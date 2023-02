Día de la mujer y la niña en la ciencia: ni heroínas ni frikis

No son heroínas ni frikis con escasa vida social. Son mujeres de carne y hueso que se preguntan cosas y que buscan respuestas. Son las científicas aragonesas. Once de ellas protagonizan la campaña de la Universidad de Zaragoza en la que se muestran como referentes reales y cercanos, en imágenes distribuidas en los mupis de la ciudad y concentradas en una exposición en la plaza Santa Engracia de la capital aragonesa. Las hay químicas, físicas, bioquímicas, Economistas, geógrafas, etc: son Concha Lomba, maría Zúñiga Antón, Mª Ángeles Pérez Ansón, Conchita Garcés Ayerbe, Beatriz Herguedas Francés, Conchita Martínez Pérez, Ana M. Geer Ramos, Gloria Luzón marco, Lucía Gutiérrez Marruedo e Inma Arauzo Pelet las que ceden su imagen para conmemorar el 11-F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La idea de la exposición es “potenciar el trabajo de las científicas en diferentes disciplinas y también potenciar el trabajo de las mujeres”, ha asegurado Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte, durante la presentación de la muestra; pero también mostrar que “somos capaces de elegir lo que queremos ser”, ha dicho. Es un trabajo “complicado”, ha reconocido, también para las “más jóvenes” y esta campaña pretende visibilizar que “somos igual que el resto de ciudadanos aunque hayan elegido apostar por la ciencia. Y es que es necesario “romper el techo de cristal porque aún existe”. Lomba es una de las protagonistas de la muestra, pero también está Mª Ángeles Pérez Ansón, ingeniera industrial e investigadora del I3A, que destaca la campaña como promoción de “las vocaciones científicotecnológicas entre las niñas y entre las jóvenes”. Ella se dedica a la investigación en ingeniería biomédica, es decir a “resolver problemas en el ámbito de la salud”, en temas de cáncer, prótesis, etc y por eso hay que formarse “para solucionar esos problemas”. Ha asegurado que en los últimos años no se ha visto un incremento de vocaciones aunque depende “de las carreras”; porque en ingeniería eléctrica o mecánica el porcentaje de chicos es “más alto” quizá porque en los colegios cuando no gustan las matemáticas enseguida conducen hacia otras carreras que no sean científicas. Gloria Luzón es física y trabaja en el centro de Astropartículas y Física de Altas energías, buscando “partículas e investigando en los secretos del universo” y es importante que “todas las niñas y niños descubran que es una profesión muy divertida”, sobre todo “si tienes mucha curiosidad” porque a ella siempre le ha interesado ver “cómo está formado el universo”. En Física tampoco se ha avanzado mucho en igualdad ya que hoy “hay el mismo porcentaje de niñas” que cuando ella estudiaba; sí en Física molecular. Otro de los referentes es María Zúñiga, geógrafa e investigadora y reconoce que es “una ciencia muy del día a día, ver dónde estamos y hacia dónde vamos, saber localizar los datos” y trabajan temas como “geografía y salud, cartografía y covid, cómo se puede entender qué está pasando o vulnerabilidad social”, ha explicado; y además ver “cómo la gente lee nuestros mapas”. Además ha destacado que las científicas “vivimos en el mundo real” y cualquiera “puede preguntarse cosas y la investigación es muy accesible, solo hay que querer saber y preguntarte cosas”. A la presentación de la exposición asistieron Rosa Bolea, vicerrectora Política Científica, maría Fe Antoñanzas, concejala de Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, vicealcaldesa; Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, así como José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, quien quiso hacer hincapié en que el 40% de las investigadoras son mujeres; pero también ha señalado que existen dos problemas, las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) no llegan al 30% y en cuanto al porcentaje de mujeres que lideran grupos de investigación es del 26,5%, ha dicho Mayoral. Por su parte, Maru Díaz ha insistido en que hay que romper los "techos de cristal” y ha agradecido a las científicas que salgan a la calle porque así pueden convertirse en “espejo” de las niñas que un día quieran dedicarse a la investigación; porque, según un estudio, ha señalado, las pequeñas “interiorizan a los 6 años que ellos son mejores en ciencia”. Acercar la ciencia y la investigación a los más pequeños, mediante el juego y descubriendo referentes en los que los niños y niñas puedan mirarse y proyectarse en el futuro. Ese es el objetivo del Gobierno de Aragón con ‘Heroínas del Tiempo’, un scape room en el que hasta el próximo día 10, en torno a medio millar de escolares de las tres provincias aragonesas disfrutarán de la experiencia, que está dirigida a niños y niñas de 3º y 4º de primaria. El juego se desarrolla en la Sala Hermanos Bayeu del Pignatelli, transformada por completo y en la que los más pequeños podrán conocer el laboratorio de la bioquímica María Antonia Zorraquino; el herbolario de la primera botánica española, Blanca Catalán de Ocón, y la biblioteca de María Moliner, autora del Diccionario de uso del español. También el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado actos para conmemorar el 11-F. Entre ellas, el 13 de febrero se celebrará ‘SaludTech’ en la Casa de la Mujer, donde Guadalupe Buey, de Certest Biotec, y Mar Sánchez, técnóloga de alimentos en Agroveco, compartirán su experiencia en un encuentro en la Casa de la Mujer. Por otro lado, en colaboración con CSIC Aragón y AMIT Aragón, se ha organizado ‘La ciencia desde diversas perspectivas III "Diálogo entre investigadoras. La fase Pre y Posdoctoral" , que tendrá lugar el 16 de febrero también en la Casa de la Mujer en una doble sesión, con el objetivo visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, crear roles femeninos y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en todos los ámbitos de las ciencias.