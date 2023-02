La consulta postuci: un viaje de vuelta a casa

El paciente que entra a la consulta postuci que dirige la doctora Begoña Zalba en el hospital Clínico de Zaragoza tiene por delante, salvando las distancias, todo un viaje mitológico al más puro estilo de Ulises. La médica intensivista, que desde hace un año está al frente de este servicio, explica muy bien este símil porque asegura que estar en la uci es «una odisea», mientras que el hecho de tener que recuperar la vida cotidiana tras muchos meses de ingreso «es como volver a hacer ese viaje de regreso a casa, igual que Ulises vuelve a Ítaca», relata a este diario.

Su trabajo es fundamental, precisamente, para que estos pacientes ganen calidad de vida después de una larga estancia en la uci que les deja numerosas secuelas como puede ser la pérdida muscular, una movilidad reducida o alguna afección psicológica. Zalba les guía, de forma personalizada, en sus opciones de rehabilitación y por su consulta han pasado 55 aragoneses en su primer año de funcionamiento, la mayoría hombres (un 58%) y con una edad media de 60 años. Todos, previamente, han estado una estancia media de 19,2 días ingresados en la unidad de cuidados intensivos.

La primera condición para valorar a los pacientes es que hayan recibido el alta a planta y que hayan estado un mínimo de 8 días en la uci. En la primera consulta, la doctora realiza una valoración motora, cognitiva y psicológica del paciente.

Debido a la pandemia, la mayoría de ellos requirieron la uci por sufrir una neumonía covid, pero el equipo de UCI también ha atendido a pacientes con neumonías no relacionadas con el coronavirus o con sepsis por infecciones. «El 80% ha estado intubado y con ventilación mecánica y, de ellos, la mayoría bajo los efectos de la sedación», explica.

De igual modo, un 44% de los casos ha manifestado delirio durante el ingreso, mientras que un 67% ha presentado polineuropatia motora, lo que supone debilidad muscular. «A corto y medio plazo, estas personas necesitan rehabilitación. Algunas, cuando han venido a consulta lo han hecho en silla de ruedas porque no podían andar», indica la doctora.

Este síndrome postuci consiste en el deterioro del estado físico, cognitivo o de la salud mental que aparece después de una enfermedad crítica, persiste tras el ingreso hospitalario y afecta a la calidad de vida del paciente. «Una larga estancia en la uci deja numerosas secuelas, pero también muchas preguntas. Aquí intentamos dar respuesta a esas incógnitas que no solo tiene el paciente, también su familia», cuenta.

Humanización

El objetivo de esta consulta se enmarca dentro de la corriente de la humanización, donde el paciente está en el centro. «El síndrome postuci se acuñó en 2010 y empezó a aplicarse en EEUU, pero en España se integró en 2018. El problema fue que el covid dejó un poco en el aire la aplicación de esa humanización en una parte tan imprescindible como la uci, pero ahora se está retomando con fuerza», indica Zalba.

Esta consulta postuci del hospital Clínico es la segunda que existe en Aragón, porque también está operativo un servicio similar en el Royo Villanova. «Me gustaría que en el futuro hubiera una por cada hospital público de la comunidad, eso sería maravilloso», afirma la doctora.

"La experiencia está siendo muy satisfactoria porque hay una mejoría evidente en el paciente. Hay compañeros de uci que cuando les digo que tal persona ha venido a la consulta andado no se lo creen", asegura la doctora Begoña Zalba.

Su forma de trabajar está muy pautada y son varios los requisitos que debe cumplir el paciente para poder acudir a la consulta. «La primera condición para poder valorarles es que hayan recibido el alta a planta y que hayan estado un mínimo de 8 días de estancia en la uci. Por debajo de esos días, se considera que las secuelas no son las mismas», explica. De igual modo, Zalba revisa si el enfermo ha estado intubado, con sedación y si presenta un déficit motor y sensitivo. «Si cumple uno, dos o más criterios, les cito. Les planteo la opción de poder acudir a esta consulta y tengo que decir que la acogida ha sido muy buena porque el 100% de los pacientes ha aceptado», señala.

En la primera consulta, la doctora realiza una valoración motora, cognitiva y psicológica del paciente. «Es una cita muy bidireccional», asegura. De los 55 usuarios a los que ha atendido, ninguno ha requerido de una derivación a Psiquiatría, mientras que hay otros con pérdida de memoria, de atención o con un deterioro físico considerable que sí han requerido citas en los respectivos especialistas. «A los tres meses tenemos la segunda consulta y ya reciben el alta por mi parte. La experiencia está siendo muy satisfactoria porque hay una mejoría evidente en el paciente. Hay compañeros de uci que cuando les digo que tal persona ha venido a la consulta andado no se lo creen. Ven situaciones muy duras y hay recuperaciones difíciles de creer», asegura.

La soledad de la uci y la sed

Si hace dos años le dicen a Zalba que su consulta iba a estar operativa e iba a ser un éxito, no se lo hubiera creído. «Yo hablaba de esta idea con más personas y me decían ¿cómo? No me lo hubiera imaginado», señala.

Su tarea, además, acaba siendo doblemente satisfactoria porque el aprendizaje es «mutuo» entre médico-paciente. En este sentido, Zalba explica que a cada paciente le pregunta qué es lo que no le ha gustado de la uci. «Surgen cosas interesantes que los profesionales no tenemos en cuenta», señala. Por ejemplo, la soledad es una de las cosas que más comentan. «Los horarios son muy restringidos y nos comentan que se sienten solos muchas horas del día. En ese sentido, estamos trabajando para permitir más tiempo de acceso, en esa línea de la humanización», asegura.

"Los pacientes nos comentan que se sienten muy solos y estamos intentando ser más flexibles en los horarios, todo dentro de ese concepto de humanización", explica Zalba.

Otra realidad que trasladan es la sed que pasan durante su estancia en la uci. «Muchos, al despertar, no pueden hablar y no pueden decir quieren agua. Nos dicen que es angustioso porque lo pasan mal y les frustra no poder trasladarlo», cuenta. La dificultad para dormir es otra de las cuestiones que surgen de esta conversación en la consulta postuci. «Descansan mal porque en una uci da igual que sea de día o de noche, siempre hay luces y siempre máquinas encendidas. Lo que tenemos que intentar es bajar esa iluminación en horario nocturno o que no suenen tanto las alarmas, por ejemplo. Son detalles que van a ayudar en su confort y que podemos aplicar. Todo va en la línea de ese concepto de humanización», reitera la doctora Zalba