Los institutos temen no poder pagar las facturas de la luz y del gas

Algunos institutos de Zaragoza como el Miguel Servet o el Goya, dos de los más antiguos de la ciudad y que cuentan con unas instalaciones obsoletas, están haciendo cábalas con el presupuesto para poder hacer frente a todos los gastos, sobre todo de luz y de gas, pero las cuentas no salen al no contar con suficiente liquidez. A ello se suma que el ingreso de los libramientos para gastos de funcionamiento por parte del Departamento de Educación todavía no ha llegado.

En el instituto Goya, la calefacción se pone unas horas concretas con el fin de limitar el gasto, mientras que en el Miguel Servet temen no poder abonar las próximas facturas tal y como están los precios después de pagar 2.600 euros de gas en el importe de noviembre. La situación, dada las deficiencias de las instalaciones y del frío del último mes, hace que la temperatura sea baja en varias aulas de estos dos institutos. «El edificio es de 1960, es muy grande, tenemos ventanas que cierran mal, no hay aislamiento y hay techos de casi tres metros. Calentar todo es muy difícil y todos venimos un poco más tapados», aseguraban ayer a este diario fuentes de la dirección del Miguel Servet. En concreto, en este centro se enciende la calefacción de 6.00 a 13.30 horas y las clases de Bachillerato, las más sombrías, es donde se concentra más frío. De hecho, hay alumnos e incluso algún profesor que están en clase con chaqueta y guantes, según han manifestado a este diario. De todos modos, desde la dirección reiteran que a ellos no les constan quejas formales por este motivo. «No hemos podido acometer parte del mantenimiento porque no nos llega con el presupuesto, esa es la realidad. Este año los gastos de funcionamiento han subido solo un 2% por parte de Educación, algo que ya de por sí es insuficiente cuando el precio de todo se ha disparado», lamentaban. También en el instituto Goya la situación económica está condicionando el gasto, sobre todo en calefacción, porque llenar el depósito de gasoil «cada vez cuesta más», indicaban desde la dirección. «El principal problema que tenemos es el aislamiento. Hay que cambiar las ventanas, porque muchas no cierran bien y son antiguas. Había previsto un plan director para reformar el pabellón sur (donde están las clases de Secundaria), que se construyó en los años 70, pero no hay avances por el momento. Estos días de cierzo, con tanto viento, se ha notado más frío. Lo que hacemos todos es venir un poco más abrigados», añadieron. En el instituto Goya también esperan que llegue la financiación para gastos básicos por parte de Educación. «Todavía nos tiene que llegar una parte del segundo libramiento del curso pasado». Por su parte, fuentes de la consejería matizaron a este diario que ya se ha realizado el libramiento «a todos los centros educativos» y es «cuestión de días» que lo puedan cobrar. «En cualquier caso, aquellos que han tenido más problemas y lo han solicitado se les ha adelantado el libramiento para que pudieran hacer frente a los pagos», precisaron.