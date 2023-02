El sindicato UGT Aragón no firmará el convenio de Stellantis Figueruelas (la antigua Opel-PSA) si no se garantiza la llegada de la plataforma STLA para asegurar la viabilidad en el medio plazo, como se conoce en la jerga automovilística a la línea de producción del vehículo eléctrico de la multinacional presidida por Carlos Tavares. Será la pieza indispensable para comenzar la negociación del acuerdo colectivo, y aunque se da por hecho que la fábrica de Zaragoza sí contará con la citada plataforma, la dirección de la planta todavía no conoce qué factorías se adjudicarán las líneas de ensamblaje de los modelos eléctricos.

"Nosotros no podremos estar en un convenio sin la plataforma STLA. Sin ella, la planta de Figueruelas no tiene viabilidad", ha asegurado este miércoles José Juan Arceiz, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines (FICA) de UGT Aragón, en una jornada con delegados sindicales del sector de la automoción y proveedores en la comunidad. Arceiz ha asegurado que el Peugeot 'e-208', la versión eléctrica del 'hermano pequeño' de la marca francesa, podría comenzar a fabricarse ya este verano, pues el modelo ya está en pruebas en la fábrica de Stellantis Figueruelas pese a que la compañía no lo ha confirmado. Este modelo se sumará a la versión enchufable del Opel Corsa, por lo que la planta zaragozana fabricará "dos de los cinco coches más vendidos de Europa", lo que asegura un futuro a la factoría "al menos hasta 2026". El Peugeot ‘e-208’ empieza a rodar por las líneas de Stellantis Figueruelas Pero será justo dentro de tres años cuando se avistan en el horizonte negros nubarrones. El futuro del automóvil es eléctrico (si una moratoria no lo impide, desde 2035 estará prohibido vender coches de combustión en la UE), por lo que las compañías fabricantes deben adaptar sus factorías al ensamblaje de los coches electrificados. En el caso de Stellantis, las plantas del grupo pugnan por instalar la plataforma STLA, donde se montarán los vehículos enchufables. "Tenemos que conseguir que esa plataforma se adjudique a Figueruelas y por ello estará ineludiblemente ligado a la negociación del convenio colectivo", ha asegurado Arceiz. Sobre este pivote girará la negociación del convenio colectivo, que rige las condiciones laborales de unos 5.200 trabajadores, caducó el 31 de diciembre de 2022. La negociación del nuevo acuerdo debería haber comenzado a principios de este mes, pero la empresa solicitó un aplazamiento hasta el día 27 de febrero para contar con el plan industrial a escala europea y presentarlo en la mesa de negociación. No tenemos excesiva prisa en empezar a negociar porque queremos hacerlo conociendo el plan industrial de Stellantis. Y desde luego, una vez esté adjudicada la plataforma del eléctrico, necesitamos un volumen de producción que permita mantener el empleo actual", ha expuesto Arcéiz. Una negociación en un clima de paz La negociación se prevé dura, aunque poco tiene que ver la situación actual, en un clima de paz, con la pugna del último convenio, cuando el grupo Opel-PSA amenazó con llevarse la producción del Corsa fuera de Zaragoza y reducir la mitad de la plantilla. En cualquier caso, "no se trata de ceder, sino de seguir sumando lo que ya tenemos hecho con los pactos de 2013 y 2018. Queremos garantizar el empleo y la renovación a través del contrato relevo", ha aseverado Arceiz. La transformación del sector de la automoción hacia la movilidad 'verde' conllevará la destrucción del 30% del empleo en las fábricas de producción, según la cifra estimada por UGT y reiterada este miércoles por Arceiz. "Los proveedores de Aragón son punteros en lo que fabrican, lo que es una ventaja competitiva que se suma a la rentabilidad de la planta", ha dicho el responsable de UGT, mencionando que el 2026 "está ahí mismo" y que por esa cercanía temporal "debemos ganarnos la plataforma desde hoy mismo". "Llevamos un largo camino hecho. Hemos firmado muchos acuerdos, convenio tras convenio, que han hecho que Figueruelas sea una de las fábricas más competitivas de Stellantis en el mundo. La plataforma de producción de vehículos eléctricos a pequeña escala (STLA small) se comenzará a adjudicar en las plantas de Stellantis en Europa entre este año y el que viene, ampliando el tamaño de las líneas en dos fases más hasta 2028. "Este es un año clave para conseguir la plataforma.