La Diputación Provincial de Huesca concitó ayer a una veintena de representantes del territorio, políticos y empresariales de los valles de Tena y del Aragón y de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego para hacer frente común por la unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú y entre Astún y Formigal. Una foto sin fisuras que culminó con la adopción de cinco acuerdos para requerir al Gobierno de Aragón que explicite su compromiso con el sector de la nieve a través de un plan estratégico de inversiones, y que aclare cuál es la situación administrativa y de permisos pendientes en un proyecto «vital» para el Alto Aragón.

Una semana después de que el presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia, pidiera el cese del director general de Medio Natural, el podemista Diego Bayona, por iniciar los trámites para retomar el plan de protección del entorno de Canal Roya, ha reunido a representantes políticos de distintos partidos, alcaldes, concejales y líderes empresariales para mostrar el consenso que atesora esta inversión.

Asimismo, los 18 representantes del territorio reclamaron respuestas y agilidad por parte del Ejecutivo aragonés en relación a los plazos y los informes que debe preparar para impulsar el proyecto. Por ello, solicitaron una reunión con el Gobierno de Aragón y, en concreto, con el presidente Javier Lambán, el vicepresidente Arturo Aliaga y la consejera de Economía, Marta Gastón, «para que se nos puedan dar a conocer los plazos administrativos de todas las cuestiones previas que afectan al desarrollo de dichos proyectos de unión de las estaciones». «Tanto la Diputación de Huesca como la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón solo pueden iniciar la licitación de las obras de la unión de Candanchú - Astún y Astún -Formigal cuando estén aprobados todos los trámites previos y necesarios, entre ellos, el Plan de Interés General de Aragón o la Declaración de Impacto Ambiental, que va incluida en el mismo».

En representación de la DPH, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, detalló que «hay dos uniones, está la unión de Astún con Candanchú, que tiene un plazo más corto, final de 2024 y la unión entre Astún y Formigal que es 2025 y hay que solventar el PIGA y todos los temas medioambientales» y «tenemos muy claro que no se va a licitar nada hasta que el tema ambiental no esté resuelto y esto es lo que nos pone freno».

Reclaman a Medio Natural el informe sobre Anayet porque está «caducado»

Además, en dicho encuentro con el Gobierno de Aragón reclamarán un «plan estratégico de la nieve» con todos los servicios e infraestructuras necesarias para no perder competitividad respecto a las estaciones de Sierra Nevada, de Andorra y Baqueira Beret. Un plan que incluya inversiones, más allá de que lleguen o no nuevos fondos europeos. Sánchez señaló que «estamos viendo desde el sector de la nieve de Aragón que se están haciendo inversiones importantes en otras zonas como en Andorra o el Pirineo catalán y Sierra Nevada que tienen planes estratégicos muy potentes y nosotros no podemos perder este tren».

En el documento conjunto, los firmantes recalcaron que todas las inversiones son «completamente necesarias para mantener la economía, el empleo y la competitividad». Por otro lado, quisieron recalcar su interés en que todas las actuaciones se basen en criterios de «sostenibilidad», con el uso de «energía limpia sin emisiones contaminantes» así como las necesarias «infraestructuras con carácter de reversibilidad».

Por último, acordaron reclamar un informe a la Dirección General del Medio Natural sobre la reactivación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales Anayet Pactacua, porque «está caducado», aseguró Sánchez. Cabe recordar que el próximo 14 de febrero está prevista la firma con todas las instituciones para impulsar el proyecto.