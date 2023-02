Los planes electorales de Ciudadanos todavía no incluyen a Aragón

La Ejecutiva nacional de Ciudadanos, reunida este lunes en Madrid como es habitual, "no tocó" ningún tema relacionado con la situación del partido naranja en Aragón y la cada vez más próxima cita electoral del 28 de mayo.

A pesar de que el pasado viernes la visita de su coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas, se saldó con la decisión de que en la capital aragonesa no habrá primarias, y a pesar de que Aragón es la única comunidad donde no se ha puesto fecha a las mismas, la cúpula del partido no abordó este asunto, que apremia cada vez más, ante la sorpresa de militantes y cargos del partido en Aragón.

Cada vez son más los que se preguntan cuál es el rumbo que la dirección quiere imprimir al partido en la comunidad y cuál es la imagen que deja entre la militancia, que esperaba votar en estas fechas para elegir a sus candidatos a Zaragoza y a la presidencia de Aragón, tal y como marcan los nuevos Estatutos. De no hacerlo, recuerdan, se "incumplirían los Estatutos recién aprobados".

Desde el proceso de refundación que culminó en enero, el partido naranja ha ido dando pasos adelante hacia las próximas elecciones, pero no en Aragón, donde lo único que ha cosechado hasta ahora Ciudadanos son calabazas de quienes ostentan actualmente cargos institucionales.

Ninguno de los seis ediles del Ayuntamiento de Zaragoza quiere repetir en las listas de Cs, y tampoco han salido candidatos para aspirar a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Solo el actual coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo, se ha mostrado "dispuesto" a liderar una lista de "consenso", y ya ha avanzado que no concurrirá a unas primarias "cainitas".

La nueva cara visible del partido, Patricia Guasp, anunció ayer que el partido celebrará un gran acto con sus candidatos autonómicos y municipales el próximo sábado, 18 de febrero, en Madrid. En tan solo doce días.

Una cita en la que, salvo sorpresa mayúscula, o salvo que se opte por un modelo de primarias exprés, no habrá ningún aragonés. Varias fuentes consultadas desconocen si el motivo es que "no habrá primarias en Aragón", si estas se celebrarán "en otras fechas" o y finalmente sí que habrá representación aragonesa en ese gran acto en Madrid. Desde la cúpula del partido no confirmaron ninguna versión ante el estupor entre las bases.

También anunció Guasp que la Ejecutiva aprobó ayer los nombres de 220 candidatos a alcaldes de distintas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana o Cataluña. Ninguna de las 220 candidaturas presentadas era de Aragón. Lo que está claro, reconocieron varias fuentes consultadas, es que "nadie va a dar un paso al frente sin saber si habrá primarias o si lo que busca el partido es señalar un candidato directamente, saltándose los Estatutos".