sentencia dice que ha habido irregularidades que hacen que el resultado podía haber sido otro. Y otro no podía ser más que mi candidatura. Pero esta persona sigue aferrándose al cargo y sigue echando gasolina al fuego, creando división interna... Es difícil que con un partido secuestrado, los aragonesistas de pro, los que creemos en el partido de base ideológica que creó De las Roces, que podamos crear un espacio ideológico, que habrá que ver cómo se denomina, que salvaguarde el aragonesismo moderado y de centro. Hablaremos con los militantes que se están dando de baja del partido y con la ciudadanía aragonesa que quiera defender esos valores, como el pacto del agua, la custodia compartida, el impuesto de Sucesiones, la reserva hídrica... No solo Aliaga ha vendido la esencia del PAR, sino que ha votado en contra de ella en las Cortes de Aragón. Tenemos todo el derecho a que el aragonesismo de centro moderado no se pierda.

¿La intención es presentarse a las elecciones de mayo? ¿Irán con el PP?

Que Arturo Aliaga diga que nosotros estamos con otras formaciones cuando él ha entregado el PAR a la izquierda del PSOE y Podemos...

Pero entrar en el cuatripartito fue un acuerdo por unanimidad de la Ejecutiva del PAR.

No hablo del pacto. Hablo de entregar el Partido Aragonés.

¿En qué sentido? La unión de estaciones sale adelante, Motorland también, Dinópolis, no se ha bajado la dotación a la concertada...

La unión de estaciones sale adelante porque yo saqué los fondos europeos.

Es un proyecto que él también abandera, nunca se ha opuesto.

¡Faltaría más! Lo ha abanderado cuando ya estaba todo hecho. En las Cortes han votado en contra de la concertada, de la custodia compartida, el pacto del agua... Eso es entregar el PAR a la izquierda de Podemos y el PSOE. Ha facilitado la fagocitación del PAR en ese cuatripartito.

De todos modos eso no responde a la pregunta de si hay relaciones con el PP y la plataforma.

Nosotros, de manera individual, nos relacionamos con todos los partidos políticos. Pero no he tenido ninguna reunión con ninguno en concreto. Me resulta chocante que el portavoz del PAR en las Cortes diga que tenemos relación con el PP cuando él es el único del PAR que se saltó el acuerdo de la Ejecutiva y gobierna con el PP en Monzón. Un acuerdo que era antiacuerdo del PAR de gobernar en los municipios con el PSOE. A mí no me van a dar lecciones.

¿El objetivo con la plataforma es concurrir en solitario a las elecciones en mayo?

Lo que nos pide la militancia es dar una respuesta responsable al aragonesismo de centro y moderado, porque no quieren presentarse bajo las siglas de un partido entregado a la izquierda. Vamos a trata de dar respuesta a lo que piden. ¿En qué formato? Hay que ver las posibilidades con el tiempo que tenemos.

Una de las opciones puede ser crear un partido, pero quedan cuatro meses para los comicios. ¿Tendrán tiempo?

La intención es crear un espacio ideológico no solo para los militantes del PAR sino los aragoneses que sientan el aragonesismo, el constitucionalismo, el Estatuto de Autonomía y nuestra base ideológica. Y en ese ámbito, que haya un foro donde los aragonesistas tengan un espacio para debatir. Porque en el PAR ha habido muchos líos judiciales y se ha dejado de lado la ideología. Y nosotros queremos hablar de ideología.

Las opciones políticas suelen existir para presentarse a las elecciones, ¿es su objetivo?

Hay un abanico de posibilidades. Vamos a valorar todas.

También presentarse.

Sobre todo vamos a dar respuesta a las peticiones de los concejales que nos piden una respuesta para sus municipios. Veremos las posibilidades legales y, como hay que dar una respuesta ágil, anunciaremos cuál es la decisión. Sea un foro de debate, o lo que sea. Desde el inicio de la presentación de la candidatura alternativa a Aliaga, dejamos que la gente opine y, cuando hemos escuchado a todos, tomamos las decisiones a poder ser por unanimidad.

¿Está descartado ser una corriente interna en otros partidos?

Nosotros somos profundamente aragonesistas.»

Ahora todos los partidos se ponen el apellido de «aragonesistas», eso no excluye a muchos.

¿Por qué se lo ponen todos los partidos el apellido? Porque quien tenía que haberlo defendido no lo ha hecho. El único partido aragonesista de centro ha sido el PAR y no ha defendido esos valores. Por eso otros partidos tratan de apropiarse de ellos, porque el PAR ha olvidado defender sus valores.

¿Podría ser una alternativa ser una corriente en otro partido?

Los militantes del PAR siempre hemos sido aragonesistas. Otras veces se ha dicho si podíamos ir con unos o con otros, y jamás lo hemos hecho. Hemos sido siempre aragonesistas. Afiliarnos a partidos que no sean aragonesistas no está en nuestro ADN.

Pero ahora casi todos dicen que lo son...

Nosotros el espacio que creemos que será aragonesista, de centro, moderado y único.

¿E independiente?

Independiente de otras formaciones políticas.

¿Dónde se ve en mayo?

No me preocupa absolutamente en nada mi situación personal. He estado a las duras y a las maduras, con puestos de responsabilidad y sin ellos. Anteriormente, he salido y entrado de la política. Lo importante es el proyecto de cientos de personas que se quedan huérfanas de base ideológica y a las que hay que dar una respuesta de centro moderado aragonesista.

¿Se ve liderando el proyecto?

Me veo liderando el proyecto como hasta ahora, de manera conjunta, consensuada, tomando decisiones por unanimidad... Yo siempre he contado con buenos equipos a los que he escuchado. Me veo en equipo.

¿Cree que este puede ser el final del PAR?

(Reflexiona) Arturo Aliaga... (silencio) Es la persona que más ha contribuido en los 45 años de historia del PAR a la destrucción del partido y a su desprestigio. Hay que preguntarse por qué una persona que ganó solo por 20 votos, por qué, sabiendo que iba a haber irregularidades, no dio un paso atrás. Y por qué cuando la sentencia ha sido categórica, no ha dimitido. Ha jugado con las trampas y en lugar de coser un partido despedazado ha echado leña al fuego constantemente. Alguien tiene que responder por qué dividió al partido y ahora ha concitado la división interna de la otra mitad del partido. Ahora está solo, con un partido enfrascado en problemas judiciales.

¿Hasta qué punto la ruptura personal ha lastrado al partido a esta situación?

Por eso digo que hay que preguntarse por qué todas las personas que han trabajado con él le han dado la espalda. ¿Qué responsabilidad tiene él?

Hay quien la sitúa en puestos de salida de la lista del PP en Zaragoza. ¿Es así?

Cuando fui concejal del PAR en Zaragoza hubo rumores de que Juan Alberto Belloch quería que fuera en las listas del PSOE. Luego se vio que no. En las anteriores elecciones, también hubo rumores sobre si iba a ir en la candidatura de Jorge Azcón al ayuntamiento. Se demostró que no fue así. Yo no puedo estar constantemente luchando contra los rumores. Puedo asegurar que soy aragonesista hasta la médula y militaré, solo, en un partido que sea profundamente aragonesista y de centro.