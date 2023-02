El presidente del PAR ha vuelto a recalcar que su intención y lo que hará es "cumplir la ley". Arturo Aliaga ha criticado a los 'díscolos', que solo quieren dar "una patada hacia adelante" y mantener el partido judicializado sine die.

"Mi responsabilidad está y va a estar hasta el final bien clara. Tengo, debo y voy a cumplir la ley. Hay una sentencia que condena al partido por esas irregularidades formales a repetir el congreso. Mi obligación como presidente del partido es que se cumpla la sentencia. No puedo dejar bajo sospecha desde mi posición de vicepresidente un partido", ha recalcado en los momentos previos a la celebración de una jornada sobre el hidrógeno verde en la comunidad.

"Hay una serie de personas que están buscando no sé qué. Dar una patada hacia adelante, así está reflejado en las actas, y me quieren quitar del medio. Tendrán que dar cuenta si me quitan del medio, para qué. ¿Para no cumplir la ley, para retrasar el proceso y dejarlo sine die, para ir así el partido a las elecciones, con la ilusión que yo tengo del trabajo que estamos haciendo, con el plan de la nieve, las inversiones, la fábrica de baterías...?", se ha preguntado Aliaga.

Para el presidente del partido, los 18 miembros de la Ejecutiva que le han dado la espalda y que reclaman un cambio de rumbo están cometiendo "una torpeza enorme" y cree que lo que lograrán es "poner al partido en una situación de estrés para no cumplir una sentencia".

Además, el también vicepresidente del Gobierno de Aragón ha considerado que la parte 'díscola' de la Ejecutiva "no está escuchando al territorio". "Ha habido varias reuniones de alcaldes y concejales que piden que el partido acometa con normalidad las nuevas elecciones. Y parece que eso no se tienen en cuenta", ha lamentado.

Aliaga ha hecho, a su vez, un último llamamiento: "Déjenme cumplir la sentencia y luego, el que quiera, que se presente en un congreso. Los de la plataforma, los 18 de la ejecutiva, que se presenten, pero vamos a cumplir la sentencia que creo que es lo razonable y lo limpio en estos momentos", ha defendido.