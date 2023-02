La primera toma de contacto entre el Salud y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT ha terminado sin avances. Los colectivos, que mantienen su convocatoria de huelga en toda la sanidad pública para el 31 de marzo, han criticado que la Administración "solo está plegada a negociar" la Atención Primaria, algo que estos sindicatos no comparten porque han insistido en que sus reivindicaciones competen "a todo el personal del Salud" y no van a aceptar un "acuerdo unilateral".

El próximo lunes, a las 11.00 horas, se volverán a reunir. "El encuentro ha empezado tenso. Ellos lo primero que nos han presentado ha sido un documento sin firmar sobre el acuerdo con Atención Primaria. Ni siquiera lo hemos abierto porque son documentos que no se pueden modificar y que además no tiene firmas. Hemos venido aquí para defender y mirar por todos los trabajadores y nuestras peticiones son otras", ha indicado Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón.

En la misma línea, Delia Lizana, secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón, ha asegurado que han tenido que "reconducir" la reunión porque el Salud "está plegado a negociar" sobre Atención Primaria y sobre un documento de preacuerdo con los médicos que, a su juicio, "se ha sacado de la negociación en la mesa sectorial", ha dicho. "Lo tratamos el 25 de noviembre y ellos se lo han llevado a un comité de huelga en reuniones unilaterales", ha insistido Lizana. "Ese preacuerdo firmado con los sindicatos médicos no nos lo han enseñado", ha insistido.

Los tres sindicatos se mantienen firmes en sus movilizaciones, aunque también confían en el "talante negociador" que al final han mostrado los representantes del Salud. "Aquí estamos el 48% de representación de la mesa sectorial y vamos a ir hasta el final", ha indicado.

La sectorial todavía no tiene fecha (Sanidad anunció que sería a mediados o finales de febrero), pero Lizana intuye que "les corre prisa" porque las medidas de Atención Primaria, en su momento, se anunciaron que tendrían que entrar en vigor el 1 de marzo. "De todos modos, esas medidas se quedan en el aire porque han vuelto a insistir en que se trata de un preacuerdo, no un acuerdo. Ante una convocatoria de huelga hay ciertos temas que si están dentro de la negociación con un comité, no se pueden llevar a sectorial", ha explicado Lizana.

Calendario de movilizaciones

Ante esta situación y si las negociaciones van por buen camino, no descartan que se pueda llegar a esa sectorial con dos acuerdos de fin de huelga para ratificar en la mesa sectorial (el de los médicos y el de CCOO, CSIF y UGT). "Es una situación que podría darse y es lo que nosotros pretendemos. Queremos que no solo se ratifique un acuerdo, sino los dos", ha indicado.

La delegada de Sanidad en CSIF Aragón, Jessica Fessenden, ha insistido en que "no hay nada que negociar" respecto a documento de los médicos. "No entendemos por qué hay que llevarlo a la sectorial. Solo va dirigido a un colectivo, pero nosotros pedimos para todos. No se le puede decir a unas trabajadores que llevan desde 2010 esperando el abono del concepto de carrera profesional que no hay presupuesto y ahora aparecen 8 millones para favorecer a un sindicato", ha señalado.

Las propuestas de CSIF, CCOO y UGT son "muchas", pero entre ellas destacan el abono de la carrera profesional, el pago del nivel 3, el desbloqueo del nivel 4 o un un nuevo modelo de organización para Primaria "donde se tenga en cuenta a los médicos y enfermas de Atención Continuada", ha dicho Fessenden. "Es un colectivo martirizado. Solo se le han puesto zancadillas y es algo fundamental", ha insistido.

Por otro lado, el comité de huelga ya tiene definido un calendario de movilizaciones para las próximas semanas. Este miércoles mismo, a las 13.30 horas, van a mantener una asamblea informativa con los trabajadores del Royo Villanova, mientras que el 14 de febrero la asamblea será en el hospital Miguel Servet.

Además, en el Servet habrá una concentración el 17 de febrero. El 1 de marzo será la asamblea en el hospital Clínico y el día 3 de marzo la concentración en este centro. "El 17 de febrero haremos una concentración aquí a las puertas del Salud y no descartamos que puedan surgir más acciones", ha explicado Elena Lahoz, de UGT Aragón.

"El dinero no lo hace todo"

Por último, desde CSIF Jessica Fessenden ha manifestado que el sentir de los profesionales sanitarios es de "apoyo" a sus reclamaciones. "Hay algunos médicos que tampoco están contentos con ese preacuerdo porque no necesitan dinero para que la Atención Primaria mejore, sino que necesitan conciliar su vida laboral y personal", ha dicho. "El dinero no lo hace todo", ha insistido.

"La gente, en general, está bastante enfadada y desmotivada. Salimos de una pandemia donde lo han dado todo y el reconocimiento que están teniendo ahora está siendo nulo. Creemos que vamos a contar con respaldo en estas movilizaciones porque la huelga se ha convocado, precisamente, por ese sentir que hemos visto", ha apuntado Fesseden.